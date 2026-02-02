El Real Club de Golf de La Coruña renueva su certificación de calidad

Campo de gol de A Coruña

El Real Club de Golf de La Coruña ha superado con éxito la auditoría de seguimiento de su sistema de gestión de calidad, certificación que cumple con la norma internacional ISO 9001, en el ámbito de la gestión y mantenimiento del campo de golf. Este logro confirma que, desde 2013, el Club mantiene de forma constante los más altos estándares de calidad, demostrando su firme compromiso con la excelencia y la mejora continua al servicio de sus Socios.

La norma ISO 9001 es un estándar internacional que reconoce a las organizaciones capaces de garantizar que sus procesos se planifican, se controlan y se mejoran de manera sistemática. En palabras de Florencio Martín Director Gerente del Club, “Este enfoque no es ajeno a la historia y trayectoria del Real Club de Golf de La Coruña, una institución con una larga tradición deportiva y social, que ha sabido evolucionar incorporando criterios modernos de gestión sin perder su identidad.

La apuesta por la certificación ISO 9001 responde a una visión estratégica que iniciamos en 2013 orientada a la profesionalización, la eficiencia operativa y la excelencia en el servicio, valores que forman parte del ADN del Club. En el caso de un campo de golf, esto se traduce en una planificación cuidadosa de todas las tareas necesarias para que el terreno esté en perfectas condiciones, desde la siega de los greens y calles, la fertilización y el control de plagas, pasando por la seguridad de instalaciones y jugadores”.

La auditoría de seguimiento fue realizada por AENOR, una entidad independiente especializada en certificaciones de calidad, que revisó que los procedimientos del Club se cumplen correctamente, que hay registros claros de las tareas realizadas y que se aplican mejoras continuas cuando se identifican oportunidades.

Certificado AENOR Cedida

Esto garantiza que los procesos no dependen de la memoria o el criterio individual, sino que están estandarizados y son repetibles, asegurando un resultado consistente y de alta calidad para todos los Socios.

Uno de los elementos más importantes evaluados durante la auditoría es la planificación del mantenimiento del campo. El Club cuenta con un programa técnico anual que organiza todas las labores en función de las estaciones, las condiciones climáticas y la necesidad de preservar el césped en perfectas condiciones de juego. Gracias a esta planificación, se evitan incidencias, se optimiza el uso de recursos y se mantiene la estética y la jugabilidad del campo a lo largo de todo el año.

La renovación de la certificación también pone de relieve la sostenibilidad de la gestión del Club. Un campo de golf moderno no solo debe ofrecer calidad en sus greens y calles, sino también cuidar el medio ambiente. La gestión responsable del agua, la optimización de fertilizantes y la reducción de productos químicos son parte de los estándares que se siguen para lograr un mantenimiento eficiente y respetuoso con el entorno.

Florencio Martín resalta: “Este proceso de mejora continua no sería posible sin un equipo humano altamente cualificado y comprometido. Todo el personal del Club trabaja de forma coordinada bajo los estándares de calidad establecidos, garantizando que cada tarea se realiza con rigor y profesionalidad. Desde los greenkeepers encargados del cuidado del césped hasta los responsables de instalaciones y servicios, cada área contribuye al mantenimiento de los más altos niveles de calidad”.

La ISO 9001 no es solo un certificado, sino una herramienta viva que guía la organización, orientando decisiones, asignando recursos y revisando resultados para mejorar constantemente. Esta certificación, por tanto, no solo refleja la calidad de las instalaciones y del mantenimiento, sino también la coherencia y profesionalidad de todos los procesos que sostienen al Club. Los Socios pueden disfrutar de un campo cuidado, seguro y bien gestionado, sabiendo que detrás de cada green y cada calle hay un plan detallado, personal capacitado y un compromiso continuo con la excelencia.

Además, esta certificación refuerza la posición del Real Club de Golf de La Coruña como referente en la gestión de campos de golf. Su trayectoria y reputación se apoyan no solo en la historia del Club, sino en su capacidad para adaptarse a estándares internacionales y a nuevas exigencias de sostenibilidad, eficiencia y satisfacción del Socio.

En palabras de Florencio Martín: “Este logro es también un reconocimiento al esfuerzo de todo su personal: la profesionalidad, responsabilidad y compromiso del equipo son los factores que permiten mantener la calidad a lo largo del tiempo. Gracias a esta cultura de excelencia, el Real Club de Golf de La Coruña sigue consolidando un proyecto sólido, con procesos claros, resultados fiables y un enfoque centrado en ofrecer la mejor experiencia posible a sus Socios”.

En definitiva, la renovación de la certificación ISO 9001 es una confirmación del compromiso del Club con la calidad, la eficiencia y la mejora continua. Gracias a un sistema bien organizado y al esfuerzo coordinado de todo el equipo de trabajo, el Real Club de Golf de La Coruña continúa siendo un referente en el mantenimiento de campos de golf, garantizando que cada visita a sus instalaciones sea sinónimo de excelencia y satisfacción.