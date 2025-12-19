Mi cuenta

O Noso Deporte

‘DXT Campeón’ celebra 30 años de historia con un especial que repasa tres décadas de deporte coruñés

Esther Durán
19/12/2025 20:50
El diario deportivo 'DXT Campeón' celebra su 30 aniversario con la publicación de un especial conmemorativo que vio la luz este viernes 19 de diciembre de 2025 en su edición en papel y que ya está disponible para su consulta en la web del periódico.

El especial propone un viaje por tres décadas de deporte en A Coruña, un periodo que coincide con algunos de los capítulos más brillantes y emocionantes de la historia deportiva de la ciudad. Desde los grandes títulos del Deportivo y del Liceo en los años 90 y la primera década de los 2000, hasta hitos más recientes como el ascenso histórico del Básquet Coruña a la ACB en 2023, el suplemento recoge momentos que marcaron a varias generaciones de aficionados.

A lo largo de sus páginas, el especial pone el foco no solo en los éxitos, sino también en la evolución del deporte coruñés, el crecimiento de sus clubes y el papel de A Coruña como referencia deportiva en Galicia y en el ámbito estatal. Fotografías históricas, reportajes en profundidad y testimonios personales ayudan a contextualizar una trayectoria marcada por la pasión y el compromiso.

