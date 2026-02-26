A Deputación da Coruña financia a contratación de técnicos deportivos en 66 concellos da provincia
Antonio Leira afirma que as axudas son fundamentais para que os concellos poidan ofrecer unha programación deportiva de calidade
A Deputación da Coruña aprobou a concesión definitiva das subvencións para financiar os gastos de contratación de persoal técnico nos servizos municipais de deportes. O orzamento total do programa chega este ano aos 789.320 euros.
Con estes fondos 66 concellos da provincia poderán contratar técnicos deportivos, contribuíndo ao mantemento de postos de traballo nas áreas de deporte.
O deputado de Deportes, Antonio Leira, subliñou o impacto destas achegas no funcionamento do deporte local. “O persoal técnico é o motor do deporte nos concellos. Grazas a estes profesionais é posible manter abertas as instalacións, organizar escolas deportivas e ofrecer actividades para todas as idades, algo que resulta especialmente importante nos municipios máis pequenos”, sinalou.
Leira destacou tamén que o programa contribúe a mellorar a calidade e a seguridade das actividades. “Estas axudas permiten que as programacións estean dirixidas por persoal cualificado e profesional, o que se traduce nun mellor servizo para a cidadanía”. Ademais, lembrou que a Deputación pode financiar ata o 80% do custo destes postos, “o que supón un importante alivio económico para as administracións locais”.
A través desta liña, a institución provincial reforza o papel do deporte como ferramenta de saúde, convivencia e dinamización social, facilitando que a práctica deportiva chegue de forma regular e organizada ao conxunto do territorio.
Concellos beneficiarios e contías concedidas (en euros):
Abegondo: 15.000
Ames: 10.000
Aranga: 15.000
Ares: 15.000
Arteixo: 15.000
A Baña: 10.000
Betanzos: 15.000
Boimorto: 10.000
Boiro: 15.000
Boqueixón: 10.000
Cabana de Bergantiños: 5.000
Camariñas: 15.000
Carballo: 15.000
Cariño: 15.000
Carnota: 15.000
Carral: 10.000
Cedeira: 5.000
Cee: 15.000
Coirós: 15.000
Corcubión: 10.000
Dodro: 15.000
Dumbría: 10.000
Fene: 10.000
Ferrol: 15.000
Fisterra: 10.000
Frades: 10.000
Irixoa: 10.000
Lousame: 15.000
Mañón: 10.000
Mazaricos: 14.320
Melide: 10.000
Mesía: 10.000
Miño: 15.000
Moeche: 10.000
Monfero: 15.000
Mugardos: 10.000
Muxía: 7.500
Neda: 7.500
Noia: 15.000
Oleiros: 10.000
Oroso: 10.000
Outes: 10.000
Padrón: 15.000
O Pino: 10.000
A Pobra do Caramiñal: 15.000
Ponteceso: 10.000
Pontedeume: 10.000
Porto do Son: 10.000
Rianxo: 10.000
Ribeira: 10.000
Rois: 15.000
San Sadurniño: 10.000
Santa Comba: 15.000
Santiso: 15.000
Sobrado: 15.000
Teo: 10.000
Toques: 15.000
Tordoia: 15.000
Touro: 10.000
Trazo: 15.000
Val do Dubra: 10.000
Valdoviño: 10.000