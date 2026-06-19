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Autocross

Morás calienta motores para la prueba del Campeonato Gallego

La cuarta parada del Autonómico tendrá lugar en la pista arteixana los días 26 y 27 del presente mes

Sergio Baltar
19/06/2026 17:31
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Imagen de una carrera de la categoría de Car Cross en el Circuito José Ramón Losada
Raúl López
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El Circuito José Ramón Losada, de Morás, se engalana para dar el pistoletazo de salida a la temporada estival del motor en Galicia. La Peña Autocross Arteixo ultima los preparativos de la que será la cuarta prueba del Campeonato Gallego, fijada en el calendario para el 27 de junio.

En esta ocasión, el evento llevará por nombre 89º Autocross Arteixo Memorial Antonio Pérez; un sentido homenaje a la memoria de Antonio Pérez Cid. Fallecido el pasado mayo, fue comisario deportivo durante años y una de las figuras más queridas y vinculadas a esta disciplina en la Comunidad.

Tal como marca la tradición de esta cita, la escudería organizadora prevé una lista de inscritos multitudinaria. Para muchos equipos y pilotos, esta carrera autonómica supone el banco de pruebas ideal para poner a punto sus vehículos de cara a la gran cita nacional: el Campeonato de España de Autocross (CEAX).

Este año, la prueba del Nacional en Morás tendrá un carácter muy especial, ya que celebra su trigésima edición durante el fin de semana del 8 y 9 de agosto, siendo la tercera parada del calendario estatal y la segunda en territorio gallego tras su paso por Carballo

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Previo a este hito, el José Ramón Losada también acogerá una jornada de entrenamientos libres el 1 de agosto, permitiendo a los equipos y pilotos acceder a un banco de pruebas idóneo.

El rugido de los motores regresará a la emblemática pista arteixana los días 26 y 27 de junio. La primera jornada, de tarde, estará reservada en exclusiva para las verificaciones técnicas y administrativas de carácter voluntario, en horario de 18:00 a22:15 horas. 

En la segunda, la competición arrancará por la mañana y pondrá el tablero de juego de cara a las finales de la tarde. Desde las 10:00 tendrá lugar la sesión de calentamiento (Warm Up) y posteriores entrenamientos oficiales. 

A partir de las 15.00 y hasta las 16.30 horas, tendrán lugar las mangas clasificatorias, decisivas para conformar las parrillas de salida de las finales, que arrancarán a partir de las 18.30 horas. La sesión rematará sobre las 20.15 horas con la ceremonia de entrega de premios y trofeos que pondrá el broche final a la prueba del certamen autonómico.

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