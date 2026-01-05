El Ayuntamiento de A Coruña asume a través de la Emvsa la gestión temporal de las Escuelas Deportivas Municipales ante los incumplimientos de la adjudicataria Concello de A Coruña

La Junta del Gobierno Local de A Coruña aprobó esta mañana la finalización del contrato de prestación del servicio de las Escuelas Deportivas Municipales con la empresa Serviplus, firma que desde el año 2021 tenía adjudicada a su gestión. Además, la Junta de Gobierno aprobó también que sea la empresa pública Emvsa la que temporalmente asuma la plantilla y la prestación. La decisión, tal y como explicó Inés Rey, obedece a los reiterados incumplimientos de la empresa en materia laboral, con retrasos en el abonamiento de las nóminas a sus empleados.

"En las últimas semanas anunciamos medidas y exigimos a la empresa que cumpliera con sus obligaciones, avanzando que actuaríamos de no hacerlo. Las adjudicatarias tienen que cumplir con las obligaciones y, de no hacerlo, asumir las consecuencias", indicó Rey.

Entre esas consecuencias figura también la apertura de un expediente para la imposición de penalidades a la firma, en el caso de que no se paguen las nóminas pendientes, contemplando la posible incautación de la garantía constituida.

El Ayuntamiento considera que las Escuelas Deportivas Municipales son un servicio público esencial y garantiza su continuidad en el tiempo. Será la empresa pública Emvsa, un medio propio municipal, la que asuma temporalmente tanto a los trabajadores como la prestación de los servicios, por un período máximo de 6 meses mientras no se adjudica nuevamente el servicio, que saldrá a concurso durante este mes de enero.

De esta forma, como expresó la alcaldesa, el Ayuntamiento garantiza las condiciones laborales de la plantilla, que será subrogada por la próxima adjudicataria. Emvsa dedicará al mantenimiento del servicio algo más de 480.000 euros durante los próximos meses. El acuerdo aprobado hoy se aplica con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este mismo año, de tal forma que los trabajadores tendrán una cobertura inmediata de su situación laboral.

“El Ayuntamiento tiene recursos económicos y jurídicos para garantizar un servicio esencial como este, y as adjudicatarias que incumplen tienen que saber que tomaremos las medidas precisas para sustentar derechos esenciales de las personas, como el abonamiento puntual de sus nóminas por los trabajos que realizan”, indicó Inés Rey.