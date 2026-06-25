Abel Lago, campeón del mundo de kitesurf: "Las escuelas son la base de todo deporte"

Debía de ser alrededor de 1993 cuando lo vi por primera vez. El grupo de jóvenes windsurfistas ferrolanos que estábamos esperando por la información del campeonato de España que estaba a punto de comenzar, se quedó mirando la llegada de una pequeña furgoneta donde se podía leer “Suministros Navales Lira”. Conducida por una mujer que acompañaba a un chico de más o menos nuestra edad, supusimos rápidamente que su acompañante sería su hijo y, después de aparcar a nuestro lado, bajó un chaval flacucho, con actitud ufana y muy moreno, que saludó a todos con simpatía y cierto desparpajo. Era Abel Lago Martínez (Carnota, 1979).

Lejos de amedrentarse, aquel nuevo competidor se acercó a nuestro grupo con una amplia sonrisa que delataba sus ganas de caer bien a los locales y, con su indudable y profundo acento gallego aderezado con gheada y seseo, enseguida pudimos adivinar su procedencia. Era la primera vez que Abel iba a competir en una prueba oficial. Si tengo que ser sincero, no recuerdo ni la clasificación ni cómo había sido el resultado de ninguno de nosotros, pero aquella sería la primera de una serie de veces que nos veríamos a lo largo de nuestras vidas con largos periodos sin saber nada el uno del otro. Lo cierto es que, pese a ello, cada vez que nos volvimos a encontrar, surgía de nuevo aquella vieja amistad de manera natural.

Windsurf en Galicia, ayer y hoy Más información

A partir de aquella primera vez, Abel con una gran tenacidad y determinación quiso dedicarse al windsurf de manera profesional, pero el destino le reservaba unas cuantas sorpresas. Su futuro no acabaría ligándose en exclusiva al windsurf y sus éxitos deportivos estarían más relacionados con otros deportes que estaban por llegar algo más tarde. Su currículum deportivo a partir de aquel año comenzó a alargarse y hoy en día lo podríamos resumir como una larga trayectoria: subcampeón de España de Windsurf Junior, siete veces campeón de España de kitesurf en diferentes disciplinas, campeón del mundo de kitesurf en la disciplina de olas y tres veces subcampeón en otras, tester y jefe de desarrollo de RRD Roberto Ricci Designs (actualmente).

Sin duda, la llegada del kitesurf sobre mediados de los noventa y su posterior desarrollo a finales de esa década fue una gran oportunidad que lo catapultaría a la élite mundial. Le propuse hace unas semanas hacer una entrevista resumiendo su carrera, pero también para saber más cosas relacionadas con el mundo del kite y de la ya no tan nueva modalidad deportiva llamada wingfoil y este fue el resultado:

¿Cuándo y cómo fue la primera vez que hizo windsurf? ¿Había mucha gente que practicara windsurf? Explíqueme cómo fueron sus sensaciones en aquella época. ¿Dónde conseguía el material?

Era finales de los ochenta y en la ría de Muros-Noia había una gran comunidad de windsurfistas, yo los veía a diario y me entraron unas ganas locas de probar. Mi madre me regaló una tabla enorme con orza y una vela de tela que me dio mis primeras sensaciones de libertad pues podía navegar hacia donde quisiera y desconectar del mundo. Ese material pesaba tanto y yo era tan pequeño que los dos primeros años solo podía navegar en verano pues necesitaba ayuda para llevar todo a la playa. Después unos amigos de Madrid me consiguieron una tabla corta con una vela ya de monofil y ahí empecé a planear y deslizar a toda velocidad, recuerdo perfectamente mi primer planeo o mi primera trasluchada.

"Una vela de tela me dio mis primeras sensaciones de libertad"

¿En qué momento decidió ir a Pozo y cuál fue la razón? ¿Cuándo y por qué decidió dar el salto a Tarifa? ¿Qué supuso?

Cuando acabé el instituto y tenía que decidir qué estudiar aproveché para convencer a mi madre de que estudiaría en Canarias y así aprovechar para entrenar con los mejores del mundo. Al llegar a Pozo descubrí que el material se rompía muy fácilmente con aquellas condiciones tan duras, y como todavía no tenía buenos resultados en competición o familia de dinero tuve que ponerme a trabajar reparando velas de windsurf mientras estudiaba, pero eso no me dejaba avanzar. Justo en el año 2000 salió la oportunidad de montar una tienda en la meca del windsurf, Tarifa. Así que cogí un barco, mi coche y mi tabla y me mudé allí con un amigo y montamos una tienda donde había material técnico y ropa.

¿Cuándo aparece el kite en su vida y por qué decidió cambiar de deporte?

Al año de estar en Tarifa surgieron problemas con mi socio (lección de vida). Aquel año hubo una temporada muy larga de viento flojo, así que como no había suficiente para practicar windsurf, me dio por probar el kite y me resultó mucho más fácil. Mi progresión fue brutalmente rápida pues para ser bueno en windsurf en esa época, tenías que ser una persona muy alta, con un peso entre 85 y 100 kilos y yo tan sólo pesaba 70. Pero eso en el kite resultó que era una ventaja, así que todo fue muy rápido.

¿Cómo fue la evolución en el kite y cuál fue el balance?

Al venir del windsurf, el kitesurf me parecía excesivamente fácil, tanto que a los tres meses de aprender ya me proclamé campeón de España y fui quinto en el mayor evento del mundo, el RedBull King of the Air. Me pagaron un viaje a Hawai y en ese momento todo se disparó, así que empecé a vivir la vida de profesional que tanto había buscado con el windsurf, pero simplemente había cambiado el equipo y de deporte. En ese momento me di cuenta que había encontrado mi camino. Justo en esa época el kitesurf tuvo una explosión enorme de practicantes y el mercado y los patrocinadores dejaron el windsurf un poco de lado e invirtieron mucho en el kitesurf, así que los contratos y los campeonatos tenían una buena remuneración, lo cual me permitía viajar por todo el mundo compitiendo y vivir mi sueño después de tanto tiempo buscándolo.

"Me pagaron un viaje a Hawai y en ese momento todo se disparó"

Más tarde apareció el wingfoil ¿Cómo lo descubrió y qué supuso?

Después de más de dos décadas era simplemente otra forma de deslizar sobre el agua y que además requiere mucho menos viento, así que era otro juguete para poder pasar más horas en el agua... Así que lo probé, me enganché, competí, quedé top 5 del mundo y me retiré porque ya en mi cabeza estaba empezando a perder la motivación para hacer tanto viaje y estar tantas horas fuera de casa.

¿En qué momento decidió montar su propio negocio y dejar la alta competición?

La idea de montar una escuela no fue mía, todo surgió un verano en el que el dueño de la marca RRD vino a pasar unas semanas de vacaciones a Galicia con Alessandro Benetton (dueño de la marca de ropa) y los dos alucinaron con el potencial de Galicia para los deportes de agua y con los pocos servicios que ofrecía, así que ellos me empujaron a montar un centro en el cual se enseñara a disfrutar del mar y de sus condiciones.

¿Qué es lo que más se demanda en su centro y por qué?

En nuestro centro Abel Lago Watersports damos todo tipo de clases, desde surf, windsurf, kite, etc... Con diferencia lo que más busca la gente son las clases o alquileres de surf, sobre todo por su simplicidad y también por las buenas condiciones de Galicia, los otros deportes son secundarios. Desde hace un par de años estamos promocionando más los cursos de windsurf para niños y la verdad es que poco a poco tenemos más demanda y nos alegra muchísimo. Tanto el surf como el windsurf son la base para luego practicar cualquier otro deporte y son los únicos deportes que puedes enseñar a niños desde cinco años en adelante.

"Lo que más busca la gente son las clases o alquileres de surf"

¿Cuál cree que es el futuro y cuáles son los desafíos más importantes a los que cree que se tendrá que enfrentar en el futuro?

El futuro está en los deportes base, surf y windsurf, con ellos puedes enseñar a niños muy pequeños a desenvolverse en el agua y a sentir las primeras emociones y sensaciones de libertad sin peligro, las escuelas son la base de todo deporte y eso lo tenemos que tener bien claro. Si hablamos de desafíos, los más grandes son la falta de ayuda de las administraciones y no hablo de dinero, hablo de que nos dejen trabajar sin ponernos tantas trabas. Entiendo que hay que regular y pagar impuestos, pero que nos obliguen a tener instalaciones móviles, que no nos dejen trabajar todo el año no tiene ningún sentido.

¿A qué se refiere con falta de ayuda de las administraciones?

Me explico. Yo he solicitado, como cada año (es obligatorio), el permiso de ocupación y actividad a la Xunta, costas, medioambiente y ayuntamiento en diciembre del 2025. Estamos en mayo del 2026 y sigo sin respuesta; aparte, ese permiso nos permite trabajar solo diez meses y luego tenemos que retirar toda la instalación y cerrar, lo cual no me parece lógico. Esto es solo un ejemplo de cómo la ineficacia burocrática nos perjudica enormemente. No es normal que no podamos tener la seguridad de que el año que viene tenga o no permisos. Nosotros invertimos en un surf house para cuarenta personas, tenemos contratos con agencias que nos mandan clientes de todo el mundo, los cuales comen y gastan dinero en el pueblo. Y a día de hoy no sé si podré darles el servicio porque la administración en este país es así de lenta. Solo espero que en España tomemos ejemplo de otros países como puede ser Italia o Portugal, que, en vez de poner pegas, ponen todos los recursos posibles para ayudar a los centros como el mío a traer una clientela con un poder adquisitivo alto y que van a dejar dinero y aportan riqueza a nuestra zona.