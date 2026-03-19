Jesús Busto, escritor e historiador de surf: "La primera tabla hecha en Galicia se fabricó en A Coruña"

Conozco a Jesús Busto (Ferrol, 1975) desde hace tiempo. Hemos compartido buenas sesiones de surf en Doniños, su playa local; hasta hemos competido juntos en alguna ocasión. Jesús es de las personas con mayor cultura de surf que conozco.

Sus libros están muy bien documentados, repletos de datos verídicos y testimonios que han ayudado a conocer el origen y la historia del surf en Galicia. El último hombre libre, Otro Mar. Los orígenes del surf en Galicia y el proyecto Herramientas del mar cuentan los orígenes del surf en nuestras costas. El primero de ellos es la biografía de una leyenda del surf y símbolo de la ciudad de A Coruña, Roberto Fariña, “Tito”, “Titanius” o “El Viejo”, como nos gustaba llamarle cariñosamente.

Los libros de Jesús Busto están llenos de datos muy interesantes. Tanto si surfeas o no. Aparecen nombres de barrios, de lugares y de personas que nos resultan familiares; incluso me ha provocado cierta nostalgia en algunos momentos…

¿Son las tablas de surf una herramienta del mar? ¿Para qué sirven?

Tengo apuntada en un cuaderno una frase del escritor Willy Uribe que dice: “En el mundo del mar las herramientas se diseñan en base a la experiencia y la efectividad”. Las primeras tablas flotantes surgieron en la antigüedad; se dice que hace novecientos mil años. Como herramienta versátil y sencilla —al igual que otros objetos o recursos como el fuego—, acompañó al Homo erectus, y después al Homo sapiens, en su expansión por el planeta. Eran útiles como medio de transporte y para acceder a los recursos que el océano ofrecía, imprescindibles en muchos casos para su supervivencia. La experiencia en su uso y su efectividad llevaron a nuestros antepasados a desarrollar habilidades avanzadas de navegación en las zonas de rompientes y a adaptar sus diseños a este medio. ¿Y para qué sirven? Se cree que fue hace 5.000 años cuando esas prácticas adoptaron una vertiente lúdica similar a la que hoy entendemos como surf. Se habla de motivaciones religiosas, espirituales y de prestigio social como motores en su origen. Pero lo más relevante es que las tablas convirtieron la zona de rompientes en un lugar de convivencia colectiva y cultural, donde era —y aún es— posible relacionarse con el océano de modo integral y global.

¿Cuál fue la primera tabla de surf en tocar aguas gallegas? ¿Y dónde se construyó la primera tabla “made in Galicia”?

No se sabe cuál fue la primera tabla en aguas gallegas, aunque hay varias candidatas que, curiosamente, convergen en un año concreto: 1968. Todos los indicios apuntan a Félix Cueto y a una tabla shapeada por él mismo en el pueblo de Salinas (Asturias). Otra candidata es una Ten Toes californiana, de color blanco y rayas verdes, que llegó desde Venezuela no se sabe ni cómo ni cuándo, y con la que Carlos Bremón se inició en el surf en 1970. También podría ser alguna de las tablas de los hermanos australianos Gulley, que sembraron la semilla del surf en Tapia de Casariego en el verano de 1968 tras recorrer la costa gallega. Una foto de ellos en Pantín es, hoy en día, el documento más antiguo que se conserva sobre surf en Galicia. En cuanto a la primera tabla “feita en Galicia”, sí que hay, en cambio, unanimidad: fue una Rufo’s Surfboards fabricada por Rufino Tizón en San Roque de Afora, en A Coruña. Antes de esa primera Rufo’s hubo otros intentos, pero el resultado no debería considerarse como una tabla de surf.

Una foto de ellos en Pantín es, hoy en día, el documento más antiguo que se conserva sobre surf en Galicia"

Tito es el protagonista de El último hombre libre, pero si se hiciera una película de Otro Mar… ¿Quiénes serían sus protagonistas?

Otro Mar puede dar pie a múltiples guiones en función de la historia que se quiera contar. Pero, más que destacar a un personaje en particular, creo que lo interesante es la historia colectiva de todos sus protagonistas y dar respuesta a la pregunta: ¿por qué?; llegar a entender qué fue lo que les llevó a iniciarse en el surf. Fueron su unión y amistad las que hacen que los orígenes del surf en Galicia se narren de un modo diferente a cómo ocurrió en otras regiones, sin personalismos que ensombrezcan la labor del grupo. Félix Cueto, Miguel Camarero y Gonzalo Viana dieron pie al primer grupo formado por estudiantes de la Escuela de Náutica. Carlos Bremón arrastró a gente que venía del mundo de la natación, como Alejandro Mesías, Enrique López Ramos o Luis de la Peña; Rufino, Tito y Jose fueron ejemplo de gente de mar que abrazó el surf como una actividad más; Vari Caramés, Juan Abeledo o Dámaso Bueno hicieron de enlace con la gente de Ferrol y Valdoviño; y los Irisarri lograron conectar el norte y el sur de Galicia…

Soy muy fan de Vicente Irisarri, al que considero un gran amigo; la historia de la familia Irisarri en el surf gallego-nacional es un apellido de relevancia. ¿Qué papel desempeñaron Vicente y sus hermanos?

Jugaron un papel fundamental en los inicios del surf en el sur de Galicia. Ellos tomaron en Vigo el testigo de los hermanos Montenegro, Nicolás Pita y Ángeles Vega. Mostraron que el surf era una corriente global que discurría en otros lugares del mundo a una velocidad de innovación e ingenio que entonces era inimaginable aquí. De sus viajes a Francia y Sudáfrica trajeron nuevas ideas y las novedades con las que el surf evolucionaba en esos años. Después, Vicente Irisarri y Carlos Bremón serían dos personas claves en el desarrollo del surf gallego: impulsores del primer club, el Océano Surf Club; de la creación del Pantín Classic; y de sentar, junto con personas de otros lugares de nuestra costa, las bases para que el surf creciese en Galicia.

Si hablamos de A Coruña, tenemos que hablar de Carlos Bremón: su pericia sobre la tabla lo convierte en un referente y además es un gran nadador. ¿Cómo y dónde fue el primer campeonato gallego de surf? ¿Fue Carlos el primer campeón gallego?

Fue bastante accidentado. Carlos y Luis Otero acababan de descubrir la playa de Nemiña y decidieron celebrar allí el primer campeonato gallego de surf. Pero el día acordado, el 29 de junio de 1975, no hubo olas. Finalmente, las mangas preliminares se celebraron en Sabón el 13 de julio y las finales —¡tres meses más tarde!— el 19 de octubre en el Orzán. Carlos Bremón fue el primer campeón gallego, seguido muy de cerca por Rufino Tizón.

Escuché algunas historias sobre extranjeros aventureros que se adentraban a surfear playas y rincones perdidos de la extensa costa gallega ¿Quién trajo el surf a Galicia? ¿Y en lo que respecta a A Coruña le podríamos otorgar el honor a Félix Cueto?

Las crónicas de la época sitúan a Félix Cueto como el responsable de traer el surf a Galicia. Y no solo eso: también fue capaz de aglutinar a su alrededor —gracias a su entusiasmo en torno al surf— a un primer grupo de practicantes locales, con Miguel Camarero y Gonzalo Viana a la cabeza. Como contaba Félix, los fines de semana eran tantos los que querían probar su tabla que tenía que hacer cola para usarla. Así que Félix no fue solo el primero en A Coruña, sino también el primero en Galicia.

Jesús Busto EC

Gony Zubiarreta marcó un antes y un después con su gran triunfo en Australia en el campeonato del mundo junior, pero hubo surfistas de alto nivel en Galicia mucho antes. En Otro Mar reservas un capítulo a Fernando Adarraga, ¿qué le hizo diferente a los demás?

Son varias las particularidades que se dieron en el caso de Fernando. La primera es que, del grupo de pioneros, él era el más joven, el único que se inició en el surf siendo un adolescente. Fernando, además, venía del mundo del deporte de élite, por lo que su aproximación al surf iba más allá del disfrute. Su motivación por mejorar, por aprender, por alcanzar el nivel que otros surfistas del Cantábrico ya tenían le llevaron en poco tiempo a perfeccionar su técnica. Y con sus avances, arrastró a los demás.

Me he cruzado en alguna ocasión con el dueño de “O Patacón”, le saludo tímidamente y él continúa con su paseo… Pero nunca me he atrevido a conversar con él detenidamente, algo que me encantaría. Hugo Chas y alguno de los veteranos me describían “O Patacón” como un lugar sagrado. ¿Qué era realmente O Patacón?

Te animaría a que la próxima vez te presentes. Vari Caramés es una persona entrañable, además de un conversador excelente. Yo no conocí el ambiente de O Patacón, pero por lo que se cuenta fue un lugar mítico desde su apertura en 1979 hasta su cierre en 1994 por peligro de derrumbe. Durante sus primeros años, tras el fin de la dictadura, la gente tenía ganas de hacer cosas diferentes y de poner en común ideas y aficiones que, hasta hacía poco, se habían mantenido en el ámbito privado. Entonces apenas había en A Coruña locales en los que personas con inquietudes artísticas pudiesen exponer sus obras y entrar en contacto con otras gentes con esos mismos intereses. El bar ocupó ese vacío. Que los dueños hiciesen surf era casi una casualidad.

Los libros están llenos de fotografías increíbles. Habrá sido muy difícil su recopilación… ¿Cómo fue el proceso?

Fue un proceso largo que requirió paciencia. Personas como Luis Bericua me facilitaron mucho la tarea; él supo captar con su cámara el ambiente de la época. Poder contar con sus fotos ha sido toda una suerte. Es una pena que el archivo fotográfico de Vari Caramés vinculado al surf se haya perdido prácticamente. Aunque él declare que la fotografía de surf no era su camino, las pocas muestras que nos han llegado hacen más grande la pérdida de esa memoria gráfica: hoy tendría un valor incalculable. Como bien me contó Miguel Camarero, entonces no consideraban estar haciendo nada especial, así que las fotografías que lo documentan son escasas. Aun así, en Otro Mar pudimos hacer una selección con más de 400 fotografías de calidad.

Personas como Luis Bericua me facilitaron mucho la tarea"

¿De qué trata el proyecto Herramientas del mar?

Contará los orígenes del surf en Europa a través de la trayectoria de sus primeros shapers. La historia del surf en Europa apenas ha sido narrada con un enfoque continental. Existen libros sobre el Reino Unido, Francia, Portugal o España; pero ninguno aborda el relato considerando el conjunto de Europa. Hacerlo a través de los talleres abiertos en las décadas de 1960 y 1970 me parece una perspectiva interesante. Visualmente, también será particular, ya que las tablas serán las protagonistas por encima de las olas o incluso de los propios surfistas.

¿Hay alguna tabla de la que hayas investigado su origen que guardes un cariño especial o que haya sido muy complicado encontrar su procedencia? ¿Cómo fue el proceso?

La realidad es que no busco una tabla concreta, ya que lo que me interesa es contar la historia de las personas que estuvieron tras su creación. Hasta ahora, lo más complicado está siendo localizar tablas e información de algunos talleres que fueron relevantes en este relato, pero que tuvieron un recorrido corto. Estamos hablando de talleres que produjeron pocas tablas, hace ya más de 50 años, por lo que encontrar una tabla de Surfboards by Bickers, Outer Limits o Space Gipsy supone para mí un gran hallazgo. Estoy teniendo la suerte de que muchos coleccionistas, en diferentes lugares de Europa, me están abriendo las puertas de sus colecciones, por lo que creo que la muestra final será muy representativa del surf en el continente en aquellos años.

Eres un hombre de mar, tu vida está arraigada a las olas y al viento de las playas de Ferrolterra. ¿Cómo fueron tus comienzos y quién te influyó o inspiró más?

No hay una fecha o un hecho que marque mis inicios. De pronto —como le ocurrió a muchas personas como yo en Ferrol y comarca—, a finales de los ochenta me invadió la necesidad de entrar al agua a coger olas. En mi caso, empecé con el windsurf por una serie de casualidades. Y así estuve diez años, hasta que, sin abandonar la vela, empecé con el surf. Pensándolo ahora, desde la distancia, posiblemente esa pulsión estuviese en el ambiente y en la ilusión por el mar y las olas que en aquellos años generó el Pantín Classic. Yo entonces era un niño, pero aquel sueño de las familias Bremón e Irisarri de traer a Galicia el ambiente, la libertad que se respiraba en los campeonatos que se celebran en Francia, acabó marcando a toda una generación que, de una u otra manera, terminó vinculada profundamente con el mar.