Últimas horas para inscribirse en Special Down, la jornada inclusiva de la Fundación Amador de Castro

Actividad de surf en el Special Down de 2025 Cedida

La Fundación Amador de Castro organiza el sábado la segunda edición de Special Down, una jornada inclusiva con sede en Marina Coruña que reunirá a participantes, familias y público general en torno a un programa de actividades en tierra y mar diseñado para fomentar la inclusión, la convivencia y la participación activa.

Esta segunda edición se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down, celebrado el pasado 21 de marzo, y nace con el objetivo de consolidarse como un espacio de encuentro donde compartir experiencias, generar oportunidades y visibilizar el valor de la diversidad en la sociedad.

A lo largo de toda la jornada, el entorno de Marina Coruña se transformará en un espacio abierto y dinámico, con propuestas dirigidas a todos los públicos y adaptadas a distintos intereses y niveles de participación. La iniciativa busca no solo ofrecer actividades de ocio, sino también crear un ambiente en el que la inclusión sea una realidad tangible, favoreciendo la interacción entre participantes, familias, profesionales y ciudadanía.

Se organizará en dos franjas horarias independientes de mañana y tarde, lo que permitirá a las personas asistentes elegir su nivel. Cada bloque incluirá deporte, creatividad, bienestar y ocio. Durante la mañana, la recepción comenzará a las 10.00 horas y los participantes podrán elegir entre las actividades de Mar en Acción, con vela, kayak y taller de nudos marineros; y Puerto Creativo, orientada al bienestar y la expresión artística, con sesiones de yoga, relajación y artesanía.

La programación se reanudará por la tarde con una nueva recepción a las 15.45 horas, con las mismas propuestas. Además, se incorporará una actividad complementaria a elegir entre baile o juegos de mesa. Todas las actividades estarán dirigidas por profesionales especializados, garantizando tanto la seguridad como la accesibilidad.

Inscripción

La participación en las actividades requiere inscripción previa, abierta hasta este lunes a las 14.00 horas a través de la web oficial de la fundación (https://fundacionadecastro.org/special-down-26). Cada franja horaria tiene un coste de 12 euros. La edad mínima es de 11 años. El número de participantes por actividad será limitado, con el objetivo de asegurar una atención adecuada y un desarrollo óptimo de las dinámicas.

La jornada terminará a las 19.30 horas y se celebrará un tardeo con la sesión musical de DJ Rebe, de acceso libre, en la explanada contigua al evento. Este cierre festivo pretende consolidar el carácter abierto e inclusivo de la iniciativa, invitando a la ciudadanía a compartir un momento distendido en un entorno accesible.

La Fundación Amador de Castro está canalizando sus proyectos e iniciativas sociales alrededor de dos objetivos. Por un lado, ofrecer oportunidades a las personas con síndrome de Down. Por otro, mejorar la situación de las familias y cuidadores de las personas diagnosticadas con Alzhéimer. Este doble objetivo parte de la experiencia vital de la familia de uno de los grandes empresarios de la historia reciente de Galicia. Su mujer y sus hijas han querido seguir el camino que él fue marcando en todos sus años de actividad, lamentablemente interrumpida por el diagnóstico de Alzhéimer en 2015.