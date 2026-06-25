O Día da Bicicleta volve este domingo na Coruña
O recorrido terá saída dende a praza de María Pita e tras pasar polo Paseo Marítimo e as Escravas, voltará ao punto de arranque
O Concello da Coruña e a Asociación Galega de Xornalistas do Deporte (Agaxorde) colaboran na organización da nova edición do Día da Bicicleta, unha marcha de carácter familiar, sostible e solidaria que terá lugar este domingo 28 na Coruña, con saída dende a praza de María Pita ás 10.30 horas e que pasará polo Paseo Marítimo, chegará ás Escravas e voltará a María Pita.
“Imos, paso a paso, amosando que A Coruña aposta polos hábitos saudables e tamén pola mobilidade alternativa”, indica o edil de Deportes, Manuel Vázquez, que subliña a importancia que teñen eventos coma o Día da Bicicleta pola súa vocación solidaria.
As inscricións da marcha son gratuítas e as persoas participantes poderán apoiar a actividade da Institución Benéfico Social Padre Rubinos achegando alimentos non perecedoiros (aceite, arroz, pasta, legumes, cacao, café soluble…).
O depósito dos alimentos poderá efectuarse na recollida de acreditacións para a marcha (venres, 26 de xuño: de 17.00 a 20.00 horas e sábado, 27 de xuño: de 10.00 a 20.00 horas, no Centro Comercial Cuatro Caminos). Ademais, a programación polo Día da Bicicleta irá seguida de actividades para todos os públicos, na praza de María Pita, onde haberá clases de zumba, deportes alternativos e inclusivos e xogos tradicionais.
Tamén haberá sorteos e agasallos. Outra das novidades que incorpora a presente edición é a celebración dun percorrido guiado limitado a 25 participantes que se celebrará o sábado 27 a partir das 19.00 horas e no que o guía turístico Suso Martínez liderará un roteiro explicando retrincos de historia dalgúns puntos significativos do traxecto previsto para o día seguinte