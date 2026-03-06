Agenda del fin de semana del polideportivo coruñés

Partido del CRAT contra el Olimpico de Pozuelo de esta temporada Carlota Blanco

Las competiciones empiezan a entrar en la recta final y la emoción se multiplica en un fin de semana cargados de partidos, pero también de competiciones en la ciudad. Los más destacados, el que juega el CRAT (rugby), la primera de dos finales por la permanencia; y las tres defensas de los lideratos de Marineda (hockey patines), Maristas (baloncesto) y Ciudad de A Coruña (voleibol).

Hockey patines

OK Plata masculina (jornada 15). Dominicos-Reus B (Monte Alto, sábado 12.30 horas). El Dominicos busca la primera victoria de la segunda vuelta ante un filial del Reus con el que está empatado a 20 puntos en la clasificación, sexto contra quinto, y con el también igualó en el partido disputado hace una vuelta (4-4). La última visita de los tarraconenses a A Coruña fue hace solo dos semanas, cuando perdieron contra el CDM (5-3) y vienen de empatar frente al Lloret. Los blanquinegros tienen que recuperar su solidez defensiva, lo que les ha hecho descolgarse de los puestos de cabeza.

OK Plata masculina (jornada 15). CDM-GEiEG (Monte Alto, sábado 19.30 horas). El CDM sigue emigrado, sin poder jugar en Elviña. Después de estrenarse en el Palacio de los Deportes de Riazor, vuelve a Monte Alto para recibir, posiblemente en su mejor momento de la temporada, al GEiEG, al que ya adelantó en la clasificación. Los coruñeses empiezan a recuperar a algunos jugadores, aunque todavía con muchos apuros para completar convocatorias, y vienen de empatar en Sant Cugat. Tres igualadas seguidas acumula por su parte su rival, frente a Reus B, Sant Cugat y Jolaseta.

OK Bronce (jornada 19). Oleiros-Lubiáns (A Rabadeira, sábado 20.30 horas). Complicado derbi comarcal para el Oleiros, que recibe a un Escola Lubiáns que es tercero y que sigue en la pelea por el ascenso directo que consiguen los dos primeros y evitar así el playoff. Pero los oleirenses, octavos y en zona fuera de peligro, son fuertes en casa, donde nadie ha conseguido ganar en lo que va de temporada.

OK Plata femenina (jornada 17). Oviedo Roller-Marineda (Villafría, domingo, 12.00 horas). El líder quiere seguir tachando jornadas, las que le quedan para poder celebrar el ascenso a la OK Liga. Aunque tiene siete puntos de ventaja sobre el tercero, el Alcalá, con el Raxoi, segundo a cinco, todavía queda mucho y quiere dar un nuevo paso. El rival es el Oviedo Roller, de la zona baja, tercero por la cola y con solo 8 puntos y al que en la primera vuelta se impuso por 7-0. El Alcalá, por su parte, afronta un duro derbi en Tres Cantos, lo mismo que el Raxoi contra el Berenguela.

El Marineda presume de Copa Princesa en DXT Campeón Más información

OK Bronce (jornada 19). Telecable Gijón-Liceo B (Mata Jove, domingo 12.00 horas). Partido de revancha para el filial del Liceo, que visita a un Telecable Gijón contra el que perdió en la primera vuelta (3-4). Los verdiblancos, que la semana pasada empataron contra el segundo clasificado, el Ordes, están un poco en tierra de nadie en la clasificación. Con 21 puntos son novenos y tienen por encima al Oleiros con 28 y por debajo precisamente a los asturianos con 14.

OK Plata femenina (jornada 17). Cambre-Alcorcón (Os Campóns, domingo 12.30 horas). Después de la derrota del pasado fin de semana frente al líder Marineda, al que le hizo el pasillo tras ganar la Copa Princesa, el Cambre vuelve a su feudo en el que recibe a un Alcorcón que es décimo, pero ya con 19 puntos, muy por delante de sus expectativas.

OK Bronce (jornada 19). CDM B-Mieres (Monte Alto, domingo 12.45 horas). Como los mayores, el filial del CDM vuelve a jugar en Monte Alto por los problemas en Elviña. Y lo hace contra un Mieres que es un equipo muy complicado, aunque más como local que como visitante. De hecho en la primera vuelta los asturianos se impusieron por 7-6 a los de Álvaro Rodríguez. Los dos perdieron en la última jornada contra los equipos de arriba, los coruñeses contra el Lubiáns y el Mieres en el derbi asturiano frente al líder Oviedo Roller.

Rugby

Liga Iberdrola (jornada 13). Cocos Sevilla-CRAT Rialta (Juan Antonio Arenas Posada, sábado 16.00 horas). Primera de las dos finales por la permanencia para el CRAT, que quiere incluso evitar la promoción, objetivo que tiene a dos puntos. Las coruñesas son penúltimas con 15. El último, el único que desciende directamente, es ahora el Olímpico de Pozuelo, con la misma cifra. Pero necesita ganar este fin de semana y refrendarlo la próxima contra el Complutense Cisneros en casa.

El CRAT se conjura por la permanencia Más información

Balonmano

División de Honor Plata (jornada 23). Sinfín-OAR Coruña (La Albericia, domingo 12.30 horas). Las bajas están condicionando el final de la temporada de un Attica 21 Hotels OAR Coruña que presentará hasta seis en Santander. A los tres lesionados de larga duración (Rubén Sánchez, Joel Rábade y Pablo Moral) se unen Álex Chan (sóleo), Gael Blanco (abductor) y Álex Conde (pubalgia). Su situación, pese a las dos derrotas seguidas que acumula, sigue siendo privilegiada con con 26 puntos en sexta posición. Novenos con 23 aparecen los cántabros, cuyo principal arma será Macapá, uno de los mejores jugadores de la categoría como ya demostró en San Francisco Javier en la primera vuelta (26-31).

Primer Nacional masculina (jornada 24). Culleredo-Reconquista (Tarrío, sábado 19.00 horas). Seis son las derrotas que lleva seguidas el Culleredo, que quiere poner fin a esta mala racha ante un rival directo como el Reconquista de Vigo. De hecho los coruñeses son novenos con 20 puntos y los rivales, décimos con 19. De momento los de Fer Vázquez no corren peligro, nueve por encima de la zona de peligro.

Baloncesto

Liga 2 femenina (jornada 21). Arxil-Maristas (CGTD, sábado 19.30 horas). El Maristas encara un compromiso sobre el papel muy asequible, ya que visita al penúltimo clasificado, un Arxil diezmado por la baja de Nia Daniel, la pasada campaña en las filas del equipo colegial. Las coruñesas también tienen sus problemas, sobre todo en la pintura, donde no estará Brenda Fontana, con la que no han podido contar las últimas semanas en las que no obstante han mantenido el liderato con dos victoria de ventaja sobre Ibaizabal.

El Maristas podría sellar el título de grupo a finales de mes Más información

Voleibol

Primera Nacional masculina (jornada 20). CyL Palencia 2026-Oleiros (Campo de la Juventud, sábado 17.30 horas). El Oleiros visita al segundo clasificado en una de sus últimas oportunidades de intentar ganar a un equipo de los de arriba. Las derrotas en los duelos directos, de hecho, es lo que al final le ha separado del podio, quedándose a las puertas ya que es cuarto pero a cinco puntos del tercero.

Superliga 2 femenina (jornada 20). Zalaeta-Aceites Abril (Barrio de las Flores, sábado 19.00 horas). El equipo coruñés quiere frenar la caída libre de las últimas semanas, con cinco derrotas seguidas, con un derbi gallego que la clasificación presenta igualado. Las del instituto presentan 24 puntos y las ourensanas, 19. Después solo quedarán dos jornadas para terminar la temporada.

Doblete de victorias del Ciudad de A Coruña para recuperar el liderato Más información

Primera Nacional femenina (jornada 20). Sestao-Oleiros (La Benedicta, sábado 19.30 horas). Salida complicada para un Oleiros que la semana pasada salió de la zona de descenso y que le toca visitar al segundo clasificado. Después le quedarán dos jornadas

Primera Nacional femenina (jornada 20). Ciudad de A Coruña-Santa Cruz Santa Piedra (Barrio de las Flores, domingo 12.00 horas). Ya clasificado para la fase de ascenso, el Ciudad de A Coruña defiende el liderato en las tres últimas jornadas de la fase regular. El partido contra el cuarto clasificado le servirá, además, para ir cogiendo ritmo para la lucha por una plaza en Superliga 2.

Bádminton

El Club del Mar de San Amaro será este fin de semana escenario de la segunda manga de la Liga Nacional de Clubes de Primera Oro de bádminton, la segunda categoría más importante a nivel nacional. La competición se disputará los días 7 y 8 de marzo a partir de las 11.00 horas, convirtiendo A Coruña en punto de encuentro del bádminton de máximo nivel. Un total de doce equipos procedentes de distintos puntos de España competirán en esta jornada clave del calendario nacional.