Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte

María Pita quiere seguir su racha, Dépor, Básquet Coruña... y ahora el Liceo: "Habrá que desvestir a la doña y vestirla de verde"

Inés Rey confirmó que esta semana volverán a cambiar los colores de la estatua en la Plaza para apoyar al equipo de Juan Copa

Esther Durán
08/06/2026 13:57
La estatua de María Pita luciendo los colores del Básquet Coruña
La estatua de María Pita luciendo los colores del Básquet Coruña
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

"Habrá que desvestir a la doña y vestirla de verde". Así anunciaba la alcaldesa Inés Rey que desde el Concello no van a dejar pasar la oportunidad de que María Pita consiga el triplete de éxitos luciendo los colores de los equipos de A Coruña. Así, después de llevar la camiseta del Dépor y del Básquet Coruña, las celebraciones darán paso al apoyo al Liceo en la lucha por el título de la OK Liga.

La estatua está en racha y es momento de buscar toda la ayuda que se pueda para prolongar las semanas mágicas que está viviendo el deporte herculino. Todo empezó a mediados de mayo, cuando María Pita apareció engalanada de blanquiazul como el resto de la ciudad para empujar al Deportivo en su ascenso a Primera División. Conseguido.

Ajedrez gigante en María Pita por un torneo escolar

María Pita se convierte en un tablero gigante de ajedrez para un torneo escolar

Más información

El siguiente paso tuvo su punto culminante el pasado domingo. Enfundada con la camiseta naranja y la bandera del Básquet Coruña, la heroína volvió a ser talismán para Carles Marco y los suyos en la espectacular remontada ante Estudiantes para volver a ACB.

Toca buscar el título

"Esta semana le cambiaremos el modelo, porque se está portando bien la amiga. Sería una maravilla terminar la temporada deportiva con el triunfo del Liceo". De este modo, la estatua se vestirá de verde para respaldar al cuadro que dirige Juan Copa, que el domingo logró su pase a la final de la OK Liga después de eliminar al Calafell. De momento esperan rival, que será Barça o Igualada, para la eliminatoria definitiva que empezará este viernes en el Palacio de los Deportes de Riazor.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La estatua de María Pita luciendo los colores del Básquet Coruña

María Pita quiere seguir su racha, Dépor, Básquet Coruña... y ahora el Liceo: "Habrá que desvestir a la doña y vestirla de verde"
Esther Durán
Podio masculino de la Copa del Mundo de patinaje artístico con Arnau Pérez, Guillermo Gómez y Unai Cereijo

Unai Cereijo se cuelga la plata en la final de la Copa del Mundo
María Varela
Helena García, con la medalla de bronce de la President Cup

Bronce para Helena García en la President Cup de Alemania
Esther Durán
Las seis canteranas del CRAT asentadas en Liga Iberdrola

La selección española sub-21 llama a tres jugadoras del CRAT
María Varela