Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte

Carla Sesar y su 2025 para no olvidar

El subcampeonato del mundo sub-21 puso la guinda a un año en el que también fue doble campeona de España y bronce en el FOJE

María Varela
María Varela
27/02/2026 21:28
II Gala de Premios DXT Talento Base
La madre de Carla Sesar, María Inmaculada Vila, recoge el premio en su nombre de manos de Meri Suárez, entrenadora del Dobok (izquierda) e Inés Rey, alcaldesa de A Coruña (derecha)
Quintana
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Carla Sesar se proclamó el año pasado subcampeona del mundo sub-21 con tan solo 16 años. Fue la guinda a todo un 2025 para no olvidar en el que fue sumando un éxito tras otro. A nivel nacional fue oro tanto en categoría absoluta como en la júnior en menos de 57 kilos e internacionalmente, además de la plata mundial, también consiguió un bronce en el FOJE, una especie de Juegos Olímpicos de jóvenes deportistas. Como colofón gana el premio a mejor deportista femenina individual de los Premios DXT al Talento Base. 

Carla Sesar: “Siempre intento dar lo mejor de mí misma y llegar a lo más alto”

Más información

Y esto teniendo en cuenta que solo lleva cuatro años en la modalidad de combate, ya que ella empezó y se mantuvo durante diez en el poomsae, que es solo de técnica. Su otro amor era el baloncesto, que practicaba en su colegio, el Maristas, pero cuando tocó dar el paso de decirse solo por una opción, tenía claro que el taekwondo era su prioridad. 

Carla Sesar de pequeña y en la actualidad
Carla Sesar de pequeña y en la actualidad
 Cedida / Quintana

Destaca por su flexibilidad (solo hay que ver la foto que acompaña a estas líneas), lo que le dota de un arma poderosa con su patada con la pierna delantera. También por técnica, ambas cualidades heredadas de su anterior disciplina. Y combate a combate mejora en el cuerpo a cuerpo, pero todavía con tanto margen de mejora que le sitúa como una de las grandes promesas a seguir en los próximos años.

x
 
 
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

II Gala de Premios DXT Talento Base

Isa Rodríguez, la líder de una generación brillante
María Varela
Mauro Valeiro, rodeado por Belén Docampo, delegada territorial de la Xunta de Galicia en A Coruña, y Bruno Saavedra, jugador del Liceo

Mauro Valeiro, un talento precoz que sobresale en Abegondo
Santi Mendoza
II Gala de Premios DXT Talento Base

Carla Sesar y su 2025 para no olvidar
María Varela
II Gala de Premios DXT Talento Base

Antón Lagares, plata europea y bronce mundial con premio
María Varela