Diario de Ferrol

O Noso Deporte

O Concello presenta a Carreira Enki no Barrio 2026

O acto, conducido polo titular de Educación, Formación e Innovación Tecnolóxica, Juan Ignacio Borrego, contou coa participación de cinco centros educativos

Sergio Baltar
26/03/2026 20:00
Imaxe da presentación da Carreira ENKI nos Barrios 2026
Imaxe da presentación da Carreira ENKI nos Barrios 2026
Andy Pérez
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

O Concello presentou este xoves a Carreira Enki no Barrio 2026, nun acto ao aire libre que contou coa participación de cinco centros educativos e do  concelleiro de Educación, Formación e Innovación Tecnolóxica, Juan Ignacio Borrego.

O CEIP Curros Enríquez foi o esceario da presentación dunha iniciativa orientada a promover os valores da inclusión, a convivencia e a participación entre o alumnado.

A actividade, que se celebrará o 17 de outubro no Campo de Marte, contará coa participación de cinco centros educativos do barrio: CEIP Víctor López Seoane, CEIP Cidade Vella, CEIP Zalaeta, CEIP Torre de Hércules e o propio CEIP Curros Enríquez, impulsor da proposta.

Imaxe da presentación da Carreira ENKI nos Barrios 2026
O Concelleiro Juan Ignacio Borrego foi o conductor do acto no CEIP Curros Enríquez
Andy Pérez

Durante o acto, púxose en valor o compromiso da comunidade educativa co desenvolvemento de proxectos que promoven hábitos saudables e reforzan a cohesión social desde as idades máis temperás, en liña co traballo que o Goberno de Inés Rey vén desenvolvendo nos centros educativos da cidade.

A Carreira Enki no Barrio consolídase así como unha iniciativa que promove a colaboración entre centros e a participación activa do alumnado, contribuíndo á construción dunha cidade máis inclusiva e igualitaria. A proba deportiva inclusiva reuniu o pasado ano a 15.000 participantes na cidade, consolidándose como unha referencia neste ámbito.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Imaxe da presentación da Carreira ENKI nos Barrios 2026

O Concello presenta a Carreira Enki no Barrio 2026
Sergio Baltar
Guille Simón y Silvia Ortiz

Guille Simón se cuelga dos bronces en el Nacional
María Varela
Fer Buendía posa para DXT Campeón en las inmediaciones de la redacción del periódico

Fer Buendía: "Esperamos tocar techo en mayo, ese es el objetivo"
Raúl Ameneiro
Vistas del Real Club de Golf de La Coruña situado en A Zapateira

Relevo en el Real Club de Golf: Cobián no opta a la reelección
Esther Durán