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O Noso Deporte | Hípica

Comienza una nueva edición el CSI 4* A Coruña

Tras pasar la inspección veterinaria sin ningún contratiempo, los caballos están preparados para las pruebas inaugurales

Esther Durán
10/07/2026 04:10
Un caballo se prepara en la pista de entrenamiento de Casas Novas
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El Concurso de Saltos Internacional de A Coruña, comienza este viernes en el centro hípico Casas Novas, en Larín (Arteixo), con un destacado programa deportivo, de ocio y entretenimiento.

A lo largo de la tarde del jueves, todos los caballos inscritos pasaron la inspección veterinaria sin ningún contratiempo, y ya están preparados para competir al más alto nivel durante el fin de semana.

Este viernes tendrá lugar la primera jornada de la competición, con dos pruebas matinales dentro de la categoría 1*. El Trofeo Movistar, que comenzará lugar a las 10.00 horas, con una altura de 1,25 metros y dos fases; y el Trofeo NH Collection, con una altura de 1,40 metros y con crono sin desempate, del que podremos disfrutar a partir del mediodía.

La categoría CSI 4* también comenzará en el primer día de competición en Larín, con el Trofeo Veolia, de 1,40 metros y dos fases, programado para las 14.15. A las cinco está previsto el Trofeo Caixabank, de 1,50 y baremo Jump Off.

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La jornada del sábado se abrirá, a las 10.30, con una prueba del 1*, el Trofeo Porsche (1,25 y crono sin desempate). También del 1* es el Trofeo Checkpoint (12.15), de 1,40 y dos fases. Por la tarde, dos pruebas del 4*. A las 15.30, el Trofeo Grupo Eulen (1,45 y crono sin desempate), y a las 17.45, el Trofeo Longines (1,50 y Manga Ganadora).

El domingo abrirá con dos pruebas del 1*. A las 9.30, el Trofeo ClipmyhorseTV (1,25 y crono sin desempate), y a las 11.30, el Gran Premio DHL (1.40 y baremo Jump Off). A las 14.00 comenzará el Trofeo Prosegur Security (14,5, velocidad y manejabilidad). El fin de fiesta lo pondrá, a partir de las 16.45, el Gran Premio Casas Novas Trofeo Márqués de Riscal (1,60 y Jump Off).

Quienes quieran pasar un día inolvidable, pueden adquirir sus invitaciones gratuitas a través de www.csicasasnovas.com. Además, el evento podrá seguirse de forma íntegra en la web www.csicasasnovas.com y en la OTT ClipMyHorse.TV. l

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