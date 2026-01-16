Guía del fin de semana de los equipos de A Coruña y zona metropolitana

Imagen de archivo de un partido del Dominicos Javier Alborés

Trece equipos de A Coruña y su zona metropolitana juegan este fin de semana. En la jornada sabatina destaca el duelo por la segunda plaza de la OK Liga Plata entre el Dominicos y el Manlleu. En la dominical, el que librarán en el Universitario de Elviña el CRAT Rialta y el Olímpico de Pozuelo.

Voleibol. Primera División femenina. Jornada 13: Ciudad de A Coruña-Emeve (Barrio de las Flores, sábado, 16.00 horas).

El líder, que la pasada semana se anotó con rotundidad (0-3) el derbi provincial contra el CV Oleiros, afronta este sábado uno autonómico, esta vez como local. El rival es el filial del Emeve lucense, que marcha en una confortable séptima posición. En la primera vuelta, el conjunto herculino venció por 1-3.

Hockey patines: OK Plata masculina. Jornada 10: CDM-Mataró (Elviña 2, sábado, 18.00 horas).

El plantel de la Plaza de Portugal recibe a un rival complicado, el Mataró, quinto, con un solo punto menos que el trío de aspirantes a hacerse con la segunda posición. Oriol Llenas (12 tantos) y Marc Puigvert (9) son los principales peligros del equipo catalán.

Hockey patines: OK Plata masculina. Jornada 10: Dominicos-Manlleu (Monte Alto, sábado, 18.00 horas).

El equipo de la Ciudad Vieja encara la oportunidad de asaltar la segunda posición en el duelo contra el equipo que la ocupa actualmente, a cinco puntos del líder, el Vic, que suma 22. El otro equipo con 17 puntos, el Lloret, recibe precisamente al Vic.

Voleibol. SLF2. Jornada 13: Extremadura Arroyo-Zalaeta (Arroyo de la Luz, sábado, 19.00 horas).

Clara oportunidad de éxito para las jugadoras entrenadas por Jorge Barrero, instaladas en una confortable quinta posición, frente a un penúltimo clasificado que solo ha ganado dos partidos.

Balonmano. Primera Nacional. Jornada 17: Culleredo-Ciudad de Tacoronte (Tarrío, sábado, 19.30 horas).

El equipo coruñés, situado en una cómoda séptima plaza, encara un partido con opciones muy altas de triunfo ante un rival canario que marcha cuarto por la cola.

Voleibol. Primera Masculina. Jornada 13: Chamartín-CV Oleiros (Colegio NS de la Consolación, sábado, 20.00 horas).

El CV Oleiros encara una buena oportunidad para engrosar su cuenta de victorias, que asciende a siete, en la visita al Chamartín, un rival incrustado en la parte baja de la tabla.

Voleibol. Primera Femenina. Jornada 13: Los Campos-CV Oleiros (PM Alfonso Rodil, sábado, 20.00 horas).

El Oleiros tiene complicado restañar la herida del derbi coruñés, ya que visita la cancha del tercer clasificado, el Los Campos. Un tercero, no obstante, muy lejos de la lucha de poder entre el Sestao y el Ciudad de A Coruña. En el duelo de la primera vuelta el conjunto oleirense fue capaz de arañarle un set al asturiano.

Hockey patines. OK Liga Bronce. Jornada 14: Oviedo Booling-CDM B (Pepín Moreno, sabado, 20.00 horas).

El filial del Compañía de María, colista con siete puntos, tiene muy complicado conseguir su tercer triunfo del curso, toda vez que se enfrenta a un equipo de la zona alta: quinto, con dos puntos menos que el cuarto y a cinco de la tercera plaza.

Hockey patines. OK Liga Plata Femenina. Jornada 12: Cambre-Berenguela (Os Campóns, domingo, 11.00 horas).

Compromiso muy complicado para un Cambre que sigue sin puntuar. Recibe al quinto clasificado, un Berenguela inmerso en la batalla por todo: está a tres puntos del liderato.

Rugby. División de Honor. Jornada 10: CRAT-Olímpico de Pozuelo (Universitario Elviña, domingo, 12.00 horas).

El CRAT, tras acabar la pasada semana contra el Sant Cugat con una racha de siete derrotas seguidas, recibe al penúltimo clasificado, un Olímpico de Pozuelo que le aventaja en un solo punto. Un cara a cara por la salvación.

Hockey patines. OK Plata femenina. Jornada 12: Marineda-Traviesas (Agra 1, domingo, 12.00 horas).

El líder de la competición debería mantenerse invicto después de la visita de un rival vigués ubicado en la novena plaza, con quince puntos menos que el conjunto coruñés. Partido, sobre el papel, de trámite para la plantilla que entrena Nelson Obelleiro.

Hockey patines. OK Bronce. Jornada 14: Liceo B-Mieres (Elviña 2, domingo, 12.30 horas).

El filial verdiblanco se las ve con un enemigo que podría calificarse como asequible, aunque le aventaje en seis puntos. En el partido de la primera vuelta, en la jornada inaugural, los de Mauricio Galvani perdieron por la mínima (5-4).

Baloncesto. Liga Femenina 2: TGN-Maristas (Municipal de Tarragona, domingo, 13.00 horas).

Partido entre el colista en solitario, el TGN, y el colíder, un Maristas con la misma marca (11-2) que el segundo clasificado, el Ibaizabal. El equipo tarraconense solo ha ganado dos partidos, por lo que el duelo se presenta con claro color coruñés.