Isa Rodríguez, la líder de una generación brillante

II Gala de Premios DXT Talento Base Quintana

Isa Rodríguez es una líder para el CRAT del futuro. A veces hay que frotarse los ojos para recordar que se está ante un jugadora que es tan solo una adolescente y que tiene todo el futuro por delante. La cullerdense lidera una generación de niñas que desde muy pequeñas se formaron en las categorías inferiores del club de rugby y le ha tocado dar un paso adelante para convertirse en una de las fijas de su equipo, que compite en la máxima categoría nacional, sin haber cumplido ni siquiera los 18 años.

La generación que escribe el futuro del CRAT Más información

“Tremendamente rápida” y “que siempre encuentra el hueco”, como la define uno de sus entrenadores, Pablo Artime, su potencial y proyección en el mundo del oval parecen no tener límites. También ha llamado la atención de la selección española. Ya había sido citada con la sub-16 y su buen rendimiento le hizo repetir con la sub-18, con la que el pasado verano se proclamó campeona de Europa en la modalidad de seven siendo una de las principales protagonistas del torneo.

Isa Rodríguez de pequeña y en la actualidad Cedida / Patricia G. Fraga

Ahora se lleva el premio como mejor deportista femenina de equipo que la confirman como uno de los mayores talentos a seguir en los próximos años no solo del rugby nacional, sino de todo el deporte coruñés. Una promesa que ya es más que nunca una realidad.