Una mirada al futuro

Los ganadores de la segunda edición de los Premios DXT al Talento Base Quintana

Explosión de talento en la segunda edición de los Premios con los que el DXT Campeón premió ayer al deporte base coruñés en el Palacio de la Ópera, donde se rindió homenaje a deportistas, entrenadores, directivos e instituciones que día a día labran el presente y el futuro. Bajo la dirección de Miguel Mandayo y Óscar Cruz, el jugador del Deportivo Mauro Valeiro, elegido como mejor deportista masculino de equipo; la jugadora del CRAT Isa Rodríguez, mejor deportista femenina de equipo; la taekwondista Carla Sesar, mejor deportista femenina individual y el piragüista Antón Lagares, mejor deportista masculino individual se llevaron los grandes galardones de la noche. También brilló Yeremay, que recogió el premio Virgilio Rodríguez Rincón al mejor jugador del Deportivo de la temporada pasada. Entre los premios especiales por el treinta aniversario del primer diario deportivo de Galicia destacaron Dagoberto Moll, reconocido con el premio DXT Leyenda; Sofía Toro, premio DXT 30 años por su gesta en los JJOO de Londres 2012 en los que se proclamó campeona; y el periodista Cristóbal Atienza, con el premio en recuerdo a Andrés Ríos Mejuto.

La lista de premiados se completó con Carlos Devesa, una de las personas clave en la historia del Básquet Coruña y que fue reconocida como el mejor directivo, galardón que recibió su hija Ana Devesa y su nieta; el OAR de balonmano, con su presidente Carlos Resch al frente, como mejor club; Ferenc Szabó, mejor formador por su trabajo al frente del Club Halterofilia Coruña; el Compañía de María de hockey sobre patines, que se llevó el premio a mejor progresión deportiva; Empujando Sonrisas, un ejemplo que valió para el mejor premio a la mejor iniciativa inclusiva; Vegalsa Eroski, que se llevó el reconocimiento al apoyo empresarial; y el CPR Esclavas, en el apartado de proyecto educativo.

Apuesta institucional

Las distintas administraciones públicas competentes en la ciudad también estuvieron presente en la gala, que contó con 350 asistentes. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, incidió en la importancia del deporte de formación: “Premiamos talento, constancia, compañerismo e superación. O deporte base é a raíz de todo, vais máis alá dunha medalla. É sacrificio, compromiso e constancia”. Por su parte, Roberto García, secretario xeral para o Deporte de la Xunta, afirmó lo siguiente: “Organizar una gala en la que se premia el talento base es un acierto. La base enseña valores esenciales en el ámbito individual y colectivo. El deporte base constituye el pilar del deporte de alto nivel”.

La primera intervención de la noche, sin embargo, fue obra del representante de Deportes de la Deputación da Coruña, Antonio Leira: “Agradecer ao DXT Campeón por ser o altofalante de todos aqueles que adestran lonxe dos grandes focos. Estamos para mirar cara ao futuro, as futuras lendas nos esperan e non hai que ir moi lonxe para atopalas porque boa parte delas está neste auditorio. O verdadeiro triunfo fráguase no respecto ao rival, o adestramento diario e a capacidade de levantarse tras unha derrota”.

Desfile de talentos

La gala comenzó con una potente propuesta visual en la que dos bailarinas de la Escuela de Danza Carmen interpretaron unas Alegrías de estilo flamenco. Para seguir con uno de los grandes momentos, la subida al escenario de diecinueve representantes del deporte de la ciudad: Elena Gómez, de Agility Coruña; Gael Couce, de la Mochila del Deporte de atletismo; Mauro Andrade, del Básquet Coruña; Martín Bao, del OAR de balonmano; Carla Sánchez, de AMI de escalada; Lía Rodríguez, del 100tolos de esgrima; Teo Iglesias, del Victoria de fútbol; Yokeiry Rodríguez, del Club Halterofilia Coruña; Leo Rodríguez, del Liceo de hockey sobre patines; Mariña Pernas, del Gimnasio JK de judo; Rodrigo Simón, del Club Natación Liceo; Claudia Vázquez, del Maxia de patinaje artístico; André Veiga, del Ría de Betanzos de piragüismo; Pedro Rodríguez, del CRAT de rugby; Esther Orjales, del Dobok de taekwondo; Jacobo Gómez, del Club Tenis Coruña; Federico Solórzano, del Real Club Náutico de A Coruña y Marina Fernández, del Zalaeta de voleibol.

“La primera imagen es de una potencia bestial”, reconocía Francisco Duarte de Velgasa al recoger su premio. También Yeremay, que se sacó una foto con todos ellos, reconocía que impactaba ver a todo ese talento sobre el escenario, donde dejaron presidiendo la ceremonia los objetivos con los que trabajan cada día, desde el balón de baloncesto hasta el chaleco de la vela. Una pequeña muestra de los talentos que labran el presente y el futuro, donde estuvo incluida una exhibición de toques con stick de uno de ellos. Otra actuación de Escuela de Danza Carmen, esta vez de baile moderno, y la canción We are the Champions, interpretada por Noel Pena de la Escuela de Músicos, completaron una gala emotiva que se despidió pensando en la tercera edición.