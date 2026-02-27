Cuatro iconos pusieron el broche a los Premios DXT

Sofía Toro recoge el Premio DXT 30 años Quintana

En los premios especiales por los treinta años de DXT Campeón, Sofía Toro recibió el galardón 30 aniversario, una manera de premiar la mayor gesta deportiva conseguida en la ciudad durante la vida del periódico. Nacida en 1990 en A Coruña, Sofía dio sus primeros pasos en el mundo de la vela a los ocho años con el Real Club Náutico de la ciudad.

En el año 2008, la modalidad de Match Race se convierte en olímpica y Sofía se embarca en ella junto a la también gallega Támara Echegoyen y Ángela Pumariega. Tras dos campeonatos de España ganados de manera consecutiva, Sofía consiguió el billete a los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, de donde regresó con una medalla de oro colgada al cuello.

“Para clasificarnos tuvimos un camino duro y ganar fue el broche final a una experiencia maravillosa. Fue un momento que recordamos siempre”, rememoró la campeona olímpica ante las 350 personas presentes en el Palacio de la Ópera.

Sofía se definió como “una privilegiada” y aconsejó a los jóvenes valores del deporte coruñés disfrutar con la actividad que han elegido: “La gente tiene que trabajar mucho para conseguir objetivos difíciles. Al principio, era una niña que se le daba bien navegar, pero iba a la escuela de vela a pasármelo bien”.

“Les diría que disfruten de cada día, que hagan amigos y deporte toda la vida, que se rodeen de gente que les ayude. Si se les da bien y quieren, con mucho trabajo se pueden conseguir los objetivos”, incidió.

Cristóbal Atienza, junto a Begoña Chas y la periodista Doda Vázquez Quintana

Relacionado con Sofía Toro figura un Cristóbal Atienza galardonado con el premio Andrés Ríos por su trayectoria periodística. Criado profesionalmente en la casa de la Editorial El Ideal Gallego, se define a sí mismo como un “juntaletras”. Actualmente colabora con el Real Club Náutico en el departamento de comunicación, pero entró en El Ideal Gallego en 1970 y estuvo durante varios años en el periódico, llegando a dirigir la sección de deportes. 16 años más tarde se marchó para dirigir la Gaceta Local de La Coruña, antes de emprender un nuevo camino en la comunicación corporativa que le llevó hasta entes públicos como la Xunta de Galicia o la Diputación de A Coruña.

Fanático de los valores olímpicos y del deporte de formación, considera una “muy buena iniciativa que desde la editorial se destaquen los valores del deporte base, de los que empiezan”.

“El periodismo antes era una forma de vida. A mí me gusta la música clásica y no Quevedo y compañía, pero son los tiempos y no puedes pelear con ellos”, añadió.

Rememorando su etapa en el periódico, se acordó también de Andrés Ríos.

“Por mis manos pasó mucha gente en deportes. El primer sufrido que tuvo el ínclito Andrés Ríos fui yo. No sé por dónde entró en El Ideal, pero me sacaba de quicio el chaval”, evocó entre risas.

Leyenda deportivista

Mito blanquiazul de la década de 1950 y, con 98 años, el exjugador del Deportivo vivo de mayor edad, Dagoberto Moll fue uno de los nombres propios de la gala. El uruguayo recibió el Premio DXT Leyenda por su trayectoria. Talentoso y driblador, fue el cerebro de la ‘Orquesta Canaro’, que tantas alegrías dio a los aficionados blanquiazules y que completaban Corcuera, Oswaldo, Franco y Tino.

Dagoberto Moll, junto a su nieto Pablo Cancela Quintana

“Lo agradezco en el alma”, manifestó el charrúa, cuando recogió el premio, que le entregó su nieto Pablo Cancela, jugador del Compañía de María.

“Recuerdo la llegada aquí y los primeros partidos con el Deportivo. Varias cosas que hoy pensándolas me da alegría al corazón”, confesó Moll, quien bromeó sobre su veteranía, ya cerca de convertirse en centenario.

“Ni yo mismo lo pensaba (llegar a 98). Tengo un abuelo que murió con ciento y pico así que…”, sentenció.

El mejor de la temporada 2024-25

El broche lo puso Yeremay. El canario recibió el Premio Virgilio Rodríguez Rincón al mejor jugador del Deportivo de la pasada temporada.

El astro blanquiazul dio un consejo a las jóvenes perlas del deporte coruñés: “Que disfruten, que es muy importante en el deporte y en la vida, que se esfuercen y que lo den todo, pero me quedo con disfrutar”, dijo el ‘10’ del Deportivo, mientras posaba con su galardón. Un reconocimiento al magnífico rendimiento del canario en la temporada 2014-25, en la que lideró a los herculinos en su retorno a la Segunda División con quince goles y cinco asistencias.

Yeremay recoge el Premio Virgilio Rodríguez Rincón Quintana

Yeremay bromeó con el presentador Miguel Mandayo, jugador del Victoria, con el que coincidió alguna vez en el campo como rival: “Me acuerdo que jugué contra ti y pegabas muchas patadas”.

“Hay mucho talento en A Coruña, en Galicia en general. En el fútbol lo veo siempre con la cantera del Dépor. Hay que aprovecharla”, exhortó.