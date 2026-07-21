Las mejores zonas de "Galifornia"

El término “Galifornia” tiene su origen en los perfectos días de olas en la época estival con atardeceres idílicos que nos recuerdan a esa vieja postal del sur de California.

No se sabe muy bien el origen de este mote, una definición de Galicia con cierto tono de humor local. Seguramente la palabra haya aparecido en varios lugares de la costa gallega a la vez. De cualquier forma, no hace falta decir que nuestras playas poco tienen que envidiar a ninguna otra del mundo.

En los años noventa, Santa Cristina tenía un movimiento nocturno animado. Un montón de veraneantes introducían nuevos deportes como el skate, el surf y el windsurf. Los chavales que se criaban por la zona de Bastiagueiro y Santa Cristina accedían a información privilegiada y eran atraídos por los nuevos juguetes que traían los “extranjeros”. También se jugaba al fútbol, pero todo el mundo tenía un monopatín, un bodyboard o una tabla de surf en su trastero, por ello Santa Cristina es uno de los principales candidatos a llevarse el término Galifornia a casa. Muchos dirán que allí no hay olas, pero cuando las hay, es lo más parecido a Malibú que tenemos por la zona.

Lejos de comparaciones, Galicia es la comunidad autónoma de España con más kilómetros de costa por lo que nos da a pensar en la cantidad de olas surfeables en sus 2.555 kilómetros de playas y acantilados.

La geografía gallega con sus formas, cabos y rías nos da una multitud de microclimas y orientaciones que hacen que las olas funcionen los 365 días del año en algún punto de la costa. Por contra aquí el tiempo cambia muy rápido, las condiciones buenas aparecen y desaparecen en minutos y las mareas son un condicionante importante en el funcionamiento de las olas, por lo que necesitas tiempo de previsión y mucho tiempo libre para acertar el momento adecuado. Normalmente cuando las condiciones están cantadas, los mejores “spots” están abarrotados como un día de rebajas en el Marineda, pero esto es algo que ocurre ya en todo el mundo, tras descubrirse en la pandemia, que además de bares, en Galicia tenemos diversión en la naturaleza.

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Podemos dividir la costa de nuestra comunidad fundamentalmente en siete zonas, comenzando de norte a sur. A Mariña lucense tiene las mejores olas en cuanto a calidad pero solo funcionan realmente bien en invierno. Las olas más famosas son de fondo de roca y se necesita cierto nivel para dominarlas. Desde Estaca de Bares hasta Ribadeo el mar es Cantábrico, por lo que notarás oscilaciones térmicas diferentes respecto a la cara atlántica del resto de Galicia.

Ferrolterra tiene los mejores arenales de Galicia y probablemente de España. Sus olas acogen a los mejores surfistas del mundo cada verano, que es la mejor estación del año por la orientación de su costa y el viento nordeste predominante. Hay gran variedad de olas para todos los gustos en un entorno excelente para la práctica del surf.

Desde A Coruña hasta Muxía tenemos una costa muy agresiva. Excepto en olas de zona de ría, la costa está muy expuesta, por lo que suelen ser rompientes cortas y fuertes. Las playas tienen arenales que varían mucho también debido a esta alta exposición, la fuerza del Atlántico choca de lleno con nuestra costa. El punto de inicio de A Costa da Morte para muchos difiere entre Arteixo y Malpica y se alarga hasta la zona de Finisterre. Toda esta franja está muy expuesta a las borrascas y aunque también hay un montón de zonas más refugiadas, suele ser una zona de olas fuertes y que implican ciertas nociones de meteorología y de nivel de surf en términos generales, por no mencionar las olas de fondo de roca granítica más extrema de Europa.

A medida que nos adentramos en la zona central de la costa galaica, nos encontramos con infinidad de posibilidades debido a sus rías, que funcionan con casi todas las direcciones de viento y mar.

Para seguir entendiendo esto hay que tener en cuenta que para que una ola funcione bien para ser surfeada depende de cuestiones como la dirección de la borrasca, la dirección del viento que tiene que ir de costa a mar (Offshore), el coeficiente de marea (mareas vivas o muertas), el periodo de olas que depende mucho de la distancia donde se forme la borrasca y por último, y no menos importante, de cómo estén los bancos de arena posicionados. Normalmente una salida de ría próxima suele ayudar a que las corrientes coloquen los arenales de forma uniforme.

Es muy común en Galicia llegar a una playa, ver una ola increíble y que un amigo te diga, “pues ayer sí que estaba bien”. No te preocupes siempre estará mejor ayer o mañana y probablemente le dirás lo mismo al siguiente de la lista: “Posayer…”

No desesperes. Las olas en Galicia son casi impredecibles, como el tiempo.

La zona de Pontevedra está más refugiada y tiene menos playas de calidad para la práctica del surf; aun así, las Rías Baixas guardan un montón de rincones muy sorprendentes en cuanto a calidad de olas como de paisajes.

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En las cercanías de Vigo hay unas cuantas playas muy populares, con algún pico de muy buena calidad para surfear. También hay que mencionar la cercanía con las playas del norte de Portugal, que son rompientes con una calidad muy buena y que funcionan bien casi todos los días del año.

A costa da Guarda está llena de “slabs” (picos con fondo de roca) de muy buena calidad pero requieren niveles medio-altos de surf para poder acceder y disfrutar de ellas.

Este es un resumen muy general de Galicia, pero lo más importante es que cada zona local guarda sus mejores secretos de olas que nunca deben ser desvelados.

Galicia como siempre, guarda misterio incluso para el surf. ¿Hay olas? Habelas hailas.