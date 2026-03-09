A Coruña será meta de la tercera etapa de la Vuelta a España femenina

Imagen del acto de presentación de la Vuelta Luis Polo

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, participó este lunes en Ribeira en la presentación oficial del recorrido de La Vuelta Femenina by Carrefour.es 2026, una de las principales competiciones del ciclismo femenino internacional y que tendrá en la ciudad de A Coruña la meta de su tercera etapa. La jornada se disputará el 5 de mayo y partirá de la localidad de Padrón, con un recorrido de 121 kilómetros hasta la ciudad herculina, en una etapa que, por su perfil, podría resolverse en una llegada al sprint del pelotón.

La presencia de A Coruña en la carrera supone la primera vez que la ciudad acoge la llegada de una etapa de La Vuelta Femenina, lo que permitirá situar a la ciudad dentro de uno de los eventos deportivos femeninos más importantes del calendario internacional.

Durante la presentación celebrada esta tarde en Ribeira, se dieron a conocer los detalles de una edición que contará con siete etapas entre el 3 y el 9 de mayo, con Galicia como punto de partida de la competición antes de continuar hacia otras comunidades. Manuel Vázquez destacó que “la llegada de una etapa de La Vuelta Femenina supone una oportunidad para situar a A Coruña en el mapa de una de las grandes competiciones del ciclismo femenino y para seguir reforzando la presencia del deporte femenino en nuestra ciudad”.

La celebración de esta etapa cobra además un significado especial en el contexto del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, al tratarse de una competición que contribuye a dar visibilidad al deporte practicado por mujeres y al crecimiento del ciclismo femenino a nivel internacional.

El edil puso también en valor el papel de este tipo de eventos en la visibilización de las mujeres en el deporte e indicó que “la celebración de competiciones deportivas femeninas de este nivel contribuye a dar más visibilidad a las deportistas y a seguir avanzando en la igualdad dentro del ámbito deportivo”. En este sentido, la presencia de la carrera en la ciudad encaja en la apuesta municipal por el impulso del deporte femenino y por la promoción de la igualdad, una línea de trabajo impulsada en los últimos años desde el Gobierno de Inés Rey, que viene apoyando la celebración de competiciones deportivas femeninas e iniciativas que fomentan la práctica deportiva entre las mujeres.

La llegada de La Vuelta Femenina by Carrefour.es permitirá además reforzar la proyección deportiva de la ciudad y consolidar a Coruña como escenario de grandes eventos deportivos de ámbito estatal e internacional.