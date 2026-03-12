Mi cuenta

Gadis apuesta por el deporte local y se inicia con el Circuito Coruña Corre

Este sábado tendrá lugar la popular prueba nocturna de la Torre de Hércules, que cuenta con el apoyo de la cadena de supermercados

Esther Durán
12/03/2026 14:01
Gadis apuesta por una sociedad más activa y saludable colaborando con cientos de competiciones deportivas locales y pruebas de atletismo, que se celebran en distintos puntos de Galicia y Castilla y León. Marzo es el mes en el que empiezan a intensificarse estos eventos, que tienen el apoyo de la cadena de supermercados con el objetivo de dinamizar socioeconómicamente el entorno, servir de motor para la integración social y promover hábitos de vida sanos.

La cercanía a las personas es una de las señas de identidad de Gadis, que pone también en valor con el patrocinio de estas actividades, que atraen a numerosos participantes y público. Este sábado se inicia en A Coruña el Circuito Coruña Corre, que alcanza su 13ª edición, con la colaboración de la cadena de supermercados en las siete carreras programadas en distintos puntos de la ciudad herculina hasta el mes de noviembre.

Otra de las citas clave del deporte local en el territorio gallego es el programa Correndo pola Costa da Morte, que tras su arranque en Camariñas el domingo, recalará también en Vimianzo, Zas, Mazaricos, Dumbría, Muxía, Cee, Corcubión, Carnota y Fisterra, donde concluye en el mes de octubre.

Gadis, con las personas

Gadis mantiene desde hace años su apoyo a las carreras populares como parte esencial de su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa. Colaborar con estas iniciativas parte de su compromiso con las personas, desde el convencimiento de que el deporte es un pilar fundamental para mejorar el bienestar, además de que estas citas deportivas son un elemento de cohesión social y ayudan a fortalecer el tejido socioeconómico.

A lo largo de 2025, ha respaldado más de treinta eventos deportivos de estas características, destacando las carreras populares de Guitiriz, Concello O Carballiño, Concello de A Pobra do Caramiñal, Betanzos, Monforte, Ordes y Arteixo. Asimismo, ha apoyado la Carrera Popular 10K Carballo, Carrera Nocturna de Nigrán,  Nocturna Ferrol, San Xiao de Ferrol y Carrera Pedestre Popular Concello de Ames o la Carrera Internacional “A Clásica” de Negreira, entre otras.  La Media Maratón de Palencia, la Entre Rías, la Media Maratón Ciudad de Ponferrada 21 Lunas y Media 2026 y Os 21 do Camiño también forman parte de las colaboraciones de la cadena de supermercados.

