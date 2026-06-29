Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Vela

El coruñés Miguel Fernández Vasco sube a lo más alto del podio continental de J80 de vela

El regatista del RCNC formó en el Abra parte de la tripulación que ganó el Mundial de Baiona 2023, donde la suya concluyó en la sexta plaza

Chaly Novo
Chaly Novo
29/06/2026 18:43
Miguel Fernández Vasco, segundo por la izquierda, con la tripulación del Eurofrits
Miguel Fernández Vasco, segundo por la izquierda, con la tripulación del Eurofrits
cyberaltura.com
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El coruñés Miguel Fernández Vasco sumó un nuevo éxito a su ya dilatado palmarés, el título de campeón de Europa de la clase J80, en esta ocasión como tripulante del Eurofrits & Aviko NWF patroneado por el canario Javier Padrón.

Fernández Vasco, bronce en el Mundial 2023 de la clase Finn, se proclamó campeón de la división Corinthian (tripulaciones no profesionales) en el Mundial de J80 de ese mismo año en Baiona, en este ocasión como jefe de un cuarteto que completaron tres jóvenes del Real Club Náutico de La Coruña: Esteban Martínez de la Colina, Enrique Vilariño y Pablo Mijares.

En aquel campeonato, que el barco de la entidad herculina finalizó en la sexta posición general, se proclamaron campeones, curiosamente, tres de los compañeros de Fernández Vasco, también campeón de Europa de Finn en 2022 y seis veces ganador del Campeonato de España de esta clase, en este oro continental conquistado las aguas vizcaina del Abra.

Miguel Fernández Vasco: "Estas medallas valen todos los esfuerzos"

Más información

El Eurofrits, que lideró el certamen de principio a fin, se impuso en el recorrido final después de sentir el acoso en la clasificación general del CV Ailee-Ecole Navale francés, del Pierre Laouenan, que llegó a la última regata a un punto, aunque en la general definitiva la diferencia acabó siendo de nueve. Completó el podio el Fredo La Estrella del Norte, de otro campeón del mudo, el cántabro Pichu Torcida.

El último día de competición se desarrolló con un sirimiri intenso. Al Comité le costó mucho realizar una prueba porque los vientos rolaban desde el 280 (oeste) hasta el 90 (este), variando entre los 2 y 6 nudos. 

Al final, se consiguió sacar una manga con viento del nor-noroeste que la ganó el gran favorito. Y es que el Eurofrits fue el líder de la clasificación durante toda la competición. El tricampeón del mundo supo aguantar la presión del CV Ailee-Ecole Navale  y repitió triunfo en las aguas vizcaínas del Abra, después de haberse proclamado vencedor hace solo dos semanas en el Campeonato de España. 

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Pablo Cancela celebra uno de sus goles contra el Tordera

Dominicos anuncia su fichaje 'bomba': Pablo Cancela
María Varela
Miguel Fernández Vasco, segundo por la izquierda, con la tripulación del Eurofrits

El coruñés Miguel Fernández Vasco sube a lo más alto del podio continental de J80 de vela
Chaly Novo
Mariana Romero, jugadora del CRAT, posa con la bandera de Venezuela en el campo del Campus de Elviña

Mariana Romero, con el cuerpo en el campo y el corazón en La Guaira
María Varela
Imagen de una carrera de la prueba arteixana del Campeonato Gallego

Alejandro Martínez supera a Alejandro Vecino en la Clase I de la prueba del Autonómico en Arteixo
Sergio Baltar