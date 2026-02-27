Carla Sesar y su 2025 para no olvidar

La madre de Carla Sesar, María Inmaculada Vila, recoge el premio en su nombre de manos de Meri Suárez, entrenadora del Dobok (izquierda) e Inés Rey, alcaldesa de A Coruña (derecha) Quintana

Carla Sesar se proclamó el año pasado subcampeona del mundo sub-21 con tan solo 16 años. Fue la guinda a todo un 2025 para no olvidar en el que fue sumando un éxito tras otro. A nivel nacional fue oro tanto en categoría absoluta como en la júnior en menos de 57 kilos e internacionalmente, además de la plata mundial, también consiguió un bronce en el FOJE, una especie de Juegos Olímpicos de jóvenes deportistas. Como colofón gana el premio a mejor deportista femenina individual de los Premios DXT al Talento Base.

Carla Sesar: “Siempre intento dar lo mejor de mí misma y llegar a lo más alto” Más información

Y esto teniendo en cuenta que solo lleva cuatro años en la modalidad de combate, ya que ella empezó y se mantuvo durante diez en el poomsae, que es solo de técnica. Su otro amor era el baloncesto, que practicaba en su colegio, el Maristas, pero cuando tocó dar el paso de decirse solo por una opción, tenía claro que el taekwondo era su prioridad.

Carla Sesar de pequeña y en la actualidad Cedida / Quintana

Destaca por su flexibilidad (solo hay que ver la foto que acompaña a estas líneas), lo que le dota de un arma poderosa con su patada con la pierna delantera. También por técnica, ambas cualidades heredadas de su anterior disciplina. Y combate a combate mejora en el cuerpo a cuerpo, pero todavía con tanto margen de mejora que le sitúa como una de las grandes promesas a seguir en los próximos años.