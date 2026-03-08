Carlos Arévalo reina en el selectivo nacional al ganar el K1 200 y el K1 500 metros

Carlos Arévalo, durante el selectivo nacional en Trasona RFEP

Carlos Arévalo sigue siendo el rey. Y lo volvió a demostrar en el embalse de Trasona (Asturias), que acogió el primer selectivo nacional de la temporada y donde el betanceiro fue el gran protagonista. Arévalo, que compite por el Club Fluvial de Lugo, fue el mejor tanto en el K1 200 como en el K1 500 metros, firmando un espectacular doblete de velocidad y resistencia.

En los 500 metros, se impuso sobre la línea de meta a dos de sus compañeros del K4 con los que el pasado verano se colgó el bronce mundial, Adrián del Río y Álex Graneri. En los 200, pudo con Manuel Pousa y Enrique Adán, con Iván Fernández, del Ría de Betanzos, en la octava posición.

Según los criterios de selección, el coruñés selló su clasificación para la Copa del Mundo de Szeged (Hungría), que es del 8 al 10 de mayo, y para la de Brandenburgo (Alemania), del 14 al 17 del mismo mes, en las dos distancias. Pero se le puede acumular el trabajo porque también opta a un puesto en el K2 500, porque los doce primeros formarán tándems que en abril se jugarán dos billetes para ambas Copas del Mundo. Y, además, su prioridad siempre fue el K4, con el que ha ganado dos medallas olímpicas. Será el seleccionador Miguel García el que tenga la última palabra. Él ya ha demostrado estar en plena forma.