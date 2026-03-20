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Ralis

Iván Ares empieza en La Nucía su temporada nacional

Las carreteras alicantinas dan este viernes el pistoletazo de salida a un S-CER que se presenta más competido que nunca

Redacción
20/03/2026 06:00
Iván Ares, al volante del Toyota GR Yaris Rally2 con el que competirá en la primera prueba del S-CER
Iván Ares, al volante del Toyota GR Yaris Rally2 con el que competirá en la primera prueba del S-CER
Gonzalo Fernández
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Iván Ares y su copiloto Borja Rozada inician la temporada nacional a bordo de su nuevo Toyota GR Yaris Rally2 con el objetivo de pelear por los puestos de honor en el Rally de La Nucía, primera prueba del Supercampeonato de España de Rallies (S-CER). 

Tras las excelentes sensaciones mostradas en la recta final de la pasada campaña, donde el equipo logró cerrar el año con un destacado segundo puesto precisamente en esta cita alicantina, el piloto de Carral cuenta con la experiencia del madrileño Borja Rozada en el asiento de la derecha para afrontar un certamen que este año presenta un nivel de competencia histórico. 

La acción comenzará este viernes con el Tramo de Calificación y el Shakedown, donde el equipo buscará afinar los reglajes de su nueva unidad antes de enfrentarse a dos tramos a doble pasada por la tarde, que serán la previa a la etapa de este sábado, con otras seis especiales a disputar en un recorrido muy similar al de la pasada temporada. 

“Nuestro objetivo es mantener la línea ascendente con la que terminamos el año pasado, donde fuimos segundos aquí en La Nucía”, declaró Iván Ares. “Queremos disfrutar del coche nuevo, recuperar el ritmo de competición desde el primer tramo y, si es posible, luchar por la victoria frente a los mejores del nacional”, subrayó. 

El carralés indicó que “las sensaciones con el Toyota son muy positivas y estrenar una unidad con las últimas evoluciones nos da mucha confianza para seguir progresando. Este año el campeonato va a estar más luchado que nunca dado el gran nivel de los pilotos, así que vamos a dar lo mejor de nosotros”. 

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