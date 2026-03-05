Carlos Arévalo inicia el camino hacia el Mundial y el Europeo

Carlos Arévalo Archivo DXT Campeón

Carlos Arévalo afronta entre mañana y el domingo la primera gran prueba de una larga temporada plagada de objetivos. El embalse asturiano de Trasona acogerá el primer selectivo nacional del que saldrán los elegidos en los barcos individuales y empezará el casting para las embarcaciones de equipo, el K2 y el K4. Iván Fernández e Irene Lata, del Ría de Betanzos, también parten entre los candidatos.

Arévalo aparece inscrito tanto en el K1 200 como en el K1 500. En el primer caso, solo el primer clasificado del selectivo obtendrá billete tanto para la Copa del Mundo de Szeged (Hungría) como para la de Brandenburgo (Alemania), donde a su vez también estará en juego la clasificación para el Europeo y el Mundial.

Para el K2 y el K4, la criba consiste en acabar entre los doce primeros del K1 500. Con los nombres que surjan, el seleccionador montará los distintos tándems que se verán las caras el 9 y 10 de abril en Pontevedra en un nuevo selectivo con dos plazas en juego. El K4 será directamente seleccionado por Miguel García y si obtiene medalla en la Copa del Mundo quedará clasificado para las citas internacionales del año.

Después de la polémica del curso pasado con el coruñés, al que no le permitieron doblar el K1 y el K4, los criterios de selección parecen haber incluido una cláusula Carlos Arévalo: “La Dirección Técnica excepcionalmente podrá aceptar, tras la petición del entrenador de un Equipo Nacional, en situaciones de claro interés para la RFEP con base en el nuevo Sistema de Clasificación Olímpico, la posibilidad de que un deportista clasificado para ambas pruebas, olímpica y no olímpica, pueda competir en alguna de las embarcaciones individuales no olímpicas”.