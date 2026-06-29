El coruñés Miguel Fernández Vasco sube a lo más alto del podio continental de J80 de vela

Miguel Fernández Vasco, segundo por la izquierda, con la tripulación del Eurofrits cyberaltura.com

El coruñés Miguel Fernández Vasco sumó un nuevo éxito a su ya dilatado palmarés, el título de campeón de Europa de la clase J80, en esta ocasión como tripulante del Eurofrits & Aviko NWF patroneado por el canario Javier Padrón.

Fernández Vasco, bronce en el Mundial 2023 de la clase Finn, se proclamó campeón de la división Corinthian (tripulaciones no profesionales) en el Mundial de J80 de ese mismo año en Baiona, en este ocasión como jefe de un cuarteto que completaron tres jóvenes del Real Club Náutico de La Coruña: Esteban Martínez de la Colina, Enrique Vilariño y Pablo Mijares.

En aquel campeonato, que el barco de la entidad herculina finalizó en la sexta posición general, se proclamaron campeones, curiosamente, tres de los compañeros de Fernández Vasco, también campeón de Europa de Finn en 2022 y seis veces ganador del Campeonato de España de esta clase, en este oro continental conquistado las aguas vizcaina del Abra.

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El Eurofrits, que lideró el certamen de principio a fin, se impuso en el recorrido final después de sentir el acoso en la clasificación general del CV Ailee-Ecole Navale francés, del Pierre Laouenan, que llegó a la última regata a un punto, aunque en la general definitiva la diferencia acabó siendo de nueve. Completó el podio el Fredo La Estrella del Norte, de otro campeón del mudo, el cántabro Pichu Torcida.

El último día de competición se desarrolló con un sirimiri intenso. Al Comité le costó mucho realizar una prueba porque los vientos rolaban desde el 280 (oeste) hasta el 90 (este), variando entre los 2 y 6 nudos.

Al final, se consiguió sacar una manga con viento del nor-noroeste que la ganó el gran favorito. Y es que el Eurofrits fue el líder de la clasificación durante toda la competición. El tricampeón del mundo supo aguantar la presión del CV Ailee-Ecole Navale y repitió triunfo en las aguas vizcaínas del Abra, después de haberse proclamado vencedor hace solo dos semanas en el Campeonato de España.