Informe | Los 156 títulos del deporte gallego: A Coruña gana y se divierte

Dava Torres con la décima Copa del Rey del Liceo, en 2021 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

“Mientras Vigo trabaja, Pontevedra duerme y Santiago reza, A Coruña se divierte”. Los refranes tienen mucho de realidad y un poco más de exageración. Desde luego que en Pontevedra, Santiago y A Coruña también se trabaja, al igual que vigueses, pontevedreses y santiagueses también salen a pasarlo bien. Aunque justo es reconocer que en A Coruña sabemos un rato largo de diversión, de fiestas y de celebraciones. Momentos de algarabía que, en muchos casos, se deben a las victorias de nuestros equipos deportivos.

Un vistazo al palmarés del deporte gallego sirve para atestiguar este último punto. Los clubes de la comunidad suman 156 trofeos oficiales en deportes de equipo y competiciones de clubes, tanto a nivel nacional como internacional. Y casi la mitad de ellos (77, un 49,35 %) los levantaron equipos de A Coruña.

Nada menos que 12 entidades herculinas han celebrado alguna conquista oficial sobre 26 (46,15 %) que lo han conseguido desde algún lugar de Galicia. La tabla la encabeza con holgura el Liceo, el rey del deporte gallego, que el pasado domingo logró en Sant Sadurní d’Anoia su undécima Copa del Rey de hockey sobre patines, el trofeo número 44 de su exitosa vida. Su victoria en el mismo torneo en 1982, en la final ante el Reus Deportiu en Alcoi, es también el primer campeonato nacional logrado por un conjunto gallego masculino.

Los siete títulos oficiales del Deportivo en la vitrina que ocupan en el museo del club RC DEPORTIVO/SUSI GARCÍA

El club verdiblanco ya se acerca al medio centenar de celebraciones. Esos 44 trofeos suponen nada menos que el 28,2 % de las conquistas de las entidades de nuestra comunidad. Los liceístas también han dejado huella más allá de nuestras fronteras, ya que sus 22 éxitos en competiciones internacionales son los únicos oficiales del deporte gallego. La Champions y la Recopa ganadas por el Burela de fútbol sala femenino no son reconocidas por la UEFA, mientras que la Recopa conquistada por el Prone Lugo masculino tampoco cuenta con el beneplácito del organismo rector del fútbol europeo.

El segundo club coruñés en el listado es el Deportivo, con sus 7 títulos oficiales nacionales de máxima categoría en fútbol. Con 5 trofeos le sigue el Chaston de fútbol sala. El equipo fundado por el dueño de la discoteca del mismo nombre venció las 2 primeras de Ligas la historia organizadas por la RFEF, antes de la fusión en 1989 con el campeonato de la FEFS y de las dos asociaciones de clubes, ACEFS y ASOFUSA, para crear la actual LNFS. Además, les sumó 3 Copas del Rey. En el balompié de salón también triunfó el Sal Lence femenino, con 4 coronas nacionales (2 Ligas y 2 Copas de la Reina), las mismas que el CRAT, también campeón de la Liga Iberdrola en 2 ocasiones y de las Series Nacionales de sevens en otras 2 oportunidades. Con 3 trofeos está el Karbo, campeón de una Copa de la Reina como Karbo CF, antes de convertirse en el equipo femenino del Deportivo, con cuya camiseta y escudo conquistó otras dos. Fillas de Breogán suma también 3 campeonatos ibéricos de fútbol gaélico, en una competición en la que también participan clubes portugueses y gibraltareños.

Mapa de Galicia con los títulos oficiales conquistados por clubes de cada ciudad ELABORACIÓN PROPIA

Otras entidades coruñesas se proclamaron campeonas de España en 2 ocasiones. El Medina de baloncesto femenino, que levantó la Copa de la Reina en 1961 y la Liga en 1966, y el Club Bádminton Coruña, triunfador en las primeras ediciones del campeonato de División de Honor de Clubes (1987 y 1988), una competición única en nuestro país ya que cada partido se dirime con enfrentamientos individuales y de dobles tanto masculinos como femeninos y con encuentros entre parejas mixtas.

Tres equipos herculinos más cuentan con un éxito en su palmarés. El primero de ellos, y también el primer club gallego en hacerlo, es el Club de Hockey Saeta. Su triunfo en la Liga femenina de hockey hierba de 1953 abrió la lista de los 156 trofeos del deporte gallego. Además, el Saeta se quedó con la miel en los labios en un puñado de ocasiones, pues acumula nada menos que seis subcampeonatos. El Judo Club Shiai, liderado por el olímpico Victorino González, también alcanzó la victoria en la Liga de Clubes de su disciplina en 1985, mientras que el Dominicos alzó la Copa del Rey de hockey patines en 1990 en una inolvidable final, ante el Reus Deportiu igual que el Liceo, en el polideportivo municipal de Alcobendas (Madrid).

Los jugadores del Dominicos celebran la conquista de la Copa del Rey de hockey patines en 1990 ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Pionera y triunfadora

El triatlón y el fútbol sala son dos de los deportes en los que Galicia ha sido pionera y triunfadora. Son las dos disciplinas que suman más títulos por detrás del hockey patines y un club de cada una de ellas escolta al Liceo en el podio.

El Club de Triatlón Cidade de Lugo Fluvial ostenta 30 cetros nacionales de pruebas colectivas, pese a que participa en un deporte individual. Los lucenses han ganado 8 Ligas de Clubes masculinas y 11 femeninas, además de 3 Copas del Rey y 8 Copas de la Reina. Estos dos últimos trofeos contabilizan en este ranking ya que se disputan en formato contrarreloj por equipos y, además, se entrega al ganador la misma copa que en esa misma competición en otros deportes.

El ya anteriormente mencionado CD Burela FS es quien manda entre las féminas, con 21 trofeos, aunque como ya ha quedado reseñado dos de ellos no tienen consideración oficial por parte de la UEFA. Además de esa Champions y esa Recopa, el cuadro de la localidad de A Mariña lucense tiene en sus vitrinas 6 Ligas, 7 Copas de la Reina y 6 Supercopas de España. Tras las burelenses, la medalla de chocolate se la queda el Celta de Vigo, pero no el equipo de fútbol, sino el de baloncesto femenino. Pese a desaparecer en 1992 a raíz de la conversión del club en SAD con 3 Ligas y 3 Copas de la Reina en sus vitrinas, el club olívico se refundó en 1996 y en el siguiente lustro añadió a su palmarés 2 campeonatos y otra Copa, para un total de 9 títulos oficiales.

Títulos oficiales logrados por clubes gallegos por deporte ELABORACIÓN PROPIA

Llama la atención que Vigo solamente cuenta con esos 9 trofeos más la Copa de la Reina de voleibol femenina conquistada por el Medina en 1974. Vigo cuenta con un mejor ‘rendimiento medio’, debido a su mayor tradición polideportiva, ya que ha tenido equipos en las divisiones de honor de algunos deportes en los que A Coruña nunca ha llegado, como balonmano o voleibol masculino. Pero lo cierto es que con 10 trofeos oficiales (solamente el 6,4 % de las conquistas gallegas), el deporte olívico dista años luz de los 77 de los equipos coruñeses.

Si el Celta se cuelga la medalla de chocolate en cuanto a clubes, Vigo también lo hace en la clasificación de ciudades. Lugo cuenta con 32 entorchados: los 30 del Fluvial, la Recopa del Prone y la Copa del Rey de triatlón ganada en 2014 por el AD Tri-Penta Terras de Lugo. Y la tercera plaza es para Burela con los 21 trofeos de su conjunto de fútbol sala femenino.

Otras 5 localidades, para elevar la cifra total hasta 9, han festejado algún campeonato. Ourense y Santiago lo hicieron en 5 ocasiones. La ciudad de As Burgas, gracias al fútbol sala femenino, primero con el CD Ourense FSF y después con el Ourense CF FSF. La capital de la comunidad, de la mano de los hombres y a través de tres deportes: fútbol sala –la Copa y una Supercopa del Santiago Futsal–, triatlón –2 Ligas del Arcade Inforhouse– y tenis de mesa, con la histórica Copa del Rey conquistada en 2019 por un Arteal al que se le sigue resistiendo una División de Honor de la que se proclamó subcampeón en 5 temporadas.

Títulos oficiales logrados por clubes gallegos por competición ELABORACIÓN PROPIA

Ferrol ocupa la séptima plaza con 3 trofeos. La ciudad naval únicamente festejó las 3 Copas de la Reina consecutivas del Triatlón Ferrol. La vecina Narón también celebró gracias al deporte de las tres disciplinas y en la misma competición, que ganó en 2 ocasiones el AD Náutico. Por último queda la localidad pontevedresa de A Guarda. A la sombra del Monte Santa Trega se vivió el gran triunfo del balonmano gallego, la Liga Iberdrola 2016-17 que brilla en las vitrinas del Atlético Guardés.

Mandan las mujeres

Otro dato importante es el reparto de galardones por sexo, ya que las conquistas femeninas superan, aunque por escaso margen, a las masculinas.

Títulos oficiales logrados por clubes gallegos por categoría y por sexo ELABORACIÓN PROPIA

Los equipos deportivos gallegos de féminas han celebrado 78 títulos, dos más que los masculinos, que suman 76. Los dos restantes son mixtos, los que celebró el Club Bádminton Coruña. Cabe destacar que de los cinco clubes más galardonados, dos son femeninos (Burela y Celta de baloncesto) y otro, el Cidade de Lugo Fluvial, ha logrado más trofeos con su equipo de mujeres (19) que con el de hombres (11). Entre las 12 entidades coruñesas que han festejado también dominan las mujeres, con 6 equipos femeninos (CRAT, Sal Lence, Karbo, Fillas de Breogán, Medina y Saeta), 5 masculinos y el restante mixto.

Cuentas pendientes

A los clubes gallegos todavía se les resisten muchas coronas. Hay deportes que organizan Ligas y Copas de España, como el hockey hielo, en los que ni siquiera participa, o en los que como el waterpolo su tradición es casi nula y su participación en la élite no ha pasado de mera anécdota. Pero sí ha competido de tú a tú con los mejores en otras disciplinas como el atletismo, la esgrima o el tiro con arco. Y nunca ha triunfado.

Vanesa Rial recoge el trofeo que proclama al CRAT como campeón de la División de Honor femenina de rugby en 2015 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

El caso más llamativo es el atletismo, ya que durante muchos años tanto el Deportivo como el Celta dispusieron de unas secciones muy competitivas. Pero ninguno de los dos logró proclamarse campeón de la División de Honor (aire libre) ni de la Copa del Rey (pista cubierta), ni en categoría masculina ni en femenina. También resulta curioso que ni el Sílex de As Pontes ni el Arco Narón, pese a contar con numerosos arqueros olímpicos, campeones nacionales y europeos, jamás han sido capaces de ganar la Liga Nacional de clubes.

Si la mayoría de los deportes ya han tenido un campeón gallego, los clubes de la comunidad tienen muchos terrenos todavía por explorar. Baloncesto, balonmano, rugby y voleibol masculinos jamás han visto a un equipo de nuestra comunidad levantar una Liga o una Copa del Rey. Tampoco el hockey sobre patines femenino, pese a su larga tradición, ha logrado dar el paso definitivo. Las pioneras del INEF Galicia estuvieron muy cerca de la gloria, pero tuvieron que conformarse con cinco subcampeonatos (1994, 1995, 1996, 1998 y 1999) en una época en que no no habían visto la luz la Copa de la Reina –cuya primera edición data de 2006– y la OK Liga, nacida en 2008.

Otro equipo coruñés que en un puñado de oportunidades estuvo a punto de ampliar el ya de por sí incontestable dominio herculino dentro del ámbito gallego. A Coruña triunfa y se divierte celebrándolo.