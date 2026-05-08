La conjura por el ascenso de la doble M

Raquel Botana, jugadora del Maristas, y Alba Garrote, del Marineda Aitana Álvarez

Este fin de semana apunta a ser histórico para el deporte femenino coruñés, con dos de sus referentes como son el Maristas de baloncesto y el Marineda de hockey sobre patines a un paso de dar el salto a la élite. En el caso de las primeras, líderes de grupo de la fase regular, defienden en casa mañana contra el GEiEG los 13 puntos de ventaja acumulados en la ida de la final de la Liga 2. A las segundas, que ya fueron campeonas de la Copa Princesa y no han perdido un partido en toda la temporada, les vale con ganar el domingo como locales al Raspeig para lograr el objetivo a falta de dos jornadas en la OK Plata. Dos espejos para las niñas de la ciudad. Dos ascensos para situar A Coruña en el mapa. La Liga Challenge y la OK Liga ya esperan a la doble M.

“¡Suerte!”, se despiden Raquel Botana y Alba Garrote, jugadoras de los dos equipos. Una pívot de 22 años que roza los 190 centímetros. Otra la pichichi del equipo y de la categoría, de 27, más bien pequeña y que se queja entre risas por la diferencia de tamaño para la foto. Ninguna quiere gafar lo que puede pasar el fin de semana. “Va a ser un partido complicado”, resume Botana. Las palabras se repiten casi con exactitud cuando a Garrote le toca hacer su balance. A unas les separan 40 minutos de la gloria. A otras 50. Y cuentan el tiempo. Después del éxito del Calasancias de voleibol, que también subió la Superliga 2; de que el Dépor asegurara la permanencia en la Liga F de fútbol y de que el CRAT llegase a la final de la Copa de la Reina de rugby (y aún le queda el playoff de Liga), los deportes de equipo femeninos quieren continuar con la buena racha.

“El objetivo era hacerlo lo mejor posible y el trabajo nos ha traído aquí” Raquel Botana, jugadora del Maristas

“Yo creo que el partido va a ser complicado”, es como un mantra, “en la ida ya vimos que tuvimos que competir los 40 minutos porque la renta que sacamos fue en los últimos dos”. El análisis del cuerpo técnico, dice, es que “el partido va a estar en los básicos”. “Así que lo que tenemos que hacer es los básicos que llevamos haciendo durante todos los partidos de la temporada e intentar sacarlo adelante”, apunta.

Tampoco Garrote se fía del Raspeig a pesar de que ya le han ganado dos veces esta temporada. En la primera vuelta por 0-12 y en las semifinales de la Copa Princesa por 4-1. “Yo creo que también va a ser complicado, porque es un equipo muy trabajador, que pelea mucho y que no van a poner las cosas fáciles. Nosotras vamos a salir como siempre, con el objetivo de poder sumar los tres puntos. Hay un trabajo detrás desde que empezamos en septiembre y yo creo que eso es lo que tiene que ayudarnos a poder sacarlo adelante”, señala la asturiana.

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Para el Marineda, el ascenso siempre fue el objetivo. Y está a las puertas de ello gracias a “la humildad, el trabajo y el sacrificio”. “El club se crea desde cero por personas que de verdad quieren que esto salga adelante, que haya un club femenino que represente a Coruña. Y después está el trabajo desde el primer día, tanto a nivel deportivo, jugadoras y staff, como a nivel extradeportivo, los que trabajan día a día para que todo esto salga adelante. Y sacrificio, tanto nuestro, en cada entrenamiento y en cada partido, como de los que han hecho todo lo que hiciera falta para ayudarnos a estar hoy aquí”, valora Garrote.

Maristas, en cambio, aunque se ilusionaba con la posibilidad de ascender, sobre todo después de dos intentos fallidos seguidos, no se obsesionaba con ello. “El objetivo era hacerlo lo mejor posible y llegar lo más arriba posible. Pero en ningún momento se nos marcó el hay que ascender. Lo que pasa es que el trabajo que hicimos durante todo el año nos trajo hasta aquí y tenemos la gran suerte de poder jugar un partido como este, que no es algo que pasa todos los días, y es increíble”, reconoce. La cita es en el pabellón colegial mañana a las 17.00 horas.

“Si nos ven, las niñas se darán cuenta de que pueden seguir jugando” Alba Garrote, jugadora del Marineda

“Es la tercera y dicen que a la tercera va la vencida”, se ríe Botana. “El hecho de que mantuviésemos a gran parte de la plantilla del año pasado también es algo que nos ayudó un montón. Yo creo que el broche perfecto para esta temporada y para la tercera sería conseguirlo ya, pero hay que pelear”, valora. Además, tienen un buen aliciente. “El año pasado me acuerdo de ver a las niñas en la grada llorando. Maristas es un club de colegio y esas niñas son para nosotras una motivación, que se puedan ver reflejadas en nosotras”. Lo dice pensando también en su niña interior, esa que se fijaba en Claudia Calvelo y después en Raquel Carrera, y a la que le pide que disfrute.

Cuando Alba Garrote era una niña apenas tenía referentes, por eso sabe la importancia de ellos. “Es algo muy positivo que hay que valorar mucho y tenerlo en cuenta para cuando las niñas crezcan. Van a ver que pueden seguir jugando al hockey y llegar a lo máximo. E intentarán parecerse un poco más a nosotras”. La situación ha mejorado tanto que casi le da envidia. “Ahora tienen ligas, sectores, Campeonatos de España... Ya me hubiese gustado a mí”. Y si el Marineda asciende el domingo (Agra, 12.00 horas), “las niñas de aquí tendrán un espejo de aquí para poder mirarse y pensar en ser jugadoras cuando sean mayores”.

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Tanto Maristas como Marineda tendrán más opciones si este fin de semana no se dan los resultados. Las de baloncesto jugarán una nueva fase. Las de hockey contarán con dos jornadas por delante para cerrarlo.