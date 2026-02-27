Mi cuenta

Mauro Valeiro, un talento precoz que sobresale en Abegondo

Pieza importante en el Juvenil A del Deportivo e internacional sub-17 con la selección española, fue elegido mejor deportista masculino de equipo 

Santi Mendoza
Santi Mendoza
27/02/2026 21:29
Mauro Valeiro, rodeado por Belén Docampo, delegada territorial de la Xunta de Galicia en A Coruña, y Bruno Saavedra, jugador del Liceo
QUINTANA
No es nada común ver a un juvenil de primer año —cumplirá en marzo los 17 años— asentado en un equipo que pelea por las cotas más altas en la División de Honor o la Copa del Rey. Es el caso del deportivista Mauro Valeiro, quien está quemando etapas a toda velocidad y ya acumula 21 partidos este curso a las órdenes de Miguel Figueira.

Además, es internacional sub-15, sub-16 y ahora sub-17 con la selección española y se proclamó recientemente campeón del Torneo Internacional del Algarve. 

Mauro Valeiro (en el centro, con el dorsal 20) celebra, junto a sus compañeros de la selección española sub-17, el título en el Torneo Internacional del Algarve

El deportivista Mauro Valeiro se corona en El Algarve con España sub-17

El jugador coruñés apunta a tener una provechosa carrera, pero todavía falta por definir cuál es su demarcación ideal. El mejor ejemplo de su polivalencia se encuentra en la presente Copa del Rey, donde el conjunto blanquiazul está en semifinales: ante el Rayo Vallecano partió en el centro del campo y frente al Tenerife actuó como extremo. Una versatilidad que se entiende a la perfección al conocer las muchas facetas del juego en las que sobresale

“Lo primero que se me viene a la cabeza es su regate. Pero no de floritura, que también, sino funcional para resolver situaciones de uno contra uno. Al utilizar ese recurso consigue dar continuidad al juego. También destacaría su pase, la lectura de juego para saber cuándo debe bajar a recibir y dar apoyos, y un disparo muy bueno de larga distancia. Es efectivo y siempre garantiza cifras independientemente de su posición”, analiza Andrés Fernández, entrenador auxiliar en el San Tirso Cadete de la temporada 2023-24. 

Pero más allá de su juego, este técnico que le vio en una etapa más temprana de su formación se queda con el lado personal: “Es agradable, trabajador, responsable y buen compañero”.

Mauro Valeiro de pequeño y en la actualidad
Ahora, en la II Gala de Premios DXT Talento Base, se lleva el premio como mejor deportista masculino de equipo. "Es una alegría; representa el trabajo que se hace en Abegondo. Es un premio para compartir con los compañeros y entrenadores que me han ayudado a que esto sea posible", expresó Valeiro tras recibir el galardón. 

