La selección convoca a Julia Benedetti para el Mundial

Julia Benedetti vuelve a una cita de máximo nivel. La coruñesa ha sido convocada para participar en el Campeonato del Mundo de skate que tendrá lugar en São Paulo (Brasil) del 4 al 8 del próximo mes de marzo. La coruñesa, que competió en dos Juegos Olímpicos, los de Tokio en 2021 y los de París en 2024, sigue al máximo nivel y el seleccionador nacional Alain Goikoetxea vuelve a confiar en ella para la modalidad de park. Se quedó fuera de esta lista el también coruñés Luis Cabarcos, en su caso en la especialidad de street, que ya tuvo su oportunidad de debut en concentraciones y competiciones internacionales.

El equipo español viajará a Brasil con quince deportistas, nueve riders de la modalidad de park y seis en la de street, la cifra más alta en un Mundial. Del 1 al 3 de marzo se realizarán los entrenamientos oficiales, el 4 y 5 arrancarán las clasificatorias y el 6, 7 y 8 se disputarán las eliminatorias finales. Tanto Egoitz Bijueska y Naia Laso, primero y cuarta del ranking de World Skate, pasarán directamente a cuartos.

La lista, además de Benedetti, la completan la propia Naia Laso, finalista en los Juegos de París; Gadea Moja y Cecilia Rendueles en categoría femenina y en la masculina Egoitz Bijueska, que con 14 años es el líder de la clasificación mundial; el olímpico Danny León, Alain Kortabitarte, Peio González y Taiga Gimeno. En cuanto a street, los seleccionados son Daniela Terol, Natalia Muñoz, Valentina Krauel, Abbie Burns, Adrián Moreno y Daniel Moragues.

Todavía no se conocen los criterios de clasificación para los próximos Juegos de Los Ángeles 2028, pero Julia Benedetti tendrá que mantenerse entre las mejores del ranking mundial para tener opciones de una tercera participación olímpica.