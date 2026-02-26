Mi cuenta

Subvencións

A Deputación da Coruña financia a contratación de técnicos deportivos en 66 concellos da provincia

Antonio Leira afirma que as axudas son fundamentais para que os concellos poidan ofrecer unha programación deportiva de calidade

Sergio Baltar
26/02/2026 19:19
Imagen de un partido de baloncesto de base
Antonio Leira hace el saque inicial de un partido de baloncesto de base
Deputación da Coruña
A Deputación da Coruña aprobou a concesión definitiva das subvencións para financiar os gastos de contratación de persoal técnico nos servizos municipais de deportes. O orzamento total do programa chega este ano aos 789.320 euros.

Con estes fondos 66 concellos da provincia poderán contratar técnicos deportivos, contribuíndo ao mantemento de postos de traballo nas áreas de deporte.

O deputado de Deportes, Antonio Leira, subliñou o impacto destas achegas no funcionamento do deporte local. “O persoal técnico é o motor do deporte nos concellos. Grazas a estes profesionais é posible manter abertas as instalacións, organizar escolas deportivas e ofrecer actividades para todas as idades, algo que resulta especialmente importante nos municipios máis pequenos”, sinalou.

Leira destacou tamén que o programa contribúe a mellorar a calidade e a seguridade das actividades. “Estas axudas permiten que as programacións estean dirixidas por persoal cualificado e profesional, o que se traduce nun mellor servizo para a cidadanía”. Ademais, lembrou que a Deputación pode financiar ata o 80% do custo destes postos, “o que supón un importante alivio económico para as administracións locais”.

A través desta liña, a institución provincial reforza o papel do deporte como ferramenta de saúde, convivencia e dinamización social, facilitando que a práctica deportiva chegue de forma regular e organizada ao conxunto do territorio.

Concellos beneficiarios e contías concedidas (en euros):

Abegondo: 15.000 

Ames: 10.000 

Aranga: 15.000 

Ares: 15.000 

Arteixo: 15.000

A Baña: 10.000 

Betanzos: 15.000

Boimorto: 10.000 

Boiro: 15.000

Boqueixón: 10.000 

Cabana de Bergantiños: 5.000 

Camariñas: 15.000 

Carballo: 15.000 

Cariño: 15.000 

Carnota: 15.000 

Carral: 10.000 

Cedeira: 5.000 

Cee: 15.000 

Coirós: 15.000 

Corcubión: 10.000

Dodro: 15.000 

Dumbría: 10.000

Fene: 10.000 

Ferrol: 15.000 

Fisterra: 10.000 

Frades: 10.000 

Irixoa: 10.000 

Lousame: 15.000 

Mañón: 10.000 

Mazaricos: 14.320 

Melide: 10.000 

Mesía: 10.000 

Miño: 15.000 

Moeche: 10.000

Monfero: 15.000 

Mugardos: 10.000

Muxía: 7.500 

Neda: 7.500 

Noia: 15.000 

Oleiros: 10.000 

Oroso: 10.000 

Outes: 10.000 

Padrón: 15.000 

O Pino: 10.000 

A Pobra do Caramiñal: 15.000 

Ponteceso: 10.000 

Pontedeume: 10.000 

Porto do Son: 10.000

Rianxo: 10.000 

Ribeira: 10.000 

Rois: 15.000 

San Sadurniño: 10.000 

Santa Comba: 15.000 

Santiso: 15.000 

Sobrado: 15.000 

Teo: 10.000 

Toques: 15.000 

Tordoia: 15.000 

Touro: 10.000 

Trazo: 15.000 

Val do Dubra: 10.000 

Valdoviño: 10.000

