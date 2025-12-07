Pieter Devos se hace con el Gran Premio Longines

Pieter Devos, durante la prueba que ganó el sábado en Casas Novas Manuel Queimadelos

El público llenó las gradas de Casas Novas este sábado en una nueva y emocionante jornada del CSI5*W, para disfrutar del Trofeo Grupo Eulen y el esperado Gran Premio Longines Trofeo Marqués de Riscal.

Llegaban las 20:30h y no cabía un alfiler en las gradas de la pista indoor de Casas Novas, el motivo estaba claro, el primer GP de este CSI5*W de invierno, el Gran Premio Longines. 47 binomios preparados para dar lo mejor de sí en un recorrido de 1,55m con desempate.

Al desempate se clasificaron 10 participantes: Kevin Staut, Oda Chalotte Lyngvaer, Christian Ahlmann, Victor Bettendorf, Henrik von Eckermann, Robert Whitaker, Pieter Devos, Leopold van Asten, Jennifer Hochstaedter y Penelope Leprevost. Tras un desempate muy ajustado, fue el belga Pieter Devos el que se llevó la victoria. Con un recorrido que mantuvo al público en vilo hasta el último osbtáculo, Devos y Jarina J, se proclamaron campeones en este Gran Premio.

El jinete belga recibió un reloj Longines entregado por Elena Orozco, Brand Manager Longines España, el trofeo de la prueba entregado por Flora Pérez en representación de Casas Novas y un botellón Marqués de Riscal de parte de Ricardo Diéguez, CEO de Marqués de Riscal.

Robert Whitaker demostró su veteranía en este tipo de pruebas y, aunque no consiguió la primera plaza, se quedó muy cerca. Formando dupla con Vermento, completó el recorrido en 40.42s asegurándose la segunda posición del desempate. El tercero en el podio fue el alemán Christian Almann, terminando la prueba en 40.83s acompañado de Blueberry.

Antes del Gran Premio, el público de Casas Novas presenció la primera prueba de la categoría CSI5*W del sábado, el Trofeo Grupo EULEN, que comenzó a las 17:30h. En esta prueba a contrarreloj de 1,50m participaron 43 jinetes, de los cuales 15 consiguieron completar el recorrido sin derribar ningún obstáculo.

La victoria se la llevó Julien Epaillard, número 9 del mundo en el ranking FEI, montando a Easy Up de Grandry. El experimentado jinete francés sumó un nuevo triunfo en la máxima categoría a su amplio palmarés al parar el crono en 59.86s. Tras escuchar el himno francés en la pista indoor de Casas Novas, Julien recibió el premio de manos de Micaela Núñez Feijóo, Directora de Zona Noroeste de España en Grupo EULEN. El segundo en la clasificación fue Henrik von Eckermann, que repitió podio junto a Glamour Girl tras su victoria en el Trofeo Caixabank del viernes. El sueco demostró que sigue siendo uno de los mejores jinetes del circuito con un recorrido impecable de 60.34s. Ter

Programa de domingo

Este domingo se celebra la jornada final del fin de semana a partir de las 12.00 horas, con varias pruebas que servirán de preludio a la más esperada: el Gran Premio Casas Novas Longines FEI Copa del Mundo CSI5*W.