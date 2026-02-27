Iván Ares estrena el tramo urbano del Rally de A Coruña

Los coches, en el circuito cerrado de O Parrote, con los barcos y la Marina de fondo Quintana

Los coches volvieron este viernes al centro de la ciudad, que rugió con la tradicional salida del Rally de A Coruña desde O Parrote, a donde este sábado volverán con uno de ellos convertido en campeón. Iván Ares, que compite en casa y es uno de los héroes locales, fue el encargado de abrir una jornada en la que además fue el más rápido del novedoso tramo urbano con el castillo de San Antón de fondo con el que se abrió la prueba. Diego Varela y Santiago García partirán hoy como segundo y tercer clasificados.

Después del aperitivo inicial, el rally vivirá hoy su jornada principal con el traslado a los cinco tramos que dictarán sentencia y decidirán al nuevo campeón. El de Betanzos-Coirós será el más madrugador, al que le seguirá una primera pasada por el de Aranga, tras el que se cerrará la segunda sección del recorrido, primera del día.

Betanzos-Coirós y Aranga abrirán de nuevo la tercera, que incluirá un tramo por Oza Cesuras. Allí partirá también la cuarta, que después se trasladará a Cerceda y a Laracha-Culleredo. Con una segunda pasada por estos dos segmentos concluirá la prueba, que vivirá su ceremonia de premiación en O Parrote, a donde los coches empezarán a llegar a las 20.30 horas.