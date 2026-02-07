¿Qué partidos hay este fin de semana? Repasa la guía del polideportivo coruñés

Cony Urbina, Mar Franci, Alba Garrote e Isa Barros, del Marineda, celebran un gol Germán Barreiros

A Coruña afronta un fin de semana en la cumbre con tres partidos, uno hoy y dos mañana, con líderes implicados. No hay jornada ni en la OK Plata masculina ni en la OK Bronce de hockey patines, y también el CRAT sigue esperando a retomar la competición dentro de una semana.

Voleibol

Primera Nacional M: Oleiros-Covadonga (Valle Inclán, hoy 16.30 horas). Partido de dificultad máxima en el que los coruñeses, terceros, reciben al quinto clasificado con cuatro puntos entre ellos. En la primera vuelta los asturianos ganaron por 3-2.

Primera Nacional F: Oviedo-Ciudad de A Coruña (José Manuel Fuente, hoy 17.00 horas). Después de perder la semana pasada contra el Sestao en el duelo directo por la primera plaza, las coruñesas quieren volver a la senda del triunfo en la pista del cuarto clasificado. Otro duelo de máxima igualdad, aunque en A Coruña el resultado fue claramente favorable (3-1).

Superliga 2 F: Zalaeta (Barrio de las Flores, hoy 19.00 horas). El líder visita A Coruña con un unos números que impresionan. Catorce victorias en quince partidos. Una derrota en el desempate. Solo cinco sets cedidos. Las coruñesas, en cambio, se han quedado un tanto descolgadas en la quinta plaza (24 puntos) y vienen de perder en Leganés la semana pasada.

Primera Nacional F: Oleiros-Xuvenil Teis (Valle Inclán, hoy 19.00 horas). La semana pasada las coruñesas lograron una importante victoria en el desempate que les da alas para afrontar un derbi gallego contra el Xuvenil Teis, que le saca cuatro puntos y al que quiere acercarse.

Balonmano

División de Honor Plata M: Málaga-OAR (Los Olivos, hoy 18.00 horas). El Attica 21 Hotels OAR Coruña quiere volver a ser un equipo temido lejos del San Francisco Javier y eso pasa por ganar esta tarde. El equipo herculino empezó la temporada de su regreso a División de Honor Plata como un tiro jugando de visitante. Su primera derrota lejos de A Coruña no llegó hasta la jornada catorce, cuando cayeron por 38-29 contra Anaitasuna. Hasta entonces, el OAR había sumado trece puntos de los catorce posibles a domicilio, incluyendo pabellones difíciles como el de Oviedo, Barça B, Benidorm o Agustinos. Tras caer en Anaitasuna, los coruñeses repitieron resultado negativo frente a Burgos, una mini mala racha como visitantes que tratarán de revertir en su partido de hoy ante un equipo que está en zona de descenso. En la primera vuelta el partido en A Coruña finalizó en empate.

Primera Nacional M: Culleredo-Bueu (Tarrío, hoy 19.00 horas). Dos derrotas seguidas, frente al líder Novás en casa y ante el Gáldar a domicilio, son suficientes para el equipo de Fer Vázquez, que quiere revertir esta mala racha en su feudo frente un rival directo, ya que los cullerdenses son séptimos con 20 puntos y los visitantes, novenos con 18. Estos también vienen de perder su último partido, aunque ambos no parece que vayan a tener problemas para salvar la categoría, una vez que el tren de cabeza se muestra ya inalcanzable.

Hockey patines

OK Bronce: Santutxu-Oleiros (Txurdinaga, hoy 19.30 horas). No hay jornada en la OK Bronce (ni en la OK Plata masculina), pero el Oleiros aprovecha para jugar doble jornada a domicilio, hoy contra el Satutxu, penúltimo en la tabla, y mañana ante el siempre complicado Rochapea (12.00 horas), con quien empata en la clasificación con 25 puntos.

OK Plata F: Marineda-Alcalá (Agra, mañana 12.00 horas). Primero contra segundo. El Marineda se encuentra en un punto de inflexión. Si gana, distanciará a su rival a 7 puntos, asentando un golpe casi definitivo. Si pierde, se estrechará el margen a solo uno. En la primera vuelta las coruñesas ganaron por 1-2, por lo que se prevé máxima igualdad.

OK Plata F: Cambre-Gatika (Os Campóns, mañana 13.00 horas). Nueva oportunidad para sumar para el conjunto naranja, que aún no sabe lo que es ganar. El rival sin embargo, pese a que pasó una mala racha, llega después de dos victorias claras seguidas.

Baloncesto

Liga 2 F: Maristas-Barakaldo (Maristas, mañana 13.00 horas). Las de Fernando Buendía, con una buena racha de cinco victorias seguidas, reciben a un equipo de la zona media. Pase lo que pase, no peligra su liderato, pero el objetivo, sobre todo en casa, es seguir sumando.