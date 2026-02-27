Una semilla plantada en la infancia

Cristina Carballal, Roi Fraga, Marta Domínguez y Julieta Jiménez de Llano, de Esclavas Quintana

El compromiso con la formación integral del alumnado del colegio CPR Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús le hizo ganador del Premio al Proyecto Educativo en los Premios DXT al Talento Base. Valores como el esfuerzo, el compañerismo, el respeto y el cuidado de uno mismo que, a través de las numerosas iniciativas que impulsa, también inculca Vegalsa Eroski, reconocida por su Apoyo Empresarial al deporte base.

Desde el comedor del colegio hasta el club, en Esclavas, un centro ya situado mirando al mar y frente a dos emblemas deportivos de la ciudad como el Palacio de los Deportes y el estadio de Riazor, todo gira en torno a la idea de que la educación va más allá del aula, con la salud, la inclusión y los hábitos saludables como pilares del proyecto educativo para el desarrollo físico, emocional y social de los alumnos.

La II Gala de Premios DXT Talento Base, en fotos Más información

El centro pone en marcha diferentes iniciativas. Algunas del día a día, como el comedor, las meriendas saludables, los recreos saludables y las asignaturas de Expresión Corporal y Psicomotricidad. Otros son los programas Nadar es Vida, Esclavas se mueve en Bici, las salidas deportivas y Coñece o teu deporte. Por último está el club deportivo con baloncesto, fútbol y judo que suman casi medio millar de licencias. En 2025 además acogió la Copa ACI, los Juegos Olímpicos de los colegios Esclavas (hubo hasta una ceremonia de inauguración en el Palacio) con la participación de 15 centro de toda España.

Juan Vázquez, de la AFAC, Francisco Duarte, director de personas de Vegalsa, y José Gerardo Fernández, director comercial del Grupo El Ideal Gallego Quintana

La semilla se pone en la infancia. También lo tiene muy claro Vegalsa Eroski. La compañía gallega de distribución alimentaria impulsa diferentes proyectos dirigidos a la promoción de hábitos de vida saludable como el programa Capitán Mareas para fomentar el consumo de productos del mar; Visita tu súper y Mates en tu súper, una serie de visitas organizadas a los supermercados Eroski Center en las que ya han participado más de 28.000 escolares desde su puesta en marcha en el año 2014; el certamen de relatos cortos Unha árbore, unha historia, y como patrocinador de carreras solidarias e inclusivas, sobre todo en A Coruña. Destaca la de ENKI, donde también ofrece meriendas saludables a sus participantes.