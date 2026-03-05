Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Piragüismo

Carlos Arévalo inicia el camino hacia el Mundial y el Europeo

Trasona acoge el selectivo nacional del que saldrán doce nombres para el K2 y el K4

María Varela
María Varela
05/03/2026 12:09
Carlos Arévalo
Archivo DXT Campeón
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Carlos Arévalo afronta entre mañana y el domingo la primera gran prueba de una larga temporada plagada de objetivos. El embalse asturiano de Trasona acogerá el primer selectivo nacional del que saldrán los elegidos en los barcos individuales y empezará el casting para las embarcaciones de equipo, el K2 y el K4. Iván Fernández e Irene Lata, del Ría de Betanzos, también parten entre los candidatos. 

Arévalo aparece inscrito tanto en el K1 200 como en el K1 500. En el primer caso, solo el primer clasificado del selectivo obtendrá billete tanto para la Copa del Mundo de Szeged (Hungría) como para la de Brandenburgo (Alemania), donde a su vez también estará en juego la clasificación para el Europeo y el Mundial. 

Carlos Arévalo cambia la pala por el volante en el Eco Rally de A Coruña

Más información

Para el K2 y el K4, la criba consiste en acabar entre los doce primeros del K1 500. Con los nombres que surjan, el seleccionador montará los distintos tándems que se verán las caras el 9 y 10 de abril en Pontevedra en un nuevo selectivo con dos plazas en juego. El K4 será directamente seleccionado por Miguel García y si obtiene medalla en la Copa del Mundo quedará clasificado para las citas internacionales del año. 

Después de la polémica del curso pasado con el coruñés, al que no le permitieron doblar el K1 y el K4, los criterios de selección parecen haber incluido una cláusula Carlos Arévalo: “La Dirección Técnica excepcionalmente podrá aceptar, tras la petición del entrenador de un Equipo Nacional, en situaciones de claro interés para la RFEP con base en el nuevo Sistema de Clasificación Olímpico, la posibilidad de que un deportista clasificado para ambas pruebas, olímpica y no olímpica, pueda competir en alguna de las embarcaciones individuales no olímpicas”. 

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Carlos Arévalo inicia el camino hacia el Mundial y el Europeo
María Varela
Jugadoras, cuerpo técnico y directiva del Marineda, en la redacción del DXT Campeón

El Marineda presume de Copa Princesa en DXT Campeón
María Varela
Imagen del Peñíscola-Noia

Atención médica para tres integrantes del Noia tras la agresión de jugadores y aficionados del Peñíscola
Agencias
Recepción en el edificio de la Deputación da Coruña

La Diputación recibe a los jugadores que representaron a la provincia en los campeonatos de selecciones autonómicas
Raúl Ameneiro