Ya están disponibles las invitaciones para el CSI A Coruña de verano

El irlandés Seamus Hughes Kennedy, en un CSI A Coruña Leanjo de Koster/oxersport

Vuelve el Concurso de Saltos Internacional (CSI) de A Coruña en el Centro Hípico Casas Novas, los días 10, 11 y 12 de julio, y las localidades gratuitas ya están disponibles.

A esta nueva edición del evento hípico de altísimo nivel internacional se accederá con las invitaciones que se pueden descargar desde este viernes en la web www.csicasasnovas.com. Las entradas podrán presentarse en formato digital, sin necesidad de imprimirlas.

Un año más, además de la competición en la que participarán jinetes y amazonas de primera línea mundial, los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de ocio para todos los públicos.

En ella se incluye música en directo de la mano de Platinum Sound, actividades dirigidas a los más pequeños (Pony Park, talleres y pintacaras, entre otras), y una muy cuidada oferta gastronómica a cargo de establecimientos de referencia como son Miga, Taberna Hokutó, La Penela, Rosmón Burger, Bico de Xeado... Todo ello en un entorno único como es el emblemático recinto hípico situado en la localidad arteixana de Larín.