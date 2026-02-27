Mi cuenta

Antón Lagares, plata europea y bronce mundial con premio

El canoísta betanceiro, elegido mejor deportista masculino individual por su doblete de medallas internacionales del pasado verano

María Varela
María Varela
27/02/2026 21:27
II Gala de Premios DXT Talento Base
Antón Lagares recibe el premio rodeado por Unai Cereijo, ganador del año pasado, y Roberto García, secretario Xeral para o Deporte
Quintana
Con apenas unas semanas de diferencia Antón Lagares se proclamó subcampeón de Europa júnior de piragüismo en C2 y bronce mundial. Lo hizo de dos maneras diferentes. La primera, dominando toda la regata junto a su compañero Raúl Fernández, y solo viéndose superados sobre la misma línea de llegada; y la segunda con una espectacular remontada en los últimos metros para alcanzar la tercera posición. Una plata y un bronce que confirmaron al canoísta betanceiro como uno de los jóvenes valores a seguir en el piragüismo siguiendo los pasos de otros compañeros y paisanos, en especial el doble medallista olímpico Carlos Arévalo

Las joyas del río Mandeo llegan en canoa

Nacido en 2008, se enroló en el Ría de Betanzos cuando era pequeño, pero no fue hasta los 13 años cuando encontró su destino en la canoa, liderando una generación en la que también destacan Javier Cid (cuarto en el Mundial), Diego Encinas y Lois González, con los que llevó a su club a lo más alto del podio nacional. Sus progresos fueron rápidos y decidió apostar por el deporte cuando el curso pasado la Federación Española le invitó a formar parte del Centro de Alto Rendimiento situado en Murcia, en la otra punta de España. 

Antón Lagares de pequeño y en la actualidad
Antón Lagares de pequeño y en la actualidad
Cedida / Pedro Puig

Este está más cerca de casa, en Pontevedra, igualmente entregado a un piragüismo que por sus características físicas parece haber nacido. “Es grande y fuerte y está ganando mucha masa muscular”, afirma Javier Benito, entrenador betanceiro, “y en los entrenamientos es como un reloj, siempre va a los ritmos que le mandan, y en la competición se crece”. Por todo esto es el Premio DXT al Talento Base a mejor deportista masculino individual.

