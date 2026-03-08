Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte

Carlos Arévalo reina en el selectivo nacional al ganar el K1 200 y el K1 500 metros

El betanceiro selló billete para las Copas del Mundo de Szeged (Hungría) y Brandenburgo (Alemania), que serán en mayo, en ambas distancias

María Varela
María Varela
08/03/2026 20:03
Carlos Arévalo, durante el selectivo nacional en Trasona
Carlos Arévalo, durante el selectivo nacional en Trasona
RFEP
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Carlos Arévalo sigue siendo el rey. Y lo volvió a demostrar en el embalse de Trasona (Asturias), que acogió el primer selectivo nacional de la temporada y donde el betanceiro fue el gran protagonista. Arévalo, que compite por el Club Fluvial de Lugo, fue el mejor tanto en el K1 200 como en el K1 500 metros, firmando un espectacular doblete de velocidad y resistencia. 

II Gala de Premios DXT Talento Base

Antón Lagares, plata europea y bronce mundial con premio

Más información

En los 500 metros, se impuso sobre la línea de meta a dos de sus compañeros del K4 con los que el pasado verano se colgó el bronce mundial, Adrián del Río y Álex Graneri. En los 200, pudo con Manuel Pousa y Enrique Adán, con Iván Fernández, del Ría de Betanzos, en la octava posición. 

Carlos Arévalo cambia la pala por el volante en el Eco Rally de A Coruña

Más información

Según los criterios de selección, el coruñés selló su clasificación para la Copa del Mundo de Szeged (Hungría), que es del 8 al 10 de mayo, y para la de Brandenburgo (Alemania), del 14 al 17 del mismo mes, en las dos distancias. Pero se le puede acumular el trabajo porque también opta a un puesto en el K2 500, porque los doce primeros formarán tándems que en abril se jugarán dos billetes para ambas Copas del Mundo. Y, además, su prioridad siempre fue el K4, con el que ha ganado dos medallas olímpicas. Será el seleccionador Miguel García el que tenga la última palabra. Él ya ha demostrado estar en plena forma. 

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Carlos Arévalo, durante el selectivo nacional en Trasona

Carlos Arévalo reina en el selectivo nacional al ganar el K1 200 y el K1 500 metros
María Varela
Una acción de Josefina Zeballos ante Barakaldo

Maristas sella su billete para la fase de ascenso
Raúl Ameneiro
Diego Martínez durante el partido de la primera vuelta entre OAR y Sinfín

Diego Martínez rescata un punto in extremis para el OAR en Santander (26-26)
Agencias
Mujeres que practican crossfit en el Ártabros.

Más seguras, más rápidas, más fuertes
María Varela