Más seguras, más rápidas, más fuertes

Mujeres que practican crossfit en el Ártabros. Germán Barreiros

El deporte es una herramienta poderosa. Para casi todo. También para impulsar la igualdad y el empoderamiento femenino. El paradigma está cambiando y la presencia de la mujer en la práctica deportiva ha dejado de ser una anécdota para convertirse en una irrupción en la que se camina hacia la equidad. Pasa en el día a día de los gimnasios, de las carreras, de los clubes que incorporan niñas prácticamente al mismo ritmo que los niños. Es cierto que todavía quedan muchos pasos por dar, sobre todo según se avanza en la pirámide hacia la cima, en cuanto a visibilidad, oportunidades, sueldos y representatividad. Pero se han roto los estereotipos. Por el 8M, repasamos algunas de esas disciplinas que rompen las normas, que refuerzan la autoestima de las mujeres y con las que hacen comunidad. Desde la defensa personal pasando por el running y el crossfit. Más seguras, más rápidas y más fuertes. Más poderosas.

No es una casualidad que el Club del Mar apostase por ofrecer ayer, como acto del 8M, una clase de defensa personal. “Es que mucha gente, sobre todo las chicas, piensan que la defensa personal es un deporte para chicos, muy bruto”, dice Juan Álvarez, de Kaizen y que lleva 15 años dedicado a esta disciplina. “Lo que queremos hacer ver es que no consiste solo en golpear a alguien, la defensa personal empieza muchísimo antes, como en la proyección de tu entorno”, continúa el entrenador.

“En la clase hacemos un poco de todo. Lo primero es dar consejos sobre el lenguaje corporal. También sobre las armas de fortuna, que es cualquier objeto cotidiano que podamos llevar en la mano, como las llaves, paraguas, el móvil... Después formas de agarre y trabajo en el suelo. Lo que siempre intentamos explicar es que no se trata de reducir por KO al agresor, sino de ganar esas décimas de segundo que pueden ser las que nos hacen falta para salir de una situación complicada”, explica.

Clase de defensa personal de Juan Álvarez en el Club del Mar Carlota Blanco

“La mejor victoria es el no enfrentamiento”, resume y apunta al crecimiento de la presencia de la mujer en sus cursos y clases: “Al principio sí que eran casi todos chicos y ahora puedo decir que el 80% de la gente que tengo en clase son mujeres y de todas las edades. Desde señoras a lo mejor de 60 años a madres de 40 con niñas de 12 o 13”.

Elia Pérez es desde finales de 2018 una de sus alumnas. “Soy bióloga y durante mucho tiempo trabajé sola en el campo. Y tenía ciertas inseguridades, incluso miedo”, reconoce. Hasta que la defensa personal se cruzó en su camino. “No solo son los ejercicios, es saber responder rápido. Todos esperamos nunca tener que vivir este tipo de situaciones”, explica, “pero si toca, con estas clases aprendes a responder sin pensar”.

“No esperaba que me gustase tanto”, admite. “Y desde que voy, estoy muchísimo más segura a la hora de ir trabajar, por ejemplo si tengo que recoger muestras por la noche a una zona deshabitada, o cuando voy a dar un paseo”, dice. “Además es un deporte que combina muchas artes marciales distintas y llegas a aprender cuál usar dependiendo de las circunstancias. Es muy liberador”, sentencia.

Según ella, lo primero que hay que aprender es a caer. Y después, a correr. Y es precisamente lo que hacen, y la mayoría de las veces, en grupo, en la Mochila del Deporte. “El pasado 13 de enero cumplimos 14 años”, confirma Elena González, una de sus fundadoras, “y al principio nacimos un poco por casualidad, porque había un grupo de madres que estaban esperando a los niños y les dimos la opción de empezar a correr porque otras que estábamos ya lo habíamos hecho desde siempre”.

González comparte la pasión con sus hermanas Yolanda y Madó y juntas también están al frente de un club que cada vez es más grande. “El grupo de mujeres fue creciendo y ya fuimos creando la escuela, el grupo de competición... todo lo que es ahora el club. Pero al principio no fue muy intencionado, pero bienvenida sea porque al final es una maravilla el grupo que tenemos”, afirma.

Grupo femenino de running de la Mochila del Deporte Cedida

“Eran prácticamente todas mujeres que no habían hecho deporte y nosotras lo que queríamos era animarlas a empezar a empezar desde cero y que a partir de ahí fuera una rutina semanal y que se fueran sintiendo cada vez mejor a nivel físico, pero también a nivel psicológico, gracias al deporte”, recuerda Elena. “Empezamos con un par de sesiones y ahora tenemos diferentes grupos de iniciación y otros de gente que ya corre un poquito más, pero abriendo siempre las puertas a todas las mujeres que quieran hacer deporte y sobre todo que quieran correr”, añade.

Porque aunque parezca un deporte individual, su planteamiento hace que sea también de equipo. “Creo que estos grupos, tal y como los enfocamos nosotros, el rendimiento, es lo de menos”, señala. “Lo que hace que la gente venga y se quede después del paso de los años es que se da cuenta de que esto es un grupo, para cuidarnos las unas a las otras. Unas correrán más, otras menos. Pero no es solamente ir a correr”, concluye.

Se refleja este cambio en el circuito Coruña Corre, que empezó con apenas medio centenar de mujeres y ahora sobrepasa el medio millar. Pero también en otro tipo de escenarios, como el crossfit. En Ártbaros, por ejemplo, la participación es de un 55 % de hombres y 45 % de mujeres, casi a la par. “Antes parecía que la razón exclusiva para hacer deporte era para adelgazar o para tener un determinado aspecto físico”, critica Telmo Celeiro, “cuando en realidad no pasa por ahí sino por todos los beneficios a nivel de salud físico y mental, pero también con el sentimiento de capacidad, de ver todas las cosas en las que uno puede ir mejorando”.

El trabajo de fuerza, hasta hace poco, parecía algo vetado a las mujeres, incluso a nivel estético no estaba bien visto, se criticaba como poco femenino. “A día de hoy ya sabemos que no solamente es muy importante ese trabajo de fuerza para consumir y incrementar toda la fuerza, sino para actores tan importantes como puede ser la intensidad ósea. Entonces, son variables que están también relacionadas con una mayor calidad de vida”, comenta.

“Es un cambio de paradigma importantísimo. Incluso algunas vienen pensando en eso, en adelgazar un par de kilos. Lo que pasa es que al ver que están aprendiendo cosas nuevas, que cada vez mueven un poco más de peso, que cada vez hacen más repeticiones... dejan de poner el foco en factores externos relacionados con la composición corporal”, reflexiona.