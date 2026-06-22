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Halterofilia

El CH Coruña brilla en el Campeonato de España Absoluto

El equipo masculino se proclamó campeón y el femenino finalizó en la segunda plaza | Javier Rodríguez, del HC Cambre, logró su cuarto título en +110 kilos

Sergio Baltar
22/06/2026 21:34
Irene Blanco, segunda por la izquierda, se colgó los tres oros de la categoría de 86 kilos
Irene Blanco, segunda por la izquierda, se colgó los tres oros de la categoría de 86 kilos
CH Coruña
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El Pabellón Municipal de La Muixara, en la localidad alicantina de La Nucía, acogió el Campeonato de España Absoluto, en el que tomaron parte un total de 159 halteras (75 hombres y 84 mujeres), los que en las fases previas habían conseguido las marcas mínimas establecidas.

El Club Halterofilia Coruña estuvo representado por diez deportistas, seis hombres y cuatro mujeres. Dos de ellas dominaron la categoría de 86 kilos llevándose las tres medallas de oro Irene Blanco y las tres de plata su compañera Digna Silo.

Además, Tiago Larramendi se hizo con el segundo puesto en las tres modalidades de la categoría de 65 kilos. Martín Liste fue bronce en arrancada, plata en dos tiempos y el mismo metal en total olímpico en la categoría de 94 kilos.

Irene Martínez se colgó una plata y un bronce en 63 kilos. Ruth Fuentefría, que partía entre las favoritas en 65 kilos, arrastraba problemas físicos. No quiso forzar y se retiró después de 58 en arrancada y 65 en dos tiempos.

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Meritoria séptima plaza de Irene Blanco en el Europeo sub-23

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En el ranking por clubes, el equipo masculino del CH Coruña se proclamó campeón, por delante del andaluz Halterejido y del madrileño HalteroMad. El conjunto femenino de la entidad herculina subió al segundo escalón del podio, por detrás del catalán Molins del Rey. El bronce fue para el castellano-manchego Fuerza Aries.

El CH Cambre también tocó metal en la cita alicantina, aunque lo hizo por medio de un deportista, Javier Rodríguez Moreno, que compitió con la selección gallega se colgó las tres medallas de oro de la categoría de +110 kilos. En arrancada levantó 145 y en dos tiempos 185, para un total olímpico de 330. Es su cuarto entorchado nacional consecutivo en este peso.

En total, la halterofilia gallega consiguió en La Nucía 19 medallas, botín que se tradujo en la segunda posición por por federaciones en el apartado masculino, con un total de 710,74 puntos, y una quinta plaza en el femenino, con 473,59 unidades. 

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