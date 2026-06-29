Alejandro Martínez supera a Alejandro Vecino en la Clase I de la prueba del Autonómico en Arteixo

Imagen de una carrera de la prueba arteixana del Campeonato Gallego Daniel Atán Romar

El 89º Autocross Arteixo-Memorial Antonio Pérez, cuarta prueba del Campeonato Gallego 2026, es ya historia después de una jornada repleta de batallas en pista que hizo vibrar a los aficionados congregados en el circuito José Ramón Losada, que volvió a recibir una notoria afluencia de apasionados por el automovilismo.

Las altas temperaturas del día no fueron impedimento para que los casi 100 pilotos inscritos en las cinco clases del certamen autonómico diesen espectáculo en prácticamente todas las sesiones, desde las calificatorias hasta las finales, realizadas bien entrada la tarde.

Comenzando por la Clase I, destinada a turismos de hasta 2000cc, Alejandro Martínez (Peugeot 206) obtuvo el triunfo después de imprimir un ritmo demoledor en la final, superando a Alejandro Vecino (Citroen Saxo) y Juan Ángel Rodríguez (Peugeot 106) por tres y siete segundos respectivamente.

En lo referente a la Clase II, de turismos de más de 1600cc, Felipe Santos (Peugeot 106) venció por la mínima a Jon Ander López (Citroen Saxo), líder de la general del Autonómico. El podio lo completó Martín Castro (Citroen Saxo) a casi cuatro segundos de la cabeza.

En la Clase III, donde los protagonistas son los carcross, Alberto 'Beto' Lorenzo (Lifelive TN11) obtuvo la victoria después de una final en la que Iván Ares (Lifelive TN11) presentó resistencia a la velocidad del ganador, aunque terminaría abandonando en las últimas vueltas. El asturiano Andrés Iglesias (Lifelive TN11) heredaría la segunda posición, cerrando el podio de la prueba Antón Muiños (Labase FX01).

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Las promesas de la disciplina, inscritas en la Clase V de Junior Carcross, volvieron a librar una gran pelea por el triunfo, en esta ocasión entre el portugués Joao Agra Traila (Yacarcross) y Manuel Bermúdez (Lifelive TN11), siendo el luso el que finalmente se lo llevaría tras un cara a cara ensombrecido por un pinchazo del gallego. Al podio también subió Daniel Cierto (Labase FX01), que buscó el tercer escalón del mismo hasta la última curva tras el incidente de Bermúdez.

La Clase IV, de turismo-prototipos, vivió un cara a cara en la final entre Enrique Castro (Mitsubishi Lancer) y Alejandro Rama (Skoda Fabia), siendo el primero el claro vencedor.

La Peña Autocross Arteixo, organizadora del evento, se prepara ahora para agosto, cuando recibirá al Campeonato de España una enorme celebración, puesto que se tratará de la 30ª edición de la prueba nacional en la tierra de Morás.

La cita será los días 6, 7, 8 y 9 del octavo mes del año, si bien la escudería tiene calendada una jornada de entrenamientos libres previa para el 1 de agosto.