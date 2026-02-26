El futuro es presente en los Premios DXT al Talento Base

Ganadores de la primera edición de los Premios DXT al Talento Base Javier Alborés

El Palacio de la Ópera vuelve a ser hoy el escenario de la gran fiesta del deporte base de la ciudad en los Premios DXT al Talento Base. A partir de las 19.30 horas, con Óscar Cruz y Miguel Mandayo de nuevo como presentadores del acto, se celebrará, honrará y reconocerá a los deportistas, entrenadores, clubes e instituciones más destacadas en la formación de las futuras estrellas del deporte en la ciudad con once galardones, a los que se sumarán cuatro especiales por el treinta aniversario de DXT Campeón, primer diario deportivo de Galicia.

Los once premios al deporte base serán: mejor deportista femenina individual, mejor deportista masculino individual, mejor deportista femenina de equipo, mejor deportista masculino de equipo, mejor formador/a, mejor club, mejor proyección deportiva, mejor directivo/a o federativo/a, mejor proyecto educativo, mejor iniciativa inclusiva y el reconocimiento al apoyo empresarial en el deporte base.

En cuanto a los galardones especiales de DXT Campeón, se entregará el premio Virgilio Rodríguez Rincón al mejor jugador del Deportivo de la temporada pasada; el premio Andrés Ríos Mejuto, que sirve para homenajear la figura del que fuera director tanto del diario como de El Ideal Gallego con el reconocimiento a un periodista deportivo; el premio DXT Leyenda a una persona de consolidada trayectoria, y el premio DXT 30 años, para recordar una de las grandes gestas y uno de los grandes capítulos del deporte coruñés en estas tres últimas décadas y narradas en este tiempo por este periódico.

La gala contará con actuaciones de cantera. Por un lado de la del baile, con la Escuela de Danza Carmen. Por otro, de la canción, con Noel Pena de la Escuela de Músicos. Pero también habrá sorpresas y momentos emotivos que no dejarán indiferente al público. Además, para esa edición la figura de los premios ha sido diseñada por la artista local Julia Ares, que con materiales sostenibles y reciclados dio rienda suelta a su creatividad para que vieran la luz unas piezas únicas y de colección que simbolizan lo que significa el trabajo con el deporte base y moldear a los futuros campeones.

Estreno en 2025

La primera edición de estos premios se celebró con éxito el año pasado. Jacobo Copa, jugador de hockey sobre patines, y Elena Vázquez, futbolista del Deportivo, fueron escogidos como los mejores deportistas en la categoría de equipos mientras que en la individual se llevaron el premio la taekwondista Helena García y el patinador Unai Cereijo. Dos de ellos estarán hoy en la cita para entregar el testigo a sus sucesores. Otros dos no podrán por compromisos profesionales. Porque las promesas ya se han convertido en realidades de sus deportes.

El Básquet Coruña, José Carlos Tuñas, los CRAT Sharks, el colegio Liceo La Paz, el colegio Obradoiro, Parodi y Abanca fueron otros de los premiados en esa primera edición.