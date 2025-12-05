El puente de la Constitución reduce drásticamente los partidos de equipos coruñeses

El HC Coruña entra en acción a primera hora de la tarde de este sábado Carlota Blanco

El puente de la Constitución, con el sábado 6 y el lunes 8 como días festivos, reduce de manera sobresaliente la participación de equipos coruñeses en las competiciones nacionales.

Hockey patines, OK Liga Femenina, jornada 10: HC Coruña-Vila-Sana (sábado, 16.30 horas, Palacio de Riazor)

El HC Coruña recibe este sábado (16.30 horas) al Vila-Sana, uno de los grandes del hockey rodado español, aunque esta temporada está sufriendo, al igual que el Palau de Plegamans, la 'invasión' de los equipos no catalanes, y ocupa la cuarta posición de la OK Liga Femenina.

El décimo rival de la plantilla dirigida por Estanis García viene de vencer por 4-2 al tercer clasificado, el Bembibre leonés, en una jornada donde también se enfrentaron los otros dos de cabeza, el Gijón HC y el Fraga aragonés de la coruñesa María Sanjurjo. No obstante, en el grupo entrenado por Lluis Rodero sigue brillando la figura de Aina Florenza, la mejor jugadora española de los últimos años, que llevas 16 goles, seis más que la segunda referencia, Elsa Salvañá. Únicamente dos ha anotado una ex del HC Coruña, la chilena Bea Gaete.

Un examen de mucha exigencia para el conjunto herculino, que, de todos modos, cuenta con un colchón de seguridad respecto al descenso, más mullido gracias al victoria de la jornada pasada en la pista del Alpicat, uno de los dos equipos que todavía no han puntuado.

Balonmano, Primera Estatal. jornada 13: Carballal-Culleredo (sábado, 18.00 horas, Municipal de Carballal)

El BM Culleredo intentará prolongar este sábado (18.00) en la cancha del Carballal su buen momento de forma, traducido en tres victorias consecutivas que lo han impulsado hasta la sexta posición de la tabla de Primera Estatal.

En la pista viguesa miden sus fuerzas dos rivales con los mismos puntos, catorce, aunque el Carballal llega a la cita tras perder la pasada jornada por un claro 32-25 en casa del intratable líder, un Atlético Novás que suma doce victorias en otros tantos partidos disputados.

Curiosamente, la plantilla que entrena Roberto Loxo se enfrentó al segundo clasificado, el BM Ingenio Canario, al que superó, contra pronóstico, con autoridad (38-30). Así pues, una oportunidad para el Culleredo para saltar al top-5 de la tercera categoría nacional.

Voleibol, Superliga Femenina 2, jornada 10; Astillero-Zalaeta (sábado, 19,00 horas, La Cantábrica)

El Zalaeta afronta este sábado (19.00 horas) en la cancha del CV Astillero una teórica buena oportunidad de aparcar su mala racha.El plantel entrenado por Jorge Barrero, quinto en la tabla clasificatoria de la Superliga Femenina 2, aventaja en seis puntos y cuatro posiciones el conjunto cántabro, que la pasada semana cayó, también en casa, contra el Leganés (0-3).

El mismo resultado adverso cosechó el Maristas en la visita al Voleyourense, al que antes del derbi también superaba por media docena de puntos y cuatro puestos. En los dos últimos compromisos, y en cuatro de los últimos cinco, el conjunto herculino ha sido incapaz de anotarse un solo set. En este tramo venció por 3-1 al Arona.

Hockey patines, OK Liga Bronce, jornada 7: Gijón HC-CDM B (domingo, 12.00 horas, Mata Jove)

El filial del Compañía de María tiene en tierras asturianas un buena oportunidad, a priori, para sumar algo a su magro casillero de puntos, siete, los mismos que acumula su rival, que ocupa la penúltima posición de la tabla clasificatoria, igualado también con el farolillo rojo, el Urdaneta vasco.

El equipo de la Plaza de Portugal viene de plantar cara al segundo clasificado, el AC Ordes, ante el que cedió por la mínima (0-1).

Hockey patines, OK Liga Bronce, jornada 7: Liceo B-Patinalón (domingo, 12.30 horas, Elviña 2)

El segundo equipo del club más laureado del deporte gallego recibe a un equipo que tiene por debajo en la clasificación, el Patinalón asturiano, al que supera por tres puntos, con la moral muy alta tras imponerse la pasada semana al llíder, el Oviedo Roller, por 6-4.

Un resultado que saca a los verdiblancos de la zona peligrosa. En esta jornada tiene otra opción de seguir poniendo tierra de por medio.