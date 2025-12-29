El arte y la fuerza de Isis Basanta reinan en dos mundos

Isis Basanta, en el GP Traininig Center, el gimnasio donde entrena CH.N

La historia de Isis Basanta (A Coruña, 1993) no es una historia cualquiera. Es una envuelta en un tipo peculiar de magia. Isis es la diosa egipcia de la fertilidad, la maternidad, la lealtad y... la magia. Isis destacó a nivel autonómico en patinaje artístico formado parte del Club Patín... Maxia. Isis colgó los patines en 2020 y solo cinco años después se proclamó campeona de Europa de... powerlifting, una especie de modalidad de la halterofilia.

Del arte plástico a la fuerza bruta en prácticamente un abrir y cerrar de ojos. Magia. Un corto camino de transición nacido de un techo y una pandemia mundial.

Después de conseguir un buen puñado de medallas provinciales y autonómicas –fue varias veces campeona de Galicia–, Isis decidió, coincidiendo con el final del confinamiento, que en el patinaje ya no podía hacer más. “Era muy exigente, los horarios eran complicados y quería hacer otro deporte. Mi marido ya practicaba powerlifting, me llamaba mucho la atención el deporte de fuerza y empecé a entrenar con mi actual entrenador, Santiago Linares [más conocido como Guti Power]. Y vimos que tenía potencial”, relata la herculina residente en Cambre.

Un mundo casi por completo nuevo para ella, puesto que las pesas “prácticamente no formaban parte del entrenamiento de patinaje. Sí hacíamos algo de fuerza, pero enfocado más a la potencia; no tenía mucho que ver con lo que hago ahora”, detalla.

El powerlifting consta de tres movimientos: sentadilla, press de banca y peso muerto. La suma del total levantado, combinado con el peso corporal (hay varias categorías, como en halterofilia, boxeo, judo...) otorga los puntos, dots en el argot de este deporte. Al igual que en la halterofilia, hay medallas por movimiento y medallas por el total.

Isis Basanta ejecuta el movimiento de press de banca Rising Productions

Además, los levantadores de menor peso corporal pueden ganar el oro de una categoría, vamos a llamarla Open, que engloba a todos los participantes en un campeonato. Es lo que consiguió Isis Basanta, que compite en -56 kilos, el pasado agosto en el Europeo disputado en Alemania. Además, lidera el ranking nacional kilo por kilo.

A finales de 2020 comienza su nueva vida deportiva “tomándomelo en serio”, y en 2021 “compito por primera vez”, señala. Una velocidad inusual para un cambio tan radical, que Isis fundamenta: “Cogí nivel rápidamente, se me dio bien desde el principio”.

Cero dudas A la pregunta de qué cree que se le da mejor, si el patinaje o el powerlifting, cero dudas: “Esto. Porque a puntos soy la mejor de España y en patinaje nunca estuve a ese nivel. Era otro deporte que me gustaba [empezó a practicarlo a los doce años] y estuvo bien”.

Aunque hay (muy pocas) competiciones autonómicas, Basanta empezó compitiendo directamente a nivel nacional. E hizo diana a la primera: dos oros y tres platas. “Luego fui a un campeonato mundial en Portugal, y también lo gané”, subraya.

En un torneo nacional, disputado en Zaragoza a finales del pasado septiembre, sufrió la fractura del radio derecho –”una rotura quirúrgica”, matiza la deportista coruñesa establecida en A Barcala, de la que conserva una larga cicatriz–, una lesión de la cual sigue convaleciente, aunque asegura que ya le queda poco para volver a los entrenamientos.

Movimiento de peso muerto Rising Productions

El radical cambio de disciplina conlleva cambios radicales también en la metodología. Pese a que pueda parecer lo contrario, Isis asegura que “el patinaje era más duro, porque es muy técnico y requiere muchas más horas; ahora mismo no lo podría compaginar con el trabajo [es profesora de niños de cero a tres años, actualmente en excedencia después de ser madre]. Requiere que el entrenador esté todo el tiempo contigo. En el powerlifting puedes adaptar el horario, incluso puedes trabajar en casa si tienes el material”, especifica la campeona de Europa.

En medio de una meteórica progresión, surgió el primer frenazo. “En 2022, me casé, y con la boda y todo el rollo, hice un medio parón. Además, en 2023, no competí porque me quedé embarazada. Intenté no perder mucho la forma, fui adaptando el entrenamiento al embarazo, solo para mantenerme activa. Entrenamiento de fuerza, pero no con tanto peso como habitualmente. En mayo de 2024, nace mi hija, estoy un par de meses sin entrenar y luego empiezo a preparar 2025. En marzo hice un campeonato nacional, a modo de volver a la competición, y gracias a ese campeonato no me invitaron al Europeo de agosto, en Alemania”.

En tierras germanas fue la mejor kilo por kilo. “Levanté en total 460, y eso me dio 568 dots. La que más sacó de todas las chicas”. Isis aclara que la suma de puntos proviene de “una fórmula con el peso corporal y el que has levantado”, y, reconoce que dicho baremo podría, “según dicen, favorecer a los pesos más ligeros [el suyo es uno de ellos]. Por ejemplo, yo levanté 190 kilos en peso muerto, y hubo alguna chica que levantó 200, pero con 80 de peso corporal”. Aunque ella considera que es una fórmula “justa”.

El powerlifting es un deporte con una ‘esperanza de vida’ relativamente larga: “Hay gente que compite hasta bastante edad, hasta los 40. Dicen que entre los 30 y los 40 es cuando en mejor forma sueles estar”, subraya. Por ello, se puede considerar que Isis aún es un niña en esto. “Sí, y además, entre el parón de la boda y del embarazo... Pienso que, cuando lleve varios años entrenando y compitiendo seguido, puedo estar a más nivel”. Una juventud específica que lleva a Isis a verse haciendo esto “unos años más. Por lo menos hasta que vea que no doy más. Mientras vea que hay mejora, seguiré”.

En su futuro competitivo más inmediato aparece, en agosto de 2026, “el campeonato de más nivel al que he ido, para el que me gané la clasificación en Alemania”, donde será, como número 1 del ranking nacional Open, la única española en competición.

“El objetivo para el año que viene es intentar hacerlo lo mejor posible en este campeonato, que se celebrará en Dublín, con el mejor, una chica y un chico, de cada país”. Es una de las pocas competiciones del máximo nivel que hay actualmente. “¡El mejor campeonato del planeta! Así lo anuncian los organizadores”, subraya entre risas Isis Basanta. “Es como un Mundial”, prosigue.

Movimiento de sentadilla Rising Productions

“El problema del powerlifting es que, como no es olímpico, hay como varias federaciones que organizan los campeonatos. Siempre te vas a la que tiene mayor prestigio, porque organiza los campeonatos donde están los mejores. El de agosto pasado la organizó WRPF; el del próximo se llama Powerlifting Series, que es como un circuito muy exclusivo y que organiza solo un par de torneos al año con los mejores del mundo”.

Un objetivo, el de preparar una gran competición, para el cual la rutina de trabajo “va cambiando. Al principio se levantan pesos medios con muchas series y muchas repeticiones. Según se va acercando el campeonato bajas el volumen de entrenamiento, con menos repeticiones pero más peso, para enfocarlo más en lo que vas a hacer allí”.

A pesar de practicar patinaje artístico durante casi la mitad de los años que recoge su DNI, Isis asegura que desde 2020 no ha vuelto a calzarse unos patines. “Mi hija tiene año y medio y si cuando sea un poquito más mayor quiere aprender a patinar, me los pondré para ir con ella”.

¿Y si en vez que querer patinar quiere aprender a levantar peso? “Ya coge los cartones de leche. Con un año ya puede con un kilo (risas). O sea que... A ver, me gusta que haga deporte, luego ya elegirá ella lo que le guste”.

Fuerza para todas

Isis subraya que “el deporte de fuerza no se conoce mucho, pero, por suerte, las mujeres empieza más entrenar fuerza. Les diría que por lo menos lo prueben y que, cuando vayan a un gimnasio, entrenen fuerte, que no se van a poner enormes, como si fueran un culturista, y que a nivel salud está genial. Ahora hay muchas chicas que lo están descubriendo y que les gusta. De hecho, a este gimnasio [GP Training Center] vienen señoras a las que recomiendan deporte de fuerza para que cojan músculo, porque con la edad se pierde, para que sean funcionales. Y la verdad es que les encanta”.

La vigente campeona de Europa entrena “dos horas, cinco días semana a la semana”, una rutina que, antes de ser madre, compaginaba sin problemas con el trabajo. “Porque lo bueno de este tipo de entrenamientos es que lo puedes hacer a cualquier hora del día; aunque tengas una programación de tu entrenador, no necesitas que esté contigo en todo momento. Por ejemplo, después del embarazo me ponía a entrenar a las ocho de la mañana, porque así tenía casi todo el día para hacer otras cosas”. Querer es poder. Y poder es vencer.