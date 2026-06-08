María Pita quiere seguir su racha, Dépor, Básquet Coruña... y ahora el Liceo: "Habrá que desvestir a la doña y vestirla de verde"

La estatua de María Pita luciendo los colores del Básquet Coruña

"Habrá que desvestir a la doña y vestirla de verde". Así anunciaba la alcaldesa Inés Rey que desde el Concello no van a dejar pasar la oportunidad de que María Pita consiga el triplete de éxitos luciendo los colores de los equipos de A Coruña. Así, después de llevar la camiseta del Dépor y del Básquet Coruña, las celebraciones darán paso al apoyo al Liceo en la lucha por el título de la OK Liga.

La estatua está en racha y es momento de buscar toda la ayuda que se pueda para prolongar las semanas mágicas que está viviendo el deporte herculino. Todo empezó a mediados de mayo, cuando María Pita apareció engalanada de blanquiazul como el resto de la ciudad para empujar al Deportivo en su ascenso a Primera División. Conseguido.

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El siguiente paso tuvo su punto culminante el pasado domingo. Enfundada con la camiseta naranja y la bandera del Básquet Coruña, la heroína volvió a ser talismán para Carles Marco y los suyos en la espectacular remontada ante Estudiantes para volver a ACB.

Toca buscar el título

"Esta semana le cambiaremos el modelo, porque se está portando bien la amiga. Sería una maravilla terminar la temporada deportiva con el triunfo del Liceo". De este modo, la estatua se vestirá de verde para respaldar al cuadro que dirige Juan Copa, que el domingo logró su pase a la final de la OK Liga después de eliminar al Calafell. De momento esperan rival, que será Barça o Igualada, para la eliminatoria definitiva que empezará este viernes en el Palacio de los Deportes de Riazor.