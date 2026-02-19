Quince razones para no surfear

Surf, que palabra más bonita, ¿verdad? Vamos a definir "surf" como el arte de deslizarse sobre una ola.

Este concepto tan pragmático, hasta hace poco, brindaba connotaciones sociales negativas. Los “surfers” en los años 90”, para opinión de muchos, eran unos hippies-vagos, descerebrados y con pocas aspiraciones en la vida.

En el 2015, nuevas estrategias de marketing centradas en redes sociales y un esquema comercial dirigido a un público más popular hizo que la industria del surf transformase su propia esencia, convirtiendo lo que era una forma de vida "rebelde"en un deporte popular. Entrenadores personales, nutricionistas...

El surf ahora es dirigido por grandes corporaciones, no por surfistas. El surf quiere ser olímpico.

Tras más de 3 décadas disfrutando del mar y sus olas, me veo en la obligación de compartir muchas razones por las que no se debería practicar surf (al menos en Galicia):

1. Pasarás frío. La mejor época de olas son producidas por las borrascas formadas en los meses más fríos del año.

2. Tu pareja te dejará. Al principio la relación es divertida, tu media naranja te ve como una persona rara, exótica y especial que se pasa el día dando preferencia al viento y a las mareas que a una vida en pareja paseando de la mano hablando de planes de futuro, de fútbol o de temas cotidianos. Esta preferencia se convertirá en confrontación que acabará en ruptura.

3. La mayoría de playas accesibles parecen centros comerciales. La masiva información, la fácil accesibilidad y las escuelas de surf “fast food” harán que la playa esté repleta de personas con poca experiencia enseñando a hacer surf a otras personas con muy poca o nula cultura del mar y sus normas no escritas.

4. Multas de instituciones poco preparadas. En el punto uno hablábamos de borrascas en invierno… no te preocupes si el frío no te echa atrás y aún sigues emocionado, los planes de recaudación del gobierno llegan a tu playa habitual para multar con sanciones de hasta 3.000 euros por practicar surf cuando hay olas. Es decir: algo así como multar a un esquiador cuando hay nieve.

5. Ya no es “cool”. El surf no es un deporte muy técnico, es fácil de aprender. No difícil es comprender cómo funciona el mar, como se “lee” una ola… pero da igual, la satisfacción personal es lo de menos ya que eso no queda representado en una foto en redes sociales. Todo el mundo tiene ya su imagen en una ola o escalando en un rocódromo… ¿Para que pasar frío si ya no obtienes likes? Es el momento de dejar de vestir como un surfista, afeitarse el bigote y cancelar tu tercer viaje a Bali.

6. Moda pasajera. Este punto podría ser la segunda parte del anterior. El running y el crossfit ya lo han sufrido, el skate y la escalada también. Ocurrirá con el surf, no tengas duda. La pesca es mucho más gratificante y marcas muy de moda hacen ropa técnica para que te asomes a una roca con tu caña de pescar y el sunset de fondo. Escoge bien.

PD: Me olvidaba del ciclismo

7. Viajes. Casi todo el territorio que conoces es costa, el interior guarda maravillas y te lo estás perdiendo. Ser un buen surfista ahora depende más de los destinos que hayas visitado que la pericia en tu spot local. Tendrás que presupuestar muchos viajes para poder comentar en la cafetería de moda todos los proyectos turísticos de tu nueva afición.

8. Material caro. Aunque tenemos todo a un click no deja de ser un deporte barato. No es porque los precios sean altos, es que las cosas valen lo que valen. Detrás de una tabla hay un artesano, que compra buenos materiales y pasa horas trabajando, dando forma a tu tabla y respirando gases nocivos. A todo esto tiene que competir con grandes empresas del 2x1 made in China o empresarios a los que no les importan los números negativos en esa rama de explotación. Apoya a tu shaper local, si es que continúas ilusionado.

9. Probablemente no alcanzarás tus objetivos profesionales. Este punto se parece un poco al de la pareja. Perderás tanto tiempo en busca de unos pocos segundos de satisfacción en una ola, que dejarás de lado la mayoría de tus proyectos.

10. La cultura del surf ha cambiado. Este punto podría resumir el resto de razones por las que no deberías hacer surf. La cultura en las diferentes artes humanas se ha convertido en superficial, rápida y salta el sistema de procesos de experiencia personal que configuran el saber.

11. El mar es de todos. Imagina a tu abuelo sentado en la misma roca desde hace cincuenta años, pescando, como una tarde cualquiera… Pero ese día se sientan a su lado diez personas a pescar porque vieron que ha picado un par de buenas piezas. Tu abuelo con voz tranquila les comenta si pueden irse a otra roca… Imagínate la respuesta: “Señor, el mar es de todos”. En efecto, el mar es de todos pero hay unas normas no escritas de respeto y valores de no molestar a los locales y la gente que ha luchado tanto por hacer comprender a la sociedad que hay personas a las que les gusta vivir tranquilas y apartadas de las modas y costumbres populares.

12. Los locales. Es posible que un surfista local se acerque a ti y sugiera que te apartes o te vayas a lo que responderás: “El mar es de todos” (¿te suena?) Parece surrealista pero si llevas muchos años en esto lo comprenderás. Los conflictos en el agua son habituales y tal y como está el panorama lo serán mucho más. Este punto lo desarrollaré con detalle en un futuro.

13. Cultura. Si hablamos de cultura hablamos de música. El surf dentro de sus variedades sigue corrientes musicales, ahora para que el algoritmo no te traicione deberás poner reggaeton y música cutre sugerida por una aplicación. Este punto probablemente sea el que menos te afecte, mas bien todo lo contrario.

14. Entrenamientos parentales. Descubrirás que hay una ecuación directamente proporcional con la frustración de los padres y el nivel de entrenamiento exigido a sus hijos. Cuanto peor se le da el deporte a los padres, más esfuerzo exigirán a los hijos. En el agua tendrás que competir con cientos de niños sedientos por la aprobación de sus progenitores.

15. El surf es un deporte olímpico. Esto confirma la teoría en los puntos 5 y 14.

Espero que os haya podido ayudar en vuestra decisión. Si estáis pensando en ser surfista no olvidéis que hay cientos de razones más para no hacerlo

---------------

Yago Zapata, amante de las olas y el mar y campeón de España de surf en diferentes modalidades.