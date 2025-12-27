El atlas de los colores de 'o noso deporte'

El blanquiazul del Dépor, el verdiblanco del Liceo y el naranja del Básquet Coruña, los colores de los tres abanderados del deporte herculino ARCHIVO DXT CAMPEÓN

¿Por qué el Deportivo viste de blanquiazul? ¿Y el Leyma Básquet Coruña de naranja? ¿Por qué los colores del CRAT son el azul y negro en rayas horizontales? ¿Cuál es la razón por la que el Marte lleva una camiseta franjirroja? ¿Qué llevó al Oza Juvenil a ‘pintarse’ completamente de azul? ¿Y qué llevó al Riazor Coruña Atletismo a teñirse de anaranjado?

Los colores son la bandera de los clubes deportivos. En los medios de comunicación hablamos del equipo blanquiazul, el conjunto naranja, la formación verdiblanca o el once arlequinado. Los aficionados, en un simple vistazo, identifican gracias a ellos quién está jugando, ya sea a través de la televisión o en un paseo durante el que asoman su mirada hacia la Leyma, A Torre, Elviña, el Palacio de los Deportes o la Polideportiva de Riazor.

Las tonalidades utilizadas por los equipos coruñeses, como los de todo el planeta, tienen diversos orígenes. Los hay que provienen de raíces históricas, de identidad social o política, de la relación que la psicología ha establecido con cada tonalidad o de copiar las usadas por clubes de otras latitudes.

Deportivo. El más representativo y más antiguo club deportivo de la ciudad es el Deportivo, con sus 119 años de existencia. El Dépor comenzó a usar, al menos en lo que a su equipo de fútbol se refiere, “jersey gris, pantalón negro y medias negras con dos franjas negras”, según se desprende de lo escrito en el primer libro de actas de la junta directiva, a comienzos de 1907. Sin embargo, no es hasta 1910 cuando el equipo de fútbol –con anterioridad ya se intuyen las franjas en las camisas de los remeros de la trainera deportivista– incorpora el blanquiazul a su uniforme.

Las razones por las cuales el Deportivo luce ambas equipaciones no están descritas en ningún documento original. En el caso de la aparición del blanquiazul parece claro que obedece a los tonos de la bandera de la provincia marítima de A Coruña, que había perdido una de sus dos aspas en el año 1891 para convertirse poco tiempo después en la bandera de Galicia y aparece en la esquina superior izquierda del escudo actual, que data de 1911.

El azul original de la camiseta deportivista era mucho más claro que el actual. Lo demuestra el cuadro de Francisco Lloréns ‘Jugador del RC Deportivo (Virgilio Rodríguez Rincón)’ (1911), en el que retrató a Virgilio Rodríguez Rincón sacando de banda con la equipación del Deportivo: camiseta a franjas verticales blancas y azules y pantalón y medias negros.

La psicología

La psicología del color es un campo de estudio que está dirigido a analizar cómo percibimos y nos comportamos ante distintos colores. El significado de cada uno de ellos ha llevado a varios clubes a convertirlos en su emblema y en el epicentro de su filosofía deportiva.

Básquet Coruña. En una decisión tomada al inicio de la temporada 2007-08 por la directiva presidida por Julio Flores, el Leyma comenzó a vestir de naranja, el color del optimismo. Los dirigentes del Club Básquet Coruña hicieron su apuesta después de perder el ascenso a LEB Plata en un fatídico último minuto del partido definitivo ante el Santa Pola en el pabellón Príncipe de Asturias de Murcia: llegaron un punto por delante y acabaron perdiendo por cuatro.

El entonces Ferroplast Básquet Coruña vestía principalmente de azul, aunque ya presentaba franjas anaranjadas en los costados de camiseta y pantalón, además de en los hombros.

Natación Liceo. Jesús de la Fuente, presidente del Club Natación Liceo, eligió los colores de su club por temas relacionados con la psicología. “El amarillo y el negro, ya desde mi juventud, son mis colores, y también lo fueron en mi anterior equipo. El negro indica disciplina, fortaleza mental, constancia y respeto. El amarillo es pasión, energía, confianza y bienestar interior, ambos liderazgo equilibrado entre exigencia y motivación”, afirma. Su gorro ajedrezado en negro y amarillo es un clásico de las piscinas gallegas.

Referencias ajenas

Uno de los más habituales orígenes de los colores sociales de los clubes está en las referencias de clubes fundados con anterioridad. A nivel internacional, algunos casos populares los protagonizan el Athletic Club con el Southampton, el Atlético de Madrid con el propio conjunto bilbaíno, el Barcelona de Guayaquil con el Barça o el propio club catalán con el Basilea, ciudad natal de su fundador Hans Gamper. En el deporte herculino se dan unos cuantos casos, detallados a continuación.

CRAT. El decano del rugby gallego nació en el seno de la escuela de arquitectura técnica en 1976, hace casi medio siglo. Originalmente, el CRAT vistió un polo rojo y blanco –como el que usa esta temporada el conjunto femenino– y más adelante cambió sus colores al azul y blanco. La razón en ambos casos fue única y exclusivamente económica, ya que eran los diseños más baratos de la primera marca a la que se decidieron a llamar para adquirir unas equipaciones, Sancheski.

Sin embargo, en una reunión en casa de Macario Fernández-Alonso Trueba, entrenador del equipo sénior, la directiva decidió cambiar a los colores actuales, con una camiseta en franjas horizontales azules y negras, en honor al Cardiff Rugby Football Club, uno de los conjuntos galeses más antiguos.

Sin Querer. El club más antiguo del fútbol modesto, fundado en 1923, luce uno de los uniformes más llamativos del deporte herculino. La camiseta roja y verde del Sin Querer ha llegado a hipnotizar rivales y a marear a adversarios.

El origen está en la inspiración en otro equipo. Los más viejos del lugar recuerdan la historia, pero a nuestros días no ha llegado cuál era ese conjunto. Algunos clubes famosos visten de rojo y verde y fueron fundados antes que el club coruñés, como el NEC Nimega neerlandés (1900), el Fluminense brasileño (1902) y el Marítimo de Funchal portugués (1910). Quizá la opción más plausible sea la del conjunto luso. Por la cercanía y por su relación con el mar, como el barrio marinero de San Roque de Afuera, ya que además el elemento principal del escudo del Marítimo es un timón.

La Ternana italiana (1925), el Maldonado uruguayo (1928) o el Laracha CF (1965) se fundaron después que el Sin Querer y la selección portuguesa no usó sus colores actuales hasta el Mundial de 1966.

Victoria. El Victoria CF toma sus colores, además de su nombre, de un equipo canario. El conjunto del barrio de Santa Lucía nació en febrero de 1943 y entre sus fundadores se encontraba Hilario Marrero.

El mítico exjugador de Deportivo y Real Madrid había llegado a A Coruña procedente del Real Club Victoria de Las Palmas, club que lucía una zamarra de rayas blancas y negras. Así que las ‘cebras’ coruñesas tomaron tanto su nombre como los colores de la centenaria –fundada en 1910– sociedad cultural y deportiva de la capital grancanaria.

OAR. Los colores del OAR Coruña 1952 son históricamente el rojo y el blanco. En la ciudad hay otro OAR (Obra Atlético Recreativa), el Imperátor de fútbol, con el que comparten esos tonos originales, al surgir ambas entidades en el seno de la Agrupación de Acción Católica, bajo la que surgieron más equipos, como por ejemplo el Perseverancia, donde Luis Suárez dio sus primeros pasos.

El OAR trató de acercarse al Deportivo hace ya varias décadas, durante la presidencia de Fernando Vidal, que acabaría siendo máximo mandatario del club blanquiazul. Para ello, cambió su primera equipación a azul y blanco. En la actualidad conserva el azul –aunque un tono más oscuro, casi marino, muy lejano del ‘azul Dépor’– para el primer uniforme y rojo para el segundo.

Orzán. La ahora única entidad herculina dedicada en exclusiva al fútbol femenino nació en 1948 vistiendo ya sus tradicionales colores amarillo y negro. El club adoptó esa combinación en honor al Real Club Deportivo Español (ahora Espanyol). El equipo barcelonés nació en 1900 como Club Español de Foot-ball, al abrigo de la Sociedad Gimnástica Española de Madrid. Aunque lleva muchos años pintado de blanco y azul (desde 1909), el uniforme espanyolista comenzó siendo una camiseta amarilla, con pantalón y medias negras.

La razón es que uno de uno de sus primeros directivos, Juan Bautista Bou García, disponía de gran cantidad de tela de color amarillo en su negocio textil. Bou, además, trataba de hacer patria allá a donde iba, regalando tela de ese color.

Torre. No se sabe a ciencia cierta, pero el peculiar uniforme arlequinado del Club Torre SD podría tener origen en otro club al que, precisamente, el Deportivo se ha enfrentado recientemente.

Desde la entidad nacida a la sombra del faro milenario, su expresidente Antonio Dubra cuenta que “intuimos que tiene que ver con que se buscaba una equipación poco común que no coincidiera con otros diseños y con los éxitos del Sabadell a finales de los años 20”. El equipo catalán, fundado en 1903, adoptó la elástica arlequinada en su décimo aniversario, en 1913. El Torre nació en 1929 y por entonces el conjunto lanero ya se había asomado a las primeras posiciones del Campeonato de Cataluña, dominado con mano de hierro por el Barça. Los arlequinados habían logrado, antes del nacimiento del Torre, un subcampeonato y cuatro terceras posiciones. Su primer y único título regional no llegó hasta la temporada 1933-34.

Marte. El club de la cuesta de Santo Tomás luce una de las camisetas más llamativas del deporte coruñés. El germen de lo que hoy es el Club Deportivo Marte vio la luz poco antes de la Guerra Civil, en 1936. Su nombre original fue Wata-Bay. Ramón Caramés Balboa, retornado tras su emigración en Venezuela, fue quien decidió fundar un equipo en España con el mismo nombre y la misma camiseta que aquel club venezolano para rendirle homenaje al equipo de sus amores.

Sin embargo, casi de manera inmediata tuvo que cambiar el nombre por el actual, debido a que la ley prohibía los extranjerismos desde el inicio de la dictadura franquista. Así nació el Marte que nada tiene que ver con el Rayo Vallecano o con el River Plate.

Unión Sportiva. Fundado en 1923, igual que el Sin Querer, se inspiró en el Barcelona para diseñar su escudo y en el Athletic Club para vestir a sus deportistas. Desde sus inicios, el decano del barrio de Santa Lucía viste camiseta a franjas rojas y blancas y pantalón y medias negras, como el conjunto bilbaíno.

CC Cambre. El ciclismo de competición y cantera desapareció de la ciudad a principios de siglo, pero desde 1999 lo mantiene vivo en el área metropolitana el Club Ciclista Cambre. La formación cambresa vistió durante sus primeros años de granate (o rojo) y blanco, fruto del patrocinio de la empresa Frisonoble. Una vez la esponsorización la asumió Renault Caeiro, la directiva trató de crear una identidad propia, aunque ‘copiando’ a otro equipo, el mítico Renault Elf de los años 80 en el que destacaron Bernard Hinault, Laurent Fignon y Greg Lemond.

Curiosamente, el antiguo Club Ciclista Coruñés-Leyma tuvo un diseño muy similar al del conjunto francés, aunque cambiando el negro por el azul.

Uniformes colegiales

La gran mayoría de centros de educación privada de la ciudad cuentan con equipos deportivos federados. Incluso algunos han alcanzado la cúspide nacional e internacional en sus respectivas disciplinas. Todos vieron la luz dentro del colegio, del que tomaron los colores para pasearlos por los campos y las pistas de toda Galicia, de España e incluso de Europa.

Liceo. El verde y el blanco son los colores del Colegio Liceo La Paz, el centro educativo situado en Matogrande, fundado en 1967 y en el que a finales de 1972 nació un equipo de hockey sobre patines. El ahora club más laureado de Galicia a nivel nacional e internacional siempre ha vestido ambos colores, aunque de distintas formas.

Primero llevó la típica camiseta de las clases de educación física –que aún hoy portan sus alumnos–, con el nombre completo del colegio. Después lució varias zamarras de franjas verdiblancas, una de ellas incluso con multitud de rayas. Ya antes del ascenso a la OK Liga de 1979 instauró la camiseta verde, siempre con pantalón blanco, que únicamente cambió durante los años 80 con la legendaria equipación Kappa, en la que el blanco predominaba en la parte superior y el calzón era verde.

CDM. Los colores que aparecen en el escudo del Colexio Plurilingüe Compañía de María, el azul y amarillo, impregnan las equipaciones del equipo de OK Plata. El centro educativo de Ciudad Jardín ya tuvo un equipo de baloncesto femenino en la élite nacional, patrocinado por Autopistas del Atlántico, que vistió esos colores, igual que sus equipos de fútbol base.

Dominicos. El decano del hockey patines coruñés, fundado en 1957, nació en un colegio ‘independiente’. Los Padres Dominicos entonces regentaban un colegio que no dependía de la Fundación Educativa Santo Domingo, cuyo color, curiosamente, es el verde, como el del eterno rival del colegio de la Ciudad Vieja, el Liceo. Tanto el uniforme como el chándal de actividades deportivas del centro escolar eran negros con ribetes blancos, lo que llevó a equipar del mismo modo a los conjuntos de los diferentes deportes.

Esas tonalidades tienen que ver con el origen, la tradición y la simbología de la familia dominica. El escudo contiene la Cruz de Calatrava y los colores blanco y negro simbolizan el esfuerzo por conseguir la verdad e irradiarla al mundo. Este emblema institucional ha adquirido diversas formas y tamaños, pero siempre conserva los colores de la familia dominica. La tradición dominica cuenta que el hábito blanco y negro, colores de la pureza y de la humildad, fue inspirado por la Virgen María a uno de los frailes.

La Fundación está en la actualidad a cargo del colegio, que ha instaurado el verde en el centro. Pero el deporte ya se ha desvinculado del mismo, con el nombre de Club Antiguos Alumnos de Dominicos, por lo que mantiene su sempiterno blanquinegro.

Las raíces y el entorno

Muchas entidades deportivas muestran su orgullo de pertenecer a un entorno, una comunidad o una región a través de sus colores, que muchas veces son la extensión de su nombre. En el deporte coruñés hay algunos clubes que así lo expresan, siguiendo un ejemplo que se da en todo el planeta: desde el Levante hasta la camiseta cuatribarrada del Sant Andreu, pasando por los alemanes Borussia –Prusia en latín– y Bayern –Bavaria en alemán– o los muchos América existentes al otro lado del Atlántico.

Galicia Gaiteira. A punto de cumplir sus cien años de existencia, el club del barrio de A Gaiteira ya lo lleva escrito en su nombre. Su elástica, sin embargo, nunca ha clonado exactamente la bandera de Galicia. Durante casi toda su existencia, el Galicia Gaiteira ha vestido camiseta blanca con una franja azul horizontal cruzando el pecho, con pantalón azul y medias blancas.

Atlético Castros. El conjunto del barrio de Os Castros fue fundado veinte años después de su vecino. A punto de cumplir 80 años, mantiene su vestimenta original, toda una declaración de intenciones frente a su eterno rival de A Gaiteira y en plena dictadura franquista: camisa blanca cruzada en diagonal por una franja celeste. La directiva presidida por Francisco Novo Lapido decidió, solo siete años después de la finalización de la Guerra Civil, que su equipo debía llevar en el pecho la bandera gallega.

El barrio de Os Castros, que a principios de siglo pertenecía al desaparecido ayuntamiento de Oza, creció exponencialmente a partir de su anexión al ayuntamiento de A Coruña en la segunda década del siglo pasado con abundante emigración procedente de diversos pueblos de las dos provincias del norte de Galicia, lo que explica ese poderoso sentimiento gallego... además de su antagonismo con el Gaiteira.

Atletismo Coruña Comarca. Después de varios cambios de uniformidad debido al patrocinio con Adidas a través de la tienda Deportes Cimáns, José Carlos Tuñas decidió sentarse con sus atletas para definir un color social. Los deportistas escogieron el azur por el mar que rodea la ciudad.

Ciudad Jardín. No tenía sentido que el club nacido en el barrio que ‘ensanchó’ la ciudad hacia San Roque en los años 40 vistiese otro color que no fuese el verde. Desde 1945 pasea su camiseta con el color que predomina en cualquier jardín y también en el interior de las casas de este ahora lujoso distrito coruñés.

Ideologías y casualidades

Hay quien se tomó muy a pecho la elección de sus colores y quien lo dejó al azar o lo convirtió en un ejercicio democrático. Incluso quien sigue sin saber a día de hoy el porqué.

Deportivo Ciudad. Cuentan los más veteranos socios del club de la Ciudad Vieja que el equipo era conocido como los ‘rojillos’ por un marcado tema político. Casualmente, el Club Deportivo Ciudad se fundó el 14 de abril de 1932, en el primer aniversario de la proclamación de la II República. Durante la Guerra Civil tuvo la prohibición de vestir su tradicional camiseta roja. Después de teñirse de blanco, no recuperó ese identificativo tono encarnado hasta pasados unos años.

Eirís. El actual Eirís SD es un club joven, surgido en 1998, pero orgulloso heredero de anteriores formaciones como el Racing de Eirís o el Iberia. Cuenta su presidente, Mariano Rodríguez-Navas, que la directiva decidió teñir sus camisetas de franjas negras y rojas no por un capricho estético si no porque en esos colores hay una mezcla de memoria, barrio y un pequeño episodio casi legendario que los más viejos aún recuerdan entre sonrisas. Aquel Iberia, activo a principios del siglo XX, vestía de rojo y negro, tonos que quedaron grabados en la memoria colectiva del barrio, como símbolo de un fútbol humilde, combativo y orgulloso, ya que están históricamente asociados a movimientos sociales y a la lucha obrera.

Pero la historia no estaría completa sin el episodio que los vecinos cuentan con más cariño. Dicen que, poco antes de la fundación del Iberia, llegó al puerto de A Coruña un barco mercante. Entre la tripulación venía un joven italiano, llamado Tommaso, que acabó enamorándose de una chica de Eirís y allí se quedó. Cuando se empezó a hablar de crear un equipo de fútbol en el barrio se acercó al grupo de fundadores. Tommaso les habló con pasión del significado del rossonero: el rojo como la sangre que da vida y empuja hacia adelante; el negro como la elegancia y la firmeza ante la adversidad. A los fundadores les encantó aquella historia. No importaba si venía del Milan, del Iberia o de la imaginación de aquel Tommaso enamorado. Lo importante era que encajaba con lo que querían que fuese su club: valiente, orgulloso y con una identidad propia.

Liceo de Monelos. Un caso curioso es el que protagonizan el Liceo de Monelos y el Oza Juvenil. El Liceo de Artesanos de Monelos SRI (Sociedad Recreativa e Instructiva) nace en 1928, como su propio nombre indica, abarcando más que fútbol y deporte. Adoptó el color rojo para sus equipos deportivos ya que ningún otro equipo de la ciudad –Sin Querer, Deportivo, Fabril, Gaiteira, Sporting Ciudad o Unión Sportiva– lo lucía en el momento de su fundación.

Oza Juvenil. El Oza Juvenil fue creado en 1947 por varios jugadores sénior y juveniles que abandonaron el Liceo de Monelos. Para diferenciarse de sus antiguos compañeros tomaron el color de sus pantalones, el azulón, y tiñeron de arriba a abajo su equipación con ese tono.

HC Coruña. Casualidad. Así define Mar Barcón, presidenta del club de hockey femenino, la elección de las tonalidades de sus uniformes. La directiva del HC Coruña ofreció opciones a las jugadoras: un verde porque Coruña y Galicia son verdes, el granate que estaba de moda... y la plantilla escogió el azul y blanco para la primera equipación y el rosa para la segunda.

Zalaeta. El estandarte del voleibol coruñés ha mudado de pigmentos con respecto a su fundación. El equipo vestía originalmente de verdiblanco. La razón es que Pepe Díaz, su fundador, es andaluz y además aficionado del Betis, así que doble razón, porque son los tonos tanto de la bandera de la comunidad autónoma como de la camiseta y el escudo del club de fútbol.

Cuenta Jorge Barrero, entrenador del equipo sénior femenino desde hace más de una década, que “el diseño de la equipación actual lo realizó la hermana de la exjugadora Lydia Alonso, pero desconozco las razones por las qué se escogieron el azul, el blanco y el negro”.

Riazor Coruña Atletismo. Otro de los clubes naranjas de la ciudad lo es sin motivo especial. En el momento de la creación del equipo, ningún otro lucía tonos anaranjados. Desde el club presumen de haberse adelantado al Básquet Coruña y aseguran que, además, al ser un color tan llamativo es fácil de localizar desde las gradas y que al mantenerlo durante tantos años en el mundo atlético se les identifica y reconoce de una forma inmediata.

Ural Español. El Ural fue fundado en 1962 por Augusto César Lendoiro. Originalmente vestía de blanco, del mismo modo que su posteriormente club nodriza, el Español SD de Santa Lucía, nacido una década antes. Años después, el cuadro uralista introdujo el color verde, hasta que se convirtió en su segundo uniforme.

Cuestiones económicas –club embargado y fin del contrato con el patrocinador principal–, llevaron a la directiva a dar la vuelta a la tortilla en 2009, para instaurar el verde como color principal y pasar el blanco al uniforme alternativo.

Sporting Ciudad. El Sporting Ciudad vistió camiseta celeste desde su fundación en 1927 hasta 1935. Lo hizo por votación de los dirigentes pese a que uno de ellos, Manolo Caridad, ya había adquirido las elásticas blancas, color que mantiene hoy.

La procedencia del blanco no está clara, pero sí lo está que otros clubes de la provincia, como la Cultural de Maniños o el Club do Mar de Caión lucen equipaciones blancas gracias al Sporting Ciudad, que les ayudó a crear los equipos y les regaló los primer uniformes.

Viaxes Amarelle. El conjunto de fútbol sala femenino, heredero del histórico Sal Lence, siempre ha vestido de naranja. La explicación está en la empresa del presidente fundador, Severino Amarelle, la agencia de viajes con sede en Santa Comba que da nombre al club desde su nacimiento, en cuyo logotipo predomina el naranja. De hecho, el logo empresarial aparece tal cual en la parte superior del escudo.