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Vela

Plata del Marina Coruña en el Campeonato de España de Snipe

Además del subcampeonato, José Ramón Pardo 'Pichis' y Roberto Bermúdez de Castro se clasificaron para el Mundial, que acogerá Menorca este septiembre

Chaly Novo
Chaly Novo
01/06/2026 17:38
José Ramón Pardo y Roberto Bermúdez posan con los trofeos del Nacional de Snipe
José Ramón Pardo (con gorra roja) y Roberto Bermúdez (a su izquierda) posan con sus trofeos del Nacional de Snipe
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José Ramón Pardo ‘Pichis’ y Roberto Bermúdez de Castro –sobrino del olímpico herculino Chuny Bermúdez– se colgaron la medalla de plata en el Campeonato de España de la clase no olímpica Snipe, disputado en la Ría de Vigo.

La dupla del Mariña Coruña, superada únicamente por Alfredo González y Cristian Sánchez (RCN de Arrecife), se clasificó asimismo para el Campeonato del Mundo, que acogerá Menorca en septiembre.

González y Sánchez finalizaron empatados a doce puntos con el belga Manu Hens y Alexandre Tinoco (CM Mahón), resolviéndose la clasificación a favor de los canarios gracias a su mayor número de victorias parciales. La plata, con 25 puntos, la recogieron ‘Pichis’ y Bermúdez.

Sus compañeros de club Marcos Míguez y Bruno Coira finalizaron el Nacional en la sexta plaza, siete por delante de los mejores del Real Club Náutico de La Coruña, los hermanos Marta y Jorge Tábara.

Las condiciones meteorológicas marcaron la jornada final. El Comité de Regatas únicamente pudo completar una prueba debido a la escasez de viento, cerrando así el campeonato con cinco mangas disputadas en total.

La tripulación canaria afrontó el último día desde el liderato y supo gestionar su ventaja al lograr un octavo puesto en la manga final, suficiente para asegurar el título nacional. 

La victoria en la regata definitiva correspondió a Martín Bermúdez de la Puente (Real Club Náutico de Madrid) y Beatriz Norris (Real Federación Madrileña de Vela), seguidos por Hens y Tinoco, mientras que Jaime Álvarez-Hevia (Federación de Vela del Principado de Asturias) y Guillermo Fernández Club Náutico Albatros) cruzaron la meta en tercer lugar, justo por delante de Marcos Míguez y Bruno Coira. 

'Pichis' y Bermúdez firmaron un décimo tercer puesto, que descartaron al ser el peor de un campeonato en que hicieron, por este orden, décimo, séptimo, quinto y tercero. 

Hens y Tinoco se proclamaron campeones de la categoría Máster, en tanto que en mixtos triunfaron Javier Magro (CM Mahón) y María Luisa Rodríguez (RCN de Motril).

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