Julia Benedetti, sexta en la final del Mundial de park

Julia Benedetti sigue haciendo historia. Cinco años después de convertirse en la primera española clasificada para los Juegos Olímpicos en skate en la modalidad de park, la coruñesa se metió en su primera final de un Campeonato del Mundo. Benedetti brilló en São Paulo (Brasil), donde desde las primeras rondas mostró su evolución y una gran solidez. Siempre entre las mejores, fue pasando ronda a ronda hasta llegar a una final en la que acabó sexta. Fue además la encargada de poner el broche a una jornada dorada para el deporte español con Egoitz Bijueska, de solo 15 años, proclamándose campeón del mundo con una última ronda espectacular de 95.83 puntos.

La coruñesa, que ya compitió en dos Juegos, los de Tokio 2020 y los de París 2024, en los que se quedó lejos de las finales, vuelve a asomar la cabeza e inscribe su nombre en la carrera para Los Ángeles 2028. Después de tantos años en la élite, este es su mejor resultado a nivel internacional ya que aunque es una fija en las grandes citas, nunca se había hecho un hueco entre las ocho mejores. Ya había cumplido el objetivo, pero quiso más. En la primera ronda, se cayó nada más salir. En la segunda, completó una gran actuación que le valió una puntación de 73.86. Pero la final se vio interrumpida por la lluvia y no pudo hacer la tercera, quedando finalmente en sexta posición, un triunfo para su constancia.

El también coruñés Luis Cabarcos, de 14 años, tuvo su oportunidad de ir sumando experiencia. Ya había recibido una invitación para el Mundial de Italia, en su caso en la modalidad de street, y repitió en Brasil. Se clasificó en el puesto número 63 como el mejor de los jóvenes españoles.