Informe | Las primeras divisiones 2026-27: A Coruña, una oferta deportiva de Champions

Decenas de aficionados en la plaza de María Pita durante la recepción al Deportivo en el ayuntamiento por el ascenso a Primera División QUINTANA

No existe ninguna duda de que el deporte coruñés vive su edad de oro. Más allá de los títulos del Deportivo y el Liceo, o de los éxitos de las pioneras del Medina, el Karbo y el Sal Lence, no existe precedente alguno de tan amplia presencia herculina en las divisiones de honor españolas de los deportes de equipo. El Deportivo ha regresado a Primera tras ocho años de travesía por el desierto. El Básquet Coruña ha vuelto a la ACB tras hacer bueno el efecto rebote promovido por su presidente. El Liceo ganó su undécima Copa del Rey y acarició su novena Liga. Dépor Abanca y CRAT Rialta mantuvieron su plaza en sus respectivas divisiones de honor, lugar al que también ha accedido el Marineda. También han protagonizado saltos inéditos el Maristas y el Victoria en baloncesto y fútbol femenino, respectivamente, así como el Ciudad de A Coruña en voleibol. Y el OAR ha seguido y sigue poniendo cemento para convertirse en el próximo equipo coruñés en la máxima categoría nacional.

Deportivo, Liceo, Básquet Coruña, Dépor Abanca, CRAT Rialta y Marineda, los seis equipos coruñeses en primera división 2026-27 DXT CAMPEÓN

Pocas ciudades resisten el pulso de A Coruña, que la próxima temporada contará con seis equipos en las dieciocho Ligas nacionales de deportes de equipo, léase fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey hierba, waterpolo, rugby, fútbol sala y hockey patines, en ambos sexos. Deportivo –masculino y femenino–, Básquet Coruña, Liceo, CRAT y Marineda ponen en manos de los ciudadanos herculinos una oferta deportiva al alcance de muy pocas localidades españolas. El nuevo ascenso del Leyma sitúa a A Coruña en un reducido grupo de urbes con equipo en las primeras divisiones de los dos campeonatos de mayor seguimiento –fútbol, con 30.934 espectadores por partido, y baloncesto masculino, con 6.807, en el curso recién acabado–, pero si añadimos el pujante balompié femenino el club resulta todavía más exclusivo. Solamente siete ciudades –Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Valencia, Vitoria y A Coruña– tendrán representación en la Liga EA Sports y en la Liga Endesa. La lista queda reducida a seis –se cae Málaga– si incluímos la Liga F.

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Las grandes capitales

Barcelona y Madrid, obviamente, lideran todas las tablas. La Ciudad Condal reúne a 23 clubes en las dieciocho ligas, mientras que la capital del país junta a 14 conjuntos. Ya solo 7 formaciones del FC Barcelona (fútbol masculino y femenino, baloncesto, balonmano, hockey hierba, fútbol sala y hockey patines) militan en sus respectivas divisiones de honor, a los que podríamos añadir uno más, el de rugby femenino, ya que es el equipo de la Associació Veterans Rugbi Futbol Club Barcelona. El Real Madrid, por su parte, cuenta con ambos conjuntos de fútbol y el de baloncesto masculino.

Gráfica con el número total de equipos de primera división 2026-27 de los diferentes deportes por ciudad DXT CAMPEÓN

Más atrás se sitúa Valencia (9), Terrassa (8) y Las Palmas de Gran Canaria (7). Justo detrás, en la sexta posición, aparece A Coruña, empatada a 6 con Santa Cruz de Tenerife. Si exceptuamos a Barcelona, Madrid y Valencia, las otras tres localidades comparables con A Coruña presentan una importante diferencia, y es que concentran a sus clubes solamente en una o dos disciplinas. Terrassa es el caso más especial, con tres equipos en la división de honor masculina de hockey hierba –Atlètic Terrassa, CD Terrassa y Egara–, los mismos clubes en la femenina y el Club Natación Terrassa, que competirá en la máxima categoría de waterpolo tanto en hombres como en mujeres. Es decir, los egarenses solamente abarcan dos disciplinas. La capital grancanaria también agrupa a sus 7 equipos en dos deportes: voleibol y hockey hierba. En este último aporta al Taburiente en ambos sexos, mientras que en el primero reina en la Superliga femenina con tres clubes –JAV Olímpico, Heidelberg y Sayre Mayser– y en la masculina con dos –Guaguas y Suac Canarias–. Tenerife se expande un poco más con tres disciplinas, gracias al equipo femenino de fútbol, al SC Tenerife de waterpolo –masculino y femenino– y al tan popular en las islas voleibol, con el Cisneros en hombres y el Haris y el Cuesta Piedra en mujeres.

Ciudades con mayor presencia en distintas primeras divisiones 2026-27 de todos los deportes DXT CAMPEÓN

Esta situación coloca a A Coruña en una inesperada cuarta posición en el ranking de más primeras divisiones de distintas disciplinas y categorías en una ciudad. Encabeza la lista Barcelona, con equipos en 12 de las 18 ligas, dos tercios de las mismas. La sigue Madrid, con presencia en 9 campeonatos –justo la mitad–, por delante de Valencia, con 8. Y por detrás de ellas, A Coruña, que comparecerá en 6 de esas 18 competiciones, es decir, un tercio de ellas.

Clasificación de ciudades según el número de deportes que abarcan en las primeras divisiones 2026-27 DXT CAMPEÓN

La ciudad herculina también ocupa la cuarta posición, aunque en este caso compartida, si filtramos los datos por número de deportes diferentes. Vuelve a dominar Barcelona, con equipos en 8 de los 9 deportes –solo falla en voleibol–, seguida de lejos por Madrid y Valencia, presentes en 5 disciplinas. La capital de España tiene fútbol, baloncesto, hockey hierba, waterpolo y rugby, mientras que la ciudad del Turia tiene los tres primeros más voleibol y rugby. Y en el cuarto puesto, A Coruña –con fútbol, baloncesto, hockey patines y rugby y sin hockey hierba, waterpolo, fútbol sala y voleibol–, San Sebastián, Sant Cugat del Vallès y Málaga. Llama la atención el caso de la población en la que desde hace muchos años se encuentra el centro de TVE en Cataluña. Con poco menos de 100.000 habitantes, dispone de equipos en ambas divisiones de honor de hockey hierba, además de voleibol, rugby y hockey patines femeninos. Obviamente, modalidades alejadas de los grandes focos, aunque eso no resta un ápice de mérito a semejante logro.

Los ascensos de Deportivo, Básquet Coruña y Marineda también sitúan a A Coruña como la segunda ciudad en número de promociones en el último ejercicio. Valencia es la única ciudad española que puede presumir de haber celebrado más ascensos al final del curso deportivo 2025-26 que A Coruña. En la población levantina han dado el salto a la división de honor el CH Carpesa (hockey hierba masculino), el Valencia CF (fútbol femenino), el Valencia CH (hockey hierba femenino) y el Turia (rugby femenino). Zaragoza viene de festejar un doble ascenso en fútbol sala con los equipos del Agrupación Deportiva Sala 10 –ahora conocido como Wanapix por motivos de esponsorización–, igual que Santiago de Compostela con el Obradoiro en la Liga ACB y el Raxoi en la OK Liga Iberdrola y Santander con el Racing en fútbol y el Sardinero en hockey hierba masculino. Precisamente Zaragoza (con 4 equipos, los mismos que Valladolid), junto a Sevilla (5), Bilbao (3), Murcia y Palma de Mallorca (2), Alicante y Córdoba (1) forman el nutrido grupo de urbes de más de 300.000 habitantes –A Coruña tiene a día de hoy 251.543 vecinos– que cuentan con menor oferta de deporte de élite que la capital herculina.

Galicia calidade

Por supuesto, A Coruña domina el panorama de una Galicia que también aparece en el podio en cuanto a comunidades autónomas. Solo Cataluña (71 equipos) y la Comunidad de Madrid (27) superan a nuestra región, que competirá el próximo ejercicio con 24 clubes. La región catalana acumula casi un tercio del total de los conjuntos de las primeras divisiones (28,5%), un hecho poco común que se apoya en su tradición y superioridad en varios deportes, como waterpolo (9 de 12 masculinos y 10 de 12 femeninos), hockey patines (11 de 14 en hombres y 9 de 14 en mujeres) y hockey hierba (6 de 12 en masculino y 5 de 12 en femenino).

Distribución de equipos por comunidad de las primeras divisiones 2026-27 de todos los deportes DXT CAMPEÓN

Las ligas de hockey hierba, waterpolo y rugby masculinas, además de las dos primeros de ellas en su versión femenina serán las únicas sin equipos gallegos. Es decir, Galicia estará en la línea de salida de 13 de las 18 competiciones de clubes de mayor categoría estatal. Los ascensos del San Sadurniño en voleibol masculino y del Marineda y el Raxoi en hockey patines femenino hacen posible que el deporte gallego aparezca en más de dos tercios de las primeras divisiones nacionales en la temporada 2026-27. Además, el caso del conjunto ferrolterrán de balonvolea le devuelve a las primeras planas por su excepcionalidad. Los 836 habitantes de su núcleo convierten a Santa María de San Sadurniño en la población más pequeña con un equipo en cualquier división de honor española. Las provincias de Pontevedra (6), Lugo (4) y Ourense (2) juntan el mismo número de conjuntos que toda A Coruña.

Distribución de equipos por provincia de las primeras divisiones 2026-27 de todos los deportes DXT CAMPEÓN

En cuanto a ciudades, Lugo es segunda con 3 formaciones –Breogán y Ensino en basket y Emevé en voleibol femenino– por delante de las 2 de Santiago de Compostela –ya mencionadas anteriormente–, Ferrol –O Parrulo en fútbol sala y Uni Ferrol en la Liga Endesa femenina– y Vigo. La ciudad olívica únicamente puede disfrutar de las máximas categorías en fútbol masculino con el Celta y en baloncesto femenino, con el recién ascendido Celta BF.

Mapa de España con los equipos de primera división 2026-27 de todos los deportes por ciudades DXT CAMPEÓN

También a nivel provincial, A Coruña se cuelga la medalla de bronce. Las provincias de Barcelona (61 equipos) y Madrid (27) dominan con claridad, pero los coruñeses no se quedan lejos con 12 formaciones en la élite, que superan las 11 de la provincia de Valencia. Cinco localidades coruñesas cuentan con equipos en las primeras divisiones 2026-27. Los seis herculinos, más los 2 compostelanos y ferrolanos, además del San Sadurniño de volei y el Noia de fútbol sala.