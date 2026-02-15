Ganadores de la primera edición de los Premios DXT al Talento Base Javier Alborés

Reserva fecha y hora porque el próximo 26 de febrero a las 19.30 horas, con el Palacio de la Ópera de nuevo como escenario, vuelven los Premios DXT al Talento Base. Estos vivirán su segunda edición después del éxito de una primera gala, celebrada en enero de 2025, con la que se rompió el hielo y arrancó lo que pretende convertirse en una cita tradicional del deporte de la ciudad. Organizada por DXT Campeón, primer diario deportivo de Galicia, el evento sirvió de punto de encuentro del tejido deportivo coruñés. También para celebrar sus grandes conquistas con la entrega de once premios a los más destacados durante el año anterior, el 2024, tanto por sus resultados como su entrega y dedicación para la formación y desarrollo de los futuros campeones.

En la segunda edición se volverá a premiar a los mejores durante el año 2025, con los galardones de Mejor Deportista Femenina Individual; Mejor Deportista Masculino Individual; Mejor Deportista Femenina de Equipo y Mejor Deportista Masculino de Equipo. También a distintas trayectorias y palmarés a través de los reconocimientos a Mejor Formador/a; Mejor Club; Mejor Proyección Deportiva; Mejor Iniciativa Inclusiva; Mejor Directivo/a o Federativo/a; Mejor Proyecto Educativo y Apoyo Empresarial.

En esta ocasión, además de alguna que otra sorpresa que se irá desvelando a lo largo del discurso de la gala, se repartirán otros cuatro premios especiales. Por un lado, el tradicional Virgilio Rodríguez Rincón al mejor futbolista del Deportivo de la temporada anterior. Por otro, el premio Andrés Ríos Mejuto, en recuerdo al que fuera director de este periódico fallecido el pasado mes de septiembre. Y por último, otros dos para celebrar el 30 aniversario del DXT Campeón, que el pasado 19 de diciembre celebró los 30 años desde que en 1995 se publicó su primer ejemplar. Uno será el Premio Leyenda y otro, el Premio DXT 30.

Primeros ganadores

La taekwondista Helena García, el patinador Unai Cereijo, la jugadora del Deportivo Elena Vázquez y el jugador de hockey sobre patines Jacobo Copa fueron los ganadores de los premios principales de la primera edición en la que Óscar Cruz y Miguel Mandayo condujeron una ceremonia que contó con las actuaciones de Danza 10 y Habló Pablo.

Completaron el cuadro de premiados José Carlos Tuñas (atletismo) como mejor formador; el Básquet Coruña como mejor club; Parodi (Unión Sportiva) al mejor directivo; el colegio Liceo la Paz a la mejor iniciativa por llevar el arbitraje a las aulas; el CRAT Sharks (rugby) como premio a la inclusión; el colegio Obradoiro se llevó el premio al mejor proyecto educativo y Abanca, al apoyo empresarial.