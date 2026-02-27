La lección de Empujando Sonrisas, cuando ganar no es llegar el primero

Los miembros de Empujando Sonrisas recogen el premio a la Iniciativa Inclusiva en los Premios DXT al Talento Base Quintana

Si en el diccionario quisieran poner una definición gráfica de la palabra “equipo” bien podrían poner una foto, un vídeo si fuera interactivo, de Empujando Sonrisas, premio a la Iniciativa Inclusiva por el ejemplo de deportividad, superación y sobre todo valores de compañerismo que demuestran dentro y fuera de las carreras. En todas, pero en especial las infantiles, en las que son los niños los que guían las sillas de sus amigos. Salen y llegan los últimos, pero aunque sean pequeños ya han aprendido que el deporte va mucho más allá que de cruzar la línea de meta en primera posición.

Son una gran familia. Cerraron 2025 viajando en grupo a Argentina, donde completaron la exigente prueba de El Cruce por los Andes e hicieron historia, ya que Mario y Pedro se convirtieron en las primeras personas con diversidad funcional en participar y terminar la carrera. Pero también dejaron una nueva muestra de solidaridad al regalar las sillas especiales de ambos a familias del país que lo necesitaban todavía más que ellos.