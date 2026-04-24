Fernando Romay y el Dépor Genuine darán este domingo el pistoletazo de salida a la XXXI Carreira Alternativa en María Pita

Imagen de la Carreira Alternativa de 2024 Patricia G. Fraga

La plaza de María Pita acogerá este domingo la salida de la XXXI Carreira Alternativa, una prueba ya consolidada en la ciudad por su carácter participativo e inclusivo. Organizada por la Asociación Galega de Gestión Deportiva (AGAXEDE) y con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y de la Diputación, la carrera dará comienzo a las 11.00 horas con un recorrido de 6 kilómetros que podrá realizarse andando, corriendo, en bicicleta o en patines, facilitando así la participación de personas de todas las edades y condiciones.

La salida estará protagonizada por Fernando Romay junto con el equipo Dépor Genuine, en un evento que pone en valor el derecho al deporte para todas las personas. La jornada se completará con actividades al final de la prueba y el sorteo de regalos entre las personas participantes. Desde su creación en 1996, la Carreira Alternativa se consolidó como una referencia del deporte inclusivo, reuniendo cerca de 40.000 participantes a lo largo de su trayectoria.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, subrayó la importancia de iniciativas como esta: “Eventos como la Carrera Alternativa muestran el valor del deporte como espacio de encuentro y convivencia, en el que todas las personas pueden participar y compartir una experiencia común”. El Ayuntamiento de A Coruña apoya este tipo de actividades que contribuyen a fomentar hábitos saludables y a reforzar los valores de igualdad e inclusión en la ciudad.