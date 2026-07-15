Los campus de fútbol se juegan en A Coruña

Nico González en el Campus Fran German Barreiros

Con el fin del curso escolar y la llegada del buen tiempo, es momento de desconectar y disfrutar de la amplia oferta de actividades veraniegas que ofrece A Coruña y su comarca. Los campus deportivos forman parte de ella. No son solo espacios de ocio, sino también escuelas en las que se aprenden reglas, fundamentos, técnicas e incluso valores. Hay dos clásicos de la formación futbolística, el DéporCampus y el Campus F10; propuestas que debutan en la ciudad tras pasar por Arteixo el año pasado, como el Barça Academy Camps Galicia; y otras alternativas multideportivas y con mucho recorrido histórico, como el Campus AFAC. Todos ellos ofrecen experiencias adaptadas a diferentes edades e intereses para disfrutar del verano a través del deporte y en especial del fútbol.

DéporCampus

Como ya es habitual en los últimos años, el DéporCampus regresa este verano ofreciendo una experiencia única con la firma del Real Club Deportivo para niños y niñas que tengan entre seis y catorce años. Entre las actividades que propone figuran ejercicios de coordinación, entrenamiento de fundamentos técnico-tácticos, juegos relacionados con el balón... Todos ellos diseñados para crear un ambiente de competición, pero siempre siguiendo los valores promulgados por el Deportivo: el respeto, la solidaridad, la integración, el juego limpio, el esfuerzo...

Esta edición dio comienzo el pasado 22 de junio y está previsto que se prolongue hasta el 31 de julio. Actualmente reúne a más de 2.000 niños y niñas repartidos entre las 19 sedes del campus, siendo la ciudad deportiva de Abegondo la instalación con mayor número de inscritos. “El objetivo es que vivan algo parecido a lo que vive un jugador de las categorías inferiores del club. Tratamos de proponerles retos sin olvidar lo más importante de todo: que se lo pasen bien. Los niños vienen aquí buscando meter muchos goles porque es con lo que más disfrutan. Todo lo que tenga que ver con regatear y tirar a portería les encanta”, comenta Sergio Maurente, coordinador de los DéporCampus.

Maurente también explica que la presencia de niñas este año “ha crecido ligeramente”, aunque también aclara que es muy importante animar a las chicas para que se inscriban. “Este año hay más niñas apuntadas que en otros años, aunque a nosotros nos gustaría que hubiese más. Nosotros, por supuesto, animamos a que prueben esta experiencia. Creo que desde el club siempre se han preocupado mucho por el desarrollo del equipo femenino. Es algo muy necesario”, explica el coordinador.

¿Se trata de jugar o de rendir? Maurente cree que, por encima del disfrute de los niños, no hay nada. “Al ser una experiencia que suele ser corta, quizás hacer que mejoren en su rendimiento futbolístico es el mayor reto de todos. Nosotros primamos el ocio y la comodidad de los niños por encima de todo. Aunque sí que es verdad que cuanto más mayores son, más exigentes son con ellos mismos a la hora de mejorar”, zanja.

Como es común en los DéporCampus, en las últimas fechas de la experiencia siempre se suele contar con alguna figura de la cantera blanquiazul para que salude a los niños y de paso les cuente de primera mano cuál ha sido su experiencia dentro de Abegondo. “Es algo especial porque muchos de los niños que tuvimos hace años en el campus son ahora canteranos del club”, asegura el coordinador.

Campus AFAC

La Asociación de Fútbol Aficionado da Coruña vuelve a presentar un año más su escuela deportiva de verano, siempre presente desde finales del siglo pasado. Multideporte y multisede es como se presenta esta experiencia que hasta el 31 de julio recibirá a más de 150 niños y niñas de entre 5 y 15 años y este verano dispone de dos sedes: una en A Torre y otra en Eirís.

Jorge Rifón, uno de los coordinadores, apunta que lo que se trata de conseguir con esta iniciativa es “hacer que los niños se muevan” y que así puedan aprovechar el verano para descubrir nuevos deportes y para conocer a otros niños con gustos similares a los suyos. Aunque lo que más les tira a los pequeños es el fútbol. “El objetivo es que aprendan muchos deportes, que se lo pasen bien y que puedan competir jugando. Ellos, al fin y al cabo, lo que quieren es divertirse y hacer amigos con los que compartir algo”.

El campus AFAC también se toma muy en serio algo que, según Jorge, es intrínseco del deporte: los valores. “Dentro de las sesiones tratamos siempre de crear un ambiente en el que todos los niños se sientan cómodos, y en donde se les pueda enseñar la importancia del compañerismo y de la igualdad”.

Campus F10

Otro clásico de la agenda deportiva de A Coruña desde 2011. El campus organizado por la leyenda deportivista Fran González celebra una nueva edición con una propuesta de "puro fútbol" dirigida a niños de entre 4 y 15 años. Más de 200 inscritos participan en una actividad que se desarrolla desde el 22 de junio hasta el próximo viernes en el campo de fútbol de Elviña.

Fran cree que su campus se ha consolidado como un referente en la ciudad. “Es un poco diferente al resto porque nosotros buscamos que los niños trabajen en las diferentes postas del juego. Todo lo que enseñamos va en dirección al fútbol. Hacemos entrenamientos de coordinación, de posesión del balón, de habilidad y también de finalización, que al final a ellos lo que más les gusta es meter goles. Es vital que disfruten aprendiendo”, apunta el excapitán blanquiazul.

Aunque Fran comenta que lo que más les gusta a los chicos es disparar a portería, también aclara que en la formación se enseñan hasta los conceptos más simples, ya que la mayoría de niños lo que buscan, por lo general, es jugar. Y al final no se le termina dando la importancia necesaria a los aspectos más básicos del juego. “Incluso chutar a portería es una acción que requiere exigencia. A veces hasta lo más básico es necesario entrenarlo, porque si aprendes de pequeño te queda para toda la vida. Se ha perdido mucho el enseñar estos conceptos. Hoy en día lanzamos a los niños a competir sin que sepan cómo se remata o cómo se lleva un balón en conducción correctamente. Todas estas lecciones son fundamentales en el fútbol”.

Además, esta edición el Campus F10 cuenta con la presencia del hijo de Fran, Nico González. El centrocampista del Manchester City visita esta semana el campus y explica a los niños cómo fue su paso como participante del mismo además de compartir su experiencia como futbolista profesional en uno de los clubes más grandes del mundo. “Tenemos pensado sortear unas camisetas y unos balones de la Premier, todo firmado por Nico. A mí me hace mucha ilusión que venga”, concluye la leyenda deportivista.

Barça Academy Camps Galicia

Tras su primera edición celebrada en Arteixo, el Barça Academy Camps regresa a territorio gallego, esta vez con A Coruña como sede única. El campus se desarrolla del 13 al 17 de julio en la Ciudad Deportiva A Torre y está dirigido a niños y niñas de entre 6 y 17 años.

Además de contar con más plazas que el año pasado, esta segunda edición incorpora una evaluación del rendimiento de los participantes. Los que obtengan mejores resultados durante los cinco días de entrenamiento podrán formar parte de la selección del norte en la Barça Academy World Cup 2027, un torneo que reúne en La Masía a representantes de todas las Barça Academy.

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El plan de entrenamiento se centra en mejorar la técnica individual, la toma de decisiones y la integración táctica en situaciones reales de juego, adaptando la carga de trabajo al nivel de cada grupo. "No estamos hablando de un campus de verano cualquiera. Aquí no hay juegos; aplicamos única y exclusivamente la metodología Barça. Son cinco días de tecnificación con la metodología de trabajo oficial del FC Barcelona", explica Pablo Castro, director de Sport4me y organizador del evento.

El campus ha agotado todas sus plazas y reúne alrededor de 300 participantes, una cifra que supera la de la pasada edición. "Los niños quieren jugar como lo hace el Barcelona. Y nosotros queremos enseñarles durante los cinco días que dura el campus cómo se trabaja en La Masía", añade Castro.

El director de Sport4me destaca, además, que el campus no solo persigue la formación futbolística, sino también transmitir los valores que promueve el club azulgrana. "Cada día se trabaja uno de los valores del club: la humildad, el respeto, el trabajo en equipo, la ambición y el esfuerzo. Les enseñamos lo que significa vestir la camiseta del FC Barcelona", concluye.